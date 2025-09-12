Colombia

Luis Fernando Hoyos provoca incertidumbre sobre su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: “El tiempo lo dirá”

El actor lleva varios episodios ausente por motivos de salud, lo que alimenta las dudas sobre su continuidad en el ‘reality’ y las reglas que determinarán su futuro en la competencia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La falta del actor en
La falta del actor en los últimos retos ha generado expectativa sobre si podrá reincorporarse, mientras la producción mantiene la incertidumbre respecto a su destino en la cocina - crédito cortesía Canal RCN

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en los recientes episodios de Masterchef Celebrity ha despertado incertidumbre entre los televidentes sobre su posible regreso al concurso culinario del Canal RCN.

El actor no ha estado presente en varios retos, lo que ha suscitado preguntas sobre su situación en el reality y las reglas que aplican en estos casos.

De acuerdo con la dinámica establecida por el programa, cualquier concursante que falte a un reto puede reincorporarse, pero debe hacerlo con el delantal negro, señal que lo coloca en riesgo de eliminación en su próxima participación.

Esta normativa ha sido aplicada anteriormente con otras celebridades, aunque la situación de Hoyos difiere por la prolongación de su ausencia, ya que no ha acudido por más de dos jornadas consecutivas.

Seguidores del show de cocina
Seguidores del show de cocina sospechan que el actor se retiraría de la competencia por complicaciones de salud - crédito @luisferhoyosactor/ Instagram

Las razones comunicadas oficialmente atribuyen la inasistencia de Luis Fernando Hoyos a problemas de salud, según las declaraciones recurrentes de la presentadora Claudia Bahamón en cada episodio.

Bahamón ha insistido en que el actor podrá volver, pero únicamente portando el delantal negro. El caso ha provocado nuevas especulaciones entre seguidores y dentro del programa acerca de otras posibilidades, como que Hoyos decida desistir del concurso, hecho que ya ocurrió con la actriz Yesenia Valencia en una temporada anterior.

También se contempla que la producción opte por desvincularlo si su inasistencia se extiende, o que regrese directo al reto de eliminación.

Recientemente, el actor apareció en Instagram para lamentar la salida de Caterine Escobar, eliminada del programa, post que fue aprovechado por los internautas para preguntarle a Hoyos su destino en la cocina del reality. “¿Vas a volver o te retiras por tanta ausencia?”, preguntó un usuario, a lo él respondió: “primero recuperarme …. el tiempo lo dirá. ¡Gracias!“.

El actor respondió en redes
El actor respondió en redes sociales dando pistas de su futuro en el reality - crédito @luisferhoyosactor/ Instagram

En los avances del próximo reto por equipos se confirmó la conformación de tres grupos de participantes, donde nuevamente la ausencia de Hoyos resulta evidente. Por ahora, el futuro del actor en la competencia sigue siendo incierto, sin una confirmación clara de si volverá o no a la contienda.

“Yo creo que Luisfer no regresa”, Luisfer es el Brian Moreno de esta temporada", “qué triste que no pueda seguir”, comentarios que se sumaron en redes sociales.

Patty regresó a ‘MasterChef’ después de ausencia por delicado estado de salud

Un reciente episodio de MasterChef Celebrity estuvo marcado por el regreso de Patty Grisales tras varios días de ausencia, una situación que generó preocupación entre los concursantes y la audiencia del reality culinario del Canal RCN.

La actriz, conocida como la “reina del sabor”, volvió a las cocinas con evidentes secuelas de salud, especialmente una disfonía que se notó en su voz durante su intervención ante cámaras.

La famosa cocinera reveló detalles
La famosa cocinera reveló detalles de cómo le va cocinándole a Amparo Grisales - crédito cortesía del Canal RCN

Luego de darle la bienvenida al grupo, la presentadora Claudia Bahamón celebró el regreso de Patty: “¡Patty, bienvenida! ¡Qué dicha tenerte nuevamente con nosotros, qué estés saludable, qué te sientas mejor!”. Aunque Grisales intentó restar importancia a su estado, bromeando sobre su ausencia y afirmando que realmente se había ido a limpiar la casa y el carro de Pichingo, quedó claro que su estado físico aún no es óptimo.

En línea con las reglas de la competencia, Claudia Bahamón recordó a los concursantes que Patty debía portar el delantal negro por haber estado ausente, lo que la expondrá automáticamente al reto de eliminación en su próxima participación.

Claudia Bahamón se refirió a la ausencia de Luis Fernando

La presentadora también habló en torno a otro de los concursantes ausentes, Luis Fernando Hoyos, al confirmar que “Luisfer está muy maluco, de verdad, por tanto, esperamos que pronto se mejore. La salud es lo más importante para todos”.

La jornada también registró la baja temporal de la chef Belén Alonso, a quien Bahamón mencionó al anunciar que “ha caído”, haciendo referencia a que se encuentra enferma y no podrá continuar acompañando temporalmente al equipo en las grabaciones.

La presentadora se refirió al
La presentadora se refirió al estado de salud de Luisfer - crédito cortesía del Canal RCN

En medio de estas señales de alerta por la salud tanto de participantes como del equipo del programa, la dinámica de MasterChef Celebrity se mantiene, pero bajo una atmósfera de cautela con la ausencia del actor.

Embajada de EE. UU. abre nuevas

Karen Sevillano presenció atracó en

Un hombre herido y un

La Fiscalía abrió investigación formal

Nicolás Petro se refirió a
Ejército entregó informe sobre el

Karen Sevillano presenció atracó en

Ramón Jesurún confirmó los rivales

