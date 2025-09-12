Colombia

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

El jueves 11 de septiembre de 2025 marcó una fecha difícil para el mundo del espectáculo hispanoamericano al confirmarse el fallecimiento del actor venezolano

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Jorge Enrique Abello y Eduardo
Jorge Enrique Abello y Eduardo Serrano se convirtieron en grandes amigos - crédito @jeabello / IG / EFE

La capital colombiana, Bogotá, presenció hace casi seis décadas el nacimiento de Jorge Enrique Abello, una de las figuras más sobresalientes dentro del repertorio actoral de Colombia y ampliamente recordado por la audiencia internacional debido a su trabajo como “Don Armando” en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea.

A lo largo de su carrera, Abello demostró versatilidad participando en producciones de renombre como La ley del corazón, La costeña y el cachaco, y Ana de nadie, afianzando su reputación tanto en el drama como en la comedia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la actualidad, el actor vive un periodo especialmente doloroso tras la pérdida de un colega y amigo con el que compartió importantes capítulos de su desarrollo artístico.

El jueves 11 de septiembre de 2025 marcó una fecha difícil para el mundo del espectáculo hispanoamericano al confirmarse el fallecimiento de Eduardo Serrano, actor venezolano de reconocida trayectoria que murió a los 82 años en una clínica de Miami, Estados Unidos, después de enfrentar complicaciones de salud. Esta noticia no solo consternó a la industria televisiva, sino a los que valoraban su legado a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

Jorge Enrique Abello abrió su
Jorge Enrique Abello abrió su corazón y expresó lo que sentía tras la partida del actor venezolano- crédito Canal RCN

Eduardo Serrano, originario de Caracas, dejó una impronta imborrable tanto en la televisión de su país como en la programación de cadenas colombianas. Su carrera sobresalió en diversos proyectos, incluyendo apariciones en exitosos formatos emitidos por Caracol Televisión, donde se le vio interpretando a Felipe Madero en El cuerpo del deseo y participando de la telenovela La Venganza.

Además, tiene en su haber papeles reconocidos en producciones como Las amazonas, Juana la virgen y El rostro de la venganza, todas ellas muy vistas en distintas franjas de la televisión latinoamericana.

El mensaje de Jorge Enrique Abello

El venezolano era considerado no solo un colega, sino un verdadero referente en el arte dramático, una visión que compartía Jorge Enrique Abello, que acudió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, para rendir homenaje a su amigo y mentor.

Abello acompañó sus palabras con una imagen compartida de ambos actores disfrutando de un momento personal: “Querido Eduardo, te fuiste. Nunca te olvidaré. Fuiste muy grande. Te llevo en el corazón”, resaltando así el lugar especial que Serrano ocupó en su vida y en la memoria colectiva de la comunidad artística.

Profundo mensaje del actor colombiano
Profundo mensaje del actor colombiano a Eduardo Serrano - crédito @jeabello / IG

Cabe destacar que la relación de amistad de Jorge Enrique Abello y Eduardo Serrano traspasaba fronteras.

Mensaje de la hija de Eduardo Serrano

El sentido de pérdida también se manifestó entre los familiares del actor venezolano. Magaly Serrano, hija del fallecido, utilizó la misma red social para transmitir un mensaje profundamente emotivo a su progenitor. En su publicación, Magaly rememoró tanto los logros de su padre como los valores humanos que supo cultivar fuera del escenario.

Destacó la integridad, dedicación y amor incondicional que Eduardo Serrano demostró a lo largo de su existencia, describiéndolo como “el mejor hijo y hermano: obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel”.

El sentido de pérdida también
El sentido de pérdida también se manifestó entre los familiares del actor venezolano - crédito EFE

Su testimonio también valoró el privilegio de su padre al poder vivir y desarrollarse plenamente en aquello que amaba: “Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda”, puntualizó, resaltando que su grandeza trascendió los logros profesionales para manifestarse en cualidades como la humildad, la visión, la inteligencia, el profesionalismo y la calidad humana.

En conclusión, la noticia de la partida de Eduardo Serrano generó reacciones en la comunidad artística, que recordó su paso por numerosos proyectos, así como su papel en la formación de nuevas generaciones de actores.

Temas Relacionados

Jorge Enrique AbelloEduardo SerranoFallecióMensajeActorVenezuelaFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Aunque los abogados de ambos aseguraron que tomarían medidas en el caso, lo cierto es que para muchos usuarios todo sigue pareciendo una burla; aunque la situación abrió debates sobre la importancia del cuidado en las relaciones sexuales

Filtran segundo video íntimo de

Multas por circular en moto sin permiso nocturno en Manizales superan los $604.000: así puede solicitar el documento en línea

Nuevas medidas buscan regular el tránsito en la capital de Caldas durante la noche, exigiendo permisos especiales y documentación laboral para circular en motocicleta entre las 11:30 p. m. y las 5:00 a. m

Multas por circular en moto

Universidad Nacional se pronunció tras explosión en uno de sus edificios que dejó un herido de gravedad: declaró alerta roja

Los directivos de la institución pidieron no estigmatizar a los estudiantes, puesto que se trata de un hecho aislado

Universidad Nacional se pronunció tras

Galán anunció inclusión de nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio en Bogotá: está dirigida a madres gestantes y niños

La inmunización contra el VSR es efectiva y segura, según un estudio desarrollado por el distrito y la Universidad de Antioquia

Galán anunció inclusión de nueva

Si gana la presidencia en 2026, María Fernanda Cabal reactivará la fumigación aérea de cultivos ilícitos

La precandidata señaló que la mala gestión del presidente ha derivado en el incremento de las plantaciones ilegales y al recrudecimiento de la violencia en las regiones del país

Si gana la presidencia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Deportes

Exjugador del Once Caldas recibió

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor