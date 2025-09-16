Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato preparado junto a Valentina Taguado que la dejó fuera de la competencia

La comediante abandonó la competencia luego de presentar un plato con varios errores - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

Valeria Aguilar finalizó su participación en MasterChef Celebrity 2025 tras convertirse en la décima eliminada de la competencia, en una noche marcada por la tensión y los mensajes emotivos de sus compañeros.

El programa vivió una jornada de alta exigencia bajo la mirada de Ramiro Meneses, ganador de la temporada 2022, quien aportó su experiencia en el reto de eliminación.

Durante la prueba decisiva, Valeria Aguilar presentó un volován de pollo, con el apoyo de Valentina Taguado durante los primeros treinta minutos, beneficio obtenido gracias a los sobres dorados. Aguilar eligió una propuesta que combinaba técnica y sabor, aunque la evaluación de los jueces resultó desfavorable. “La salsa estaba débil y el volován reseco”, según expresaron, lo que “opacó la intención de la receta”.

La dificultad se incrementó al recordar que, en una prueba anterior, la chef mexicana Belén Alonso ya le había sugerido reforzar la salsa en este mismo plato. En la valoración final, Ramiro Meneses apuntó que el platillo “carecía de fuerza y carácter”, sumando sus comentarios a los ya expresados por el jurado.

“Me parece que está bien hecho el volován, pero tú presentaste uno la semana pasada y que dije que le faltaba salsa… ¿Dónde está?… Te dije, ponle una salsa, una salsa blanca con algo, le da más facilidad a la hora de pasarlo“, dijo Belén.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría cuestionó la forma en que presentó el pollo. “No entiendo la razón para cortar ese pollo tan pequeño, porque visualmente no me gusta nada, parece comida de gato, pero es verdad que te hace falta una salsa”, dijo el jurado.

Desde el arranque del reto, Valeria Aguilar se mostró nerviosa por el deseo de mejorar tras el desafío anterior. Aunque recibió apoyo de sus compañeros y mantuvo el optimismo, la inseguridad y algunos descuidos técnicos impidieron que alcanzara su meta. Tras su eliminación, la cocina se llenó de muestras de afecto y nostalgia. Su carisma, espontaneidad y frescura en cada reto habían hecho que conectara con sus compañeros y con el público.

La despedida provocó lágrimas y mensajes emotivos, especialmente de Valentina Taguado y Raúl Ocampo. A lo largo de la temporada, Aguilar entregó platos creativos y evidenció avances notables en su desempeño, convirtiéndose en una de las favoritas para llegar a la final.

Valentina Taguado dedica mensaje emotivo a Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef

La eliminación de Valeria Aguilar provocó una ola de reacciones en redes sociales y entre sus compañeros de competencia. La participante Valentina Taguado expresó públicamente su sentir tras la salida de su amiga y compañera, dejando ver el impacto emocional que tuvo el veredicto de los jurados.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Valentina Taguado escribió: “No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero yo sí gané”, en referencia al vínculo personal construido durante la competencia.

El mensaje incluyó una descripción de las cualidades que, según Taguado, definen a Valeria Aguilar: “Una mujer llena de amor, energía, corazón y sobre todo, humor, ese mismo con el que quería contagiar a todos”. También destacó lo difícil que será para ella avanzar en la competencia sin la tranquilidad y honestidad que caracterizaban a la exconcursante.

La locutora manifestó su agradecimiento por la oportunidad de compartir vivencias en la cocina del programa y de haber escrito juntas una historia significativa. Cerró su dedicatoria con un recordatorio: “Te amo infinitamente, hoy, mañana y siempre, amor y humor”, reafirmando la admiración y afecto que siente hacia Aguilar.

Las palabras de Valentina Taguado reflejaron el vacío que dejó la salida de Valeria Aguilar no solo en el grupo de participantes, sino también en quienes seguían el desarrollo del programa y reconocieron en la eliminada una presencia espontánea y alegre.