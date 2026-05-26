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Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”

El defensor central jugó los cuatro partidos de Colombia en la Copa del Mundo, hasta ser eliminado en penaltis a manos de la selección de Inglaterra

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-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia inició su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un mensaje claro de unidad y autocrítica. Davinson Sánchez, defensor central convocado por el entrenador Néstor Lorenzo, expresó su satisfacción por integrar la lista de 26 futbolistas que buscarán representar al país en la cita más relevante del fútbol internacional.

El jugador remarcó la importancia personal y colectiva del desafío, recordando el aprendizaje dejado por la eliminación en el último Mundial y la necesidad de encarar el torneo con experiencia y madurez.

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Sánchez, en diálogo con periodistas en la zona mixta tras la segunda práctica del equipo en Bogotá, insistió en la relevancia de mirar hacia adelante y aprovechar el recorrido acumulado tanto en el fútbol europeo como en las eliminatorias sudamericanas.

El defensor central jugará su segunda Copa del Mundo tras sumar minutos en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - crédito FCF
El defensor central jugará su segunda Copa del Mundo tras sumar minutos en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - crédito FCF

El defensa de Galatasaray manifestó su alegría por haber sido elegido para la “cita más importante a nivel de mi profesión, que es el fútbol”. Destacó que la felicidad de ser convocado a un Mundial no disminuye con los años ni las experiencias previas. “No se deja de tener esa felicidad, ¿no? De poder ser elegido para competir en la cita yo creo que más importante”, compartió.

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Comparó este momento con su etapa anterior en Inglaterra, resaltando que ahora llega “con más experiencia, con muchos más partidos y de una manera en donde venís siendo protagonista también de una eliminatoria completa”.

El defensor no esquivó el recuerdo de la eliminación en la pasada Copa del Mundo. Definió esa experiencia como una “espina grandísima”, que afectó tanto a los jugadores como al país. “No podemos perder de vista que por ahí nos dolió a todos, no solamente a nosotros, a ustedes como país también”, reconoció, dirigiéndose tanto a los aficionados como a los periodistas presentes.

Davinson Sánchez al momento de su llegada a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF
Davinson Sánchez al momento de su llegada a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

El mensaje central de Davinson Sánchez fue un llamado explícito a dejar de lado las divisiones y apostar por la unidad. “La invitación es de que como país, de que como selección tenemos que estar unidos”, afirmó el defensor. Recordó que durante la anterior Copa América la cohesión fue clave para alcanzar buenos resultados: “Lo vimos en la anterior Copa América, que cuando vamos todos para el mismo lado, se pueden hacer muchas cosas”.

El futbolista subrayó que tanto los hinchas como el periodismo tienen su voz y sus expectativas, pero pidió canalizar esas energías para fortalecer al equipo. “Es dejar de dividir ahora, es entender de que somos un solo largo adelante”, concluyó, remarcando la necesidad de trabajar juntos para superar los desafíos de la competición.

Sánchez abordó la presión y el análisis que rodean a la selección en la previa mundialista. Aceptó que “va a haber expectativa” y que tanto los hinchas como los medios tienen derecho a opinar y exigir. “Nosotros también intentamos estar a la altura, dentro de lo que podemos y no podemos hacer”, explicó, reafirmando el compromiso del grupo con la preparación y la autocrítica tras la última doble fecha de partidos.

El defensor cerró su intervención reiterando un mensaje de cohesión: “Mi mensaje siempre va a ser el mismo, independientemente de que se haya dado un resultado, se haya podido sacar un análisis de lo que se quiera o se quiere… La invitación es de que como país, como selección, tenemos que estar unidos”.

Los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

La selección Colombia jugará en México y Estados Unidos sus tres primeros partidos en la Copa del Mundo - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia jugará en México y Estados Unidos sus tres primeros partidos en la Copa del Mundo - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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