Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

La capital colombiana, Bogotá, presenció hace casi seis décadas el nacimiento de Jorge Enrique Abello, una de las figuras más sobresalientes dentro del repertorio actoral de Colombia y ampliamente recordado por la audiencia internacional debido a su trabajo como “Don Armando” en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea.

A lo largo de su carrera, Abello demostró versatilidad participando en producciones de renombre como La ley del corazón, La costeña y el cachaco, y Ana de nadie, afianzando su reputación tanto en el drama como en la comedia.

En la actualidad, el actor vive un periodo especialmente doloroso tras la pérdida de un colega y amigo con el que compartió importantes capítulos de su desarrollo artístico.

El jueves 11 de septiembre de 2025 marcó una fecha difícil para el mundo del espectáculo hispanoamericano al confirmarse el fallecimiento de Eduardo Serrano, actor venezolano de reconocida trayectoria que murió a los 82 años en una clínica de Miami, Estados Unidos, después de enfrentar complicaciones de salud. Esta noticia no solo consternó a la industria televisiva, sino a los que valoraban su legado a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

Eduardo Serrano, originario de Caracas, dejó una impronta imborrable tanto en la televisión de su país como en la programación de cadenas colombianas. Su carrera sobresalió en diversos proyectos, incluyendo apariciones en exitosos formatos emitidos por Caracol Televisión, donde se le vio interpretando a Felipe Madero en El cuerpo del deseo y participando de la telenovela La Venganza.

Además, tiene en su haber papeles reconocidos en producciones como Las amazonas, Juana la virgen y El rostro de la venganza, todas ellas muy vistas en distintas franjas de la televisión latinoamericana.

El mensaje de Jorge Enrique Abello

El venezolano era considerado no solo un colega, sino un verdadero referente en el arte dramático, una visión que compartía Jorge Enrique Abello, que acudió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, para rendir homenaje a su amigo y mentor.

Abello acompañó sus palabras con una imagen compartida de ambos actores disfrutando de un momento personal: “Querido Eduardo, te fuiste. Nunca te olvidaré. Fuiste muy grande. Te llevo en el corazón”, resaltando así el lugar especial que Serrano ocupó en su vida y en la memoria colectiva de la comunidad artística.

Cabe destacar que la relación de amistad de Jorge Enrique Abello y Eduardo Serrano traspasaba fronteras.

Mensaje de la hija de Eduardo Serrano

El sentido de pérdida también se manifestó entre los familiares del actor venezolano. Magaly Serrano, hija del fallecido, utilizó la misma red social para transmitir un mensaje profundamente emotivo a su progenitor. En su publicación, Magaly rememoró tanto los logros de su padre como los valores humanos que supo cultivar fuera del escenario.

Destacó la integridad, dedicación y amor incondicional que Eduardo Serrano demostró a lo largo de su existencia, describiéndolo como “el mejor hijo y hermano: obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel”.

Su testimonio también valoró el privilegio de su padre al poder vivir y desarrollarse plenamente en aquello que amaba: “Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda”, puntualizó, resaltando que su grandeza trascendió los logros profesionales para manifestarse en cualidades como la humildad, la visión, la inteligencia, el profesionalismo y la calidad humana.

En conclusión, la noticia de la partida de Eduardo Serrano generó reacciones en la comunidad artística, que recordó su paso por numerosos proyectos, así como su papel en la formación de nuevas generaciones de actores.