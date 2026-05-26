Colombia

El Gobierno explicó cómo funcionarán los espacios de concentración para las disidencias de ‘Walter Mendoza’: “No serán las zonas de despeje de Pastrana”

La medida, que contempla el ingreso inicial de 100 personas sin armamento ni uniformes, está respaldada por entidades estatales y organismos internacionales

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Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Cneb - crédito Consejería Comisionado de Paz
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Cneb - crédito Consejería Comisionado de Paz

El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, avanzó en la socialización de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), uno de los mecanismos dispuestos para la ubicación de integrantes de grupos armados ilegales que están desarrollando procesos de paz en el país.

Una de las actividades se registró en el municipio del Valle de Guamuez, en el departamento del Putumayo (sur de Colombia), en el que más de 400 habitantes de la región participaron durante tres días en esas jornadas, junto con líderes sociales de más de 40 veredas y representantes de 15 cabildos indígenas, en lo que será una zona dispuesta para los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción disidente de la Segunda Marquetalia.

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La delegación oficial, liderada por Armando Novoa, explicó los detalles técnicos, logísticos y operativos de la zona de concentración, resaltando que en las dos primeras semanas de junio se iniciaría el traslado de 100 hombres a la primera ZUT ubicada cerca de La Hormiga (Putumayo), y otros 100 en una segunda ZUT que se instalará en el municipio de Roberto Payán, Nariño, respectivamente.

Socialización ZUT Putumayo - crédito Consejería Comisionado de Paz
Socialización ZUT Putumayo - crédito Consejería Comisionado de Paz

Así mismo, afirmaron que tendrán dimensiones limitadas, además de señalar que la presencia de la Fuerza Pública se enfocará en la protección de la población civil y que las medidas logísticas y de seguridad no implicarán vulneraciones de derechos para los habitantes del área.

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Tenemos que concertar intereses, llegar a conclusiones que beneficien a las comunidades y presentarle al país un modelo para superar las violencias en el territorio”, declaró Armando Novoa ante las comunidades.

Las comunidades asistentes expresaron respaldo al proceso y acordaron nuevos encuentros en núcleos comunitarios para ampliar la información sobre el alcance de la mesa y resolver inquietudes sobre la Zona de Ubicación Temporal.

En las jornadas de socialización participaron el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Defensoría del Pueblo, la MAPP-OEA y la Embajada de Uruguay.

Imagen de referencia - crédito AFP
Imagen de referencia - crédito AFP

Detalles de las ZUT para las disidencias

Posteriormente, en declaraciones a Colprensa, el jefe negociador del Gobierno precisó que la regla central del esquema es que quienes ingresen a estas zonas lo harán sin armas y sin uniformes, y descartó que esa zona sea similar a las implementadas a las extintas Farc durante el Gobierno de Andrés Pastrana.

“Cuando ingresan a la zona ya dejan de pertenecer al grupo, lo harán sin armas y sin uniformes. Por consiguiente, la zona no será de despeje como ocurrió en el gobierno de paz con el gobierno de Pastrana (...) No es un salto al vacío y todo está regulado”, indicó el dirigente al medio citado.

Sobre la inclusión de las armas en estos espacios, Novoa explicó que serán entregadas a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA), organismo que definirá el mecanismo para su inutilización o destrucción. Esa misión también tendrá funciones en la verificación y participará en la destrucción del material de guerra incautado.

Armando Novoa niega reunión entre Gustavo Petro y alias Fito en Ecuador para recomponer diálogos - crédito Colprensa
Armando Novoa niega reunión entre Gustavo Petro y alias Fito en Ecuador para recomponer diálogos - crédito Colprensa

Para Novoa, el ingreso sin armas y sin camuflado constituye la prueba de que la mesa atraviesa una fase avanzada. A su juicio, las objeciones de algunos expertos obedecen a “ignorancia” sobre el estado real de la negociación.

“El fin de una mesa de diálogo es superar un conflicto y una violencia armada en un territorio y para lograrlo es que las abandonen y esta es la mayor expresión de un estado avanzado de una mesa de diálogos”, comunicó.

- crédito Consejería Comisionado de Paz
- crédito Consejería Comisionado de Paz

Frente a las críticas de la Defensoría del Pueblo, Novoa respondió: “Los comentarios que ha hecho la defensora del Pueblo no dejan de sorprendernos porque tiene que concretar sus observaciones. La Defensoría nos está acompañando en el proceso de creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) desde hace varios meses. Son afirmaciones que no corresponden a la realidad, por cuanto que la creación de estas ZUT es un proceso que no es improvisado, que viene planeándose desde hace al menos seis meses atrás”.

Por último, Armando Novoa recalcó que los proyectos previstos para la zona también incluyen programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, iniciativas productivas sostenibles, formación integral y obras de infraestructura con criterios ecosostenibles, al igual que la construcción de un campus rural con espacios de formación y habitabilidad.

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