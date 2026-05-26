Colombia

Hollywood hará un ‘remake’ de la película colombiana ‘Un poeta’ y le llueven críticas: “No consumen nada que no esté hecho por ellos”

Directores estadounidenses preparan una versión ambientada en Nueva York y reavivan el debate sobre la visibilidad real de obras latinoamericanas fuera de su región

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Distintas voces del ámbito cinematográfico manifiestan su inconformidad ante la inmediatez del remake y advierten posibles repercusiones para la representación de historias latinoamericanas en mercados internacionales - crédito Peli de la Semana

El anuncio de una adaptación estadounidense en inglés de Un poeta, según informó Deadline, medio especializado de la industria, ha reavivado un debate sobre la apropiación cultural en el cine latinoamericano.

La película original, dirigida por Simón Mesa Soto y recientemente premiada en certámenes internacionales como Cannes, se ha convertido en una de las películas más comentadas de la región.

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El traslado de la historia a Nueva York y la rapidez del remake generaron críticas y malestar entre creadores y público latinoamericano. La decisión de producir esta nueva versión desató descontento porque la película original aún no cumple un año de estreno y ya recibió reconocimiento internacional.

Un sector de realizadores y espectadores considera que la decisión de trasladar la trama a Estados Unidos simboliza una tendencia a reemplazar relatos originales en lugar de promoverlos - crédito @bogotaampm / Un Poeta
Un sector de realizadores y espectadores considera que la decisión de trasladar la trama a Estados Unidos simboliza una tendencia a reemplazar relatos originales en lugar de promoverlos - crédito @bogotaampm / Un Poeta

Diversos sectores consideran que la industria estadounidense opta por crear su propia versión antes de promover la distribución de obras de origen latino, lo que perpetúa una percepción de mínimo interés por abrir verdaderos espacios a estas historias en su mercado.

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El proyecto contará con la dirección de Nathan Silver y la producción de Saïd Ben Saïd, según Deadline, medio especializado de la industria, y El Colombiano, diario de Medellín.

El guion corre a cargo de Silver y C. Mason Wells. Está previsto que el rodaje inicie a finales de este año en el norte del estado de Nueva York, bajo la producción de SBS Productions, productora francesa, y con la distribución internacional a cargo de SBS International. La trama, que originalmente transcurre en Medellín, será adaptada al contexto estadounidense.

Críticas y reacciones desde el cine latinoamericano

El influencer Peli de la Semana expresó su opinión de rechazo ante la noticia, calificando la adaptación de “inaceptable”.

Para el creador, la práctica resulta cuestionable al reemplazar una “película latinoamericana brillante que se estrenó hace menos de un año” y al desatender la promoción de la obra original en el mercado estadounidense.

El descontento surge porque la obra premiada aún no cumple un año de estreno, mientras que la nueva versión buscará conquistar al público estadounidense con una ambientación local - crédito Alberto Paredes / Europa Press
El descontento surge porque la obra premiada aún no cumple un año de estreno, mientras que la nueva versión buscará conquistar al público estadounidense con una ambientación local - crédito Alberto Paredes / Europa Press

Porque al parecer los espectadores estadounidenses no están dispuestos a consumir nada que no esté dentro de su realidad cultural limitada”, sentenció en sus redes.

El influencer sostiene que la industria cinematográfica estadounidense tiende a rehacer historias recientes en vez de facilitar el acceso a las originales.

Subraya que la existencia del remake responde al reconocimiento del valor de la propuesta colombiana, pero “en lugar de publicitar y mover esta película que acaba de salir, los artistas estadounidenses dicen: ‘qué buena película, pero nosotros la vamos a hacer mejor’”. Además, menciona la posible participación de Bill Murray como protagonista, lo que, en su opinión, ejemplifica la falta de diversidad cultural en la oferta dominante de Hollywood.

“Estados Unidos cree que es el mejor país del mundo, porque no tienen ni puta idea de lo que son los otros países del mundo. Y por eso los gringos creen que tienen el mejor cine del mundo, porque no son capaces de consumir nada que no esté hecho por ellos”, finalizó su video. .

La crítica resalta también el contraste con remakes de Hollywood, que en el pasado revitalizaron historias olvidadas. En este caso, sin embargo, el reemplazo ocurre de forma inmediata, lo que, según voces de la región, desplaza el relato original y lo enfrenta en desventaja a la maquinaria mediática estadounidense.

Visión de los responsables del remake

De acuerdo con declaraciones recogidas por Deadline Nathan Silver manifestó que su interés en la adaptación nació de su afinidad personal con la poesía y el personaje principal. Silver afirmó: “Tras ver ‘Un poeta’, imaginé una versión contextualizada en ‘un país que valora aún menos la poesía que Colombia’”.

Un Poeta también es la representante de Colombia en los Premios Goya de España - crédito Juan Sarmiento / OCULTIMO
Un Poeta también es la representante de Colombia en los Premios Goya de España - crédito Juan Sarmiento / OCULTIMO

Por su parte, el guionista C. Mason Wells explicó que el propósito del equipo es conservar el tono “hilarante, perturbador y conmovedor” de la obra original. Su intención es mantener el espíritu de la película dirigida por Simón Mesa Soto al trasladar el conflicto central al nuevo entorno cultural estadounidense.

“Es realmente increíble. Una fantástica película colombiana, UN POETA, del año pasado, es copiada en Estados Unidos y protagonizada por Bill Murray. Así me lo comentó un especialista. ¿Una nueva versión de una película del año pasado? Eso es una total falta de respeto al talento latinoamericano y un robo de ideas.“, ”Hasta ahora me enteré de que en EEUU le hicieron remake a Un poeta, y es horrible. Cambian tooooda la lógica de la trama de la película y la americanizan de una forma bien maluca; ahora dizque es un poeta en Nueva York protagonizado por Bill Murray" y “Los gringos van a producir el remake de El Poeta (A Poet), que se lanzó hace menos de 1 año, xq se limitan solo a consumir lo que está dentro de su realidad y son incapaces de reconocer y apreciar q hay un mundo igual de maravilloso afuera de EEUU COMAN MUCHA MIERDA GRINGOS HPS!”, son solo algunos otros comentarios en contra de esta decisión, en redes sociales.

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