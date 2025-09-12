Autodefensas Gaitanistas amenazaron a candidatos de partidos del Pacto Histórico, líderes y ONG: “72 horas para irse o asumimos”

El Clan del Golfo emitió un comunicado donde acusa a la Policía Nacional de ejecutar con crueldad a sus miembros - crédito Colprensa

El ex jefe de Despacho de la Casa de Nariño y precandidato presidencial Alfredo Saade alertó al presidente Gustavo Petro sobre un panfleto amenazante que está circulando en redes sociales, atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El documento en cuestión presenta como objetivos militares a los candidatos y candidatas de varios partidos políticos.

Las colectividades enlistadas en el texto son Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Comunista, Partido Comunes, Unión Patriótica —del Pacto Histórico— y el Partido Progresistas. También incluyen a “demás partidos de izquierda” y todos fueron declarados objetivo militar.

“Ha llegado la hora de poner ORDEN y LIMPIEZA en esta tierra que nos pertenece. No vamos a permitir más infiltración comunista ni saboteadores de la paz que tanto ha costado construir”, se lee en el panfleto amenazante.

En ese sentido, el grupo armado al margen de la ley estableció un plazo de dos días para que los aspirantes que se encuentren en los Montes de María salgan del territorio. “Esta región no tolerará más politiqueros disfrazados de salvadores del pueblo. 72 horas para irse o asumimos consecuencias”, indicó la organización criminal.

En el documento, las AGC también aseguran que tienen identificadas a varias personas, entre ellas líderes sociales y reclamantes de tierra, que están “metiendo papeles” de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para quitarle los predios a “la gente de bien”. Advirtieron que no permitirán que las tierras queden en manos de integrantes de guerrillas o que sean adjudicados a personas que falsamente estarían asegurando ser víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

En consecuencia, hicieron una nueva amenaza en contra de la población que está tratando de recuperar sus tierras: “A partir de hoy, quien siga reclamando tierra será ejecutado como traidor”.

El hostigamiento también fue dirigido a las integrantes de organizaciones feministas como Sisma Mujer y otras de carácter internacional. Las AGC cuestionaron su trabajo centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y aseguraron que también serán objetivo militar. “No vamos a permitir que vengan con ideologías raras a dañar la moral de nuestras familias. Lideresas que insistan en sus agendas feministas serán consideradas enemigas del orden social y serán limpiadas”, indicaron.

Indicaron, además, que se prohíbe cualquier reunión de carácter político o social que no haya sido sometida a discusión del grupo armado, que decidirá si otorga o no los permisos para el desarrollo de las concentraciones. “La información se controla desde aquí. Quien hable de más, desaparece. Última advertencia: quien no se alinee con el orden de las AGC, será declarado objetivo militar y ajusticiado”, añadió.

El Polo Democrático emitió un comunicado alertando sobre las amenazas y rechazando las intimidaciones contra candidatos del Pacto Histórico, movimientos sociales y organizaciones defensoras derechos humanos. La colectividad insistió en que la política debe poder ejercerse sin miedo, por lo que exigió que se excluya la violencia política del panorama, puesto que, además de romper tejidos, dificulta e impide la participación de la ciudadanía.

“En Montes de María, las comunidades han sostenido una trayectoria de organización y lucha por la vida digna, la tierra y la paz. Esa experiencia y sus expresiones políticas no pueden ser interrumpidas por la intimidación, ni reducidas al silencio por la amenaza de ningún actor armado”, expresó el partido.

Desde Sisma Mujer también emitieron un comunicado informando sobre el panfleto amenazante que recibieron en la noche del 10 de septiembre. La organización aseguró que, ante el peligro que corren las mujeres en el territorio, se debe garantizar su seguridad.

“No queremos darle publicidad a quién o quienes nos agreden, pero sí queremos invitarte a reflexionar sobre los riesgos que enfrentamos las mujeres que trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres, y por qué es necesario contar con medidas de protección e investigación efectiva”, aclaró.

