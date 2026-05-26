El gobernador de Antioquia arremetió nuevamente contra Gustavo Petro: “Qué mal le quedó su gobierno a mis paisanos de Urabá”

Gustavo Petro planteó dilema sobre prioridades en infraestructura: acueducto de Urabá o túnel del Toyo - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desempolvó video del presidente Gustavo Petro en el que expuso, en marzo de 2024, una comparación sobre las prioridades en infraestructura que generó debate en la agenda pública.

Durante un acto público, el mandatario afirmó que el acueducto regional del Urabá costaría un billón de pesos, mientras que el túnel del Toyo (megaproyecto de infraestructura vial en Antioquia) alcanzaría los cinco billones.

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“Ahí un poco, ya haciendo las cuentas matemáticas, uno podría decir: ¿cuánto vale el túnel del Toyo? Cinco billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá? Un billón. ¿Qué priorizamos?”, expresó Petro en su momento.

La declaración del jefe de Estado, quien puso en su momento en el centro del debate la asignación de recursos para el acceso al agua potable frente a otras obras, tuvo una rápida respuesta en X por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Gobernador de Antioquia desafió a Gustavo Petro tras promesas incumplidas en Urabá - crédito Colprensa

A través de sus redes sociales, el funcionario departamental desempolvó el video del pronunciamiento presidencial y cuestionó la gestión del Gobierno nacional en la región de Urabá.

“Presidente Gustavo Petro, qué mal le quedó su gobierno a mis paisanos de Urabá. Les incumplió, les dijo mentiras y ni se sonrojó”, afirmó Rendón en una publicación citada por El Colombiano.

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El gobernador sostuvo que las promesas del Ejecutivo respecto a la infraestructura hídrica y vial no se materializaron en acciones concretas.

“Sus elucubraciones para los aplausos son espejismos: en la vida real no hizo cosa alguna”, señaló Rendón, quien además remarcó que el discurso presidencial se produjo en marzo durante una visita a Apartadó.

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La reacción del líder regional incluyó un reclamo sobre la ejecución efectiva de los proyectos, asegurando que “la vía al mar la estamos haciendo nosotros con recursos de Antioquia y el acueducto de Urabá también”.

Andrés Julián Rendón acusó falta de obras en Urabá por parte del Gobierno Petro - crédito @AndresJRendonC/X

Gobernación denunció incumplimiento del Gobierno en la instalación clave para el Túnel del Toyo

La Gobernación de Antioquia volvió a señalar retrasos en la ejecución del Túnel del Toyo, una de las infraestructuras viales más esperadas del país. Según las autoridades departamentales, el Gobierno nacional no ha cumplido con la instalación de los equipos electromecánicos, lo que compromete la entrada en funcionamiento de la obra.

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Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, denunció que los plazos prometidos no se han respetado. “Ellos dijeron que en abril empezaron a colocar los equipos electromecánicos, abril pasó nada, después nos dijeron que en mayo sabemos que ellos le están haciendo las modificaciones al contrato, pero todavía no han empezado a colocar esto de equipos electromecánicos”, aseguró el funcionario.

La instalación de estos sistemas resulta fundamental para que el túnel pueda operar con estándares de seguridad y eficiencia.

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El incumplimiento contradice el acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la Gobernación de Antioquia y la Contraloría General de la República, en el que quedó establecido que, una vez finalizadas las obras civiles, el contratista designado por el Gobierno nacional debía proceder de inmediato con el montaje de los equipos.

Federico Gutiérrez cuestionó la inacción del Gobierno Petro por retrasos en el Túnel del Toyo - crédito Alcaldía de Medellín

“Quedan solamente pendiente el equipo electromecánico. Entonces, pitamos al Gobierno nacional, al Invías, a que si tienen un contrato ya listo desde el año 2021, que ya los equipos están enguacalados, los tienen en unas bodegas, por favor, que los instalen”, insistió Gallón.

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El funcionario departamental advirtió que la demora en la instalación podría extenderse entre 12 y 16 meses, lo que genera preocupación por el impacto en la conectividad y el desarrollo regional. Los equipos, según la Gobernación, permanecen almacenados sin que se hayan iniciado las labores de instalación, a pesar de contar con los contratos y materiales disponibles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a las críticas el 15 de mayo, señalando: “Como este Gobierno Petro ni raja, ni presta el hacha, entonces lo que pasa es que también tiene frenado eso mientas los equipos están en bodega”.

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La construcción del Túnel del Toyo quedó en manos de la Gobernación de Antioquia tras la cesión del tramo nacional, lo que obligó a la administración departamental a asumir la culminación del proyecto, mientras el avance de los sistemas electromecánicos sigue detenido y el futuro de la obra permanece en suspenso, según la administración local.