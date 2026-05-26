Esto gastaría un colombiano por seguir a la selección Colombia en el Mundial 2026, de la fase de grupos a la final: son más de $200 millones

Los costos calculados son para dos personas desde el inicio del Mundial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vísperas de la Copa del Mundo 2026, los aficionados colombianos que sueñan con acompañar a su selección en la máxima cita del fútbol tendrán que hacer una gran inversión para seguir a la tricolor desde el debut en México hasta la hipotética Final en Nueva Jersey.

El costo sale de un análisis realizado por AceOdds.com, que calculó cuánto deberían invertir los seguidores de las 48 naciones participantes si desean estar presentes en todos los encuentros de su selección, desde el primer minuto de la fase de grupos hasta el desenlace en el estadio de East Rutherford. La pesquisa abarcó más de 120,000 opciones de alojamiento y más de 50,000 vuelos internacionales.

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El costo de acompañar a Colombia partido a partido

El gasto más abultado para los hinchas colombianos corresponde a las entradas, con un presupuesto que supera los COP 120,000,000 para dos personas a lo largo del torneo. Esta cifra representa casi la mitad de la inversión total, destacando el peso que tienen los boletos, especialmente para la Final, cuyo valor estimado roza los COP 60,000,000 para una pareja, más que los tres partidos de la fase de grupos juntos.

La lista de convocados aumentó la emoción de los hinchas - créditos @fcfseleccioncol/IG

Es así que para seguir a la selección cafetera en el Mundial 2026, la respuesta es contundente: Se deberán disponer de cerca de COP 230,000,000 para dos personas, esto cubre: vuelos, hospedaje, entradas y alimentación durante el torneo. Este cálculo asume que la selección nacional logra avanzar en cada instancia hasta disputar la Final.

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La ruta de Colombia en el Mundial 2026 no solo emociona por las expectativas deportivas, sino también por el desafío logístico y financiero que supone para sus seguidores.

El itinerario de la selección inicia en el Estadio Azteca, donde se enfrentará a Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana). Seis días después, el 23 de junio, el combinado nacional jugará contra la República Democrática del Congo en el Estadio de Chivas en Guadalajara, repitiendo horario nocturno.

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El cierre de la fase de grupos llevará a los colombianos a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, donde el 27 de junio chocarán con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami a las 6:30 p. m. Cada desplazamiento implica no solo el costo de los boletos, sino también una planificación milimétrica para vuelos y alojamiento.

El encuentro más esperado de la primera fase es contra la selección de Portugal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución del gasto: entradas y vuelos, los rubros determinantes

El informe revela que las entradas absorben el 50 % del presupuesto, mientras que el alojamiento exige aproximadamente COP 50,000,000 (23 % del total), y los vuelos suman otros COP 41,000,000 (19 %). El rubro más pequeño corresponde a comida y bebida, con unos COP 17,000,000 (8 % de la suma final).

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El análisis tomó como referencia precios promedios de plataformas como Airbnb y Booking.com para el hospedaje, y Google Flights para los tiquetes aéreos. Se consideró que los seguidores llegarán un día antes a cada sede y que, si el siguiente partido se disputa en la misma ciudad, no requerirán traslado aéreo adicional.

La fase final del torneo, en caso de superar los octavos de final, obligaría a los viajeros a recorrer largas distancias por Norteamérica, incrementando el gasto en vuelos. El regreso a Bogotá tras la Final en Nueva Jersey también está incluido en la estimación.

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El primer encuentro de la selección será el 17 de junio en México - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae) / Federación Colombiana de fútbol

Comparación internacional: Colombia frente a otras naciones

El costo total para los aficionados colombianos se ubica en la media del grupo de 48 países analizados, ligeramente por encima del gasto estimado para españoles de USD 61,000 y por debajo de la inversión que enfrentarían los seguidores argentinos, que necesitarían cerca de ARS 99 millones. En contraste, los hinchas panameños gozan del trayecto más asequible, con un presupuesto de USD 56,000 para dos personas.

Los datos muestran que la diferencia entre la nación más cara y la más barata radica casi en su totalidad en los costos de los vuelos. Iraq encabeza la lista de los viajes más costosos, mientras que Panamá, República Checa y México aparecen como las opciones menos gravosas para el bolsillo de sus fanáticos.

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La presencia de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en el Grupo K, con partidos en México y Estados Unidos, obliga a los hinchas a planificar con extrema atención cada detalle de su travesía. La logística se complica por la distancia entre sedes, la demanda de alojamiento en ciudades con alta ocupación y la volatilidad de los precios en plataformas de reventa de entradas.