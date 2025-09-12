Colombia

Autodefensas Gaitanistas amenazaron a candidatos de partidos del Pacto Histórico, líderes y ONG: “72 horas para irse o asumimos”

El grupo armado declaró objetivo militar a los aspirantes de partidos de izquierda en los Montes de María, así como a reclamantes de tierras

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El Clan del Golfo emitió
El Clan del Golfo emitió un comunicado donde acusa a la Policía Nacional de ejecutar con crueldad a sus miembros - crédito Colprensa

El ex jefe de Despacho de la Casa de Nariño y precandidato presidencial Alfredo Saade alertó al presidente Gustavo Petro sobre un panfleto amenazante que está circulando en redes sociales, atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El documento en cuestión presenta como objetivos militares a los candidatos y candidatas de varios partidos políticos.

Las colectividades enlistadas en el texto son Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Comunista, Partido Comunes, Unión Patriótica —del Pacto Histórico— y el Partido Progresistas. También incluyen a “demás partidos de izquierda” y todos fueron declarados objetivo militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ha llegado la hora de poner ORDEN y LIMPIEZA en esta tierra que nos pertenece. No vamos a permitir más infiltración comunista ni saboteadores de la paz que tanto ha costado construir”, se lee en el panfleto amenazante.

En ese sentido, el grupo armado al margen de la ley estableció un plazo de dos días para que los aspirantes que se encuentren en los Montes de María salgan del territorio. “Esta región no tolerará más politiqueros disfrazados de salvadores del pueblo. 72 horas para irse o asumimos consecuencias”, indicó la organización criminal.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia prohibieron las reuniones políticas sin su permiso - crédito Defensoría del Pueblo

En el documento, las AGC también aseguran que tienen identificadas a varias personas, entre ellas líderes sociales y reclamantes de tierra, que están “metiendo papeles” de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para quitarle los predios a “la gente de bien”. Advirtieron que no permitirán que las tierras queden en manos de integrantes de guerrillas o que sean adjudicados a personas que falsamente estarían asegurando ser víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

En consecuencia, hicieron una nueva amenaza en contra de la población que está tratando de recuperar sus tierras: “A partir de hoy, quien siga reclamando tierra será ejecutado como traidor”.

El hostigamiento también fue dirigido a las integrantes de organizaciones feministas como Sisma Mujer y otras de carácter internacional. Las AGC cuestionaron su trabajo centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y aseguraron que también serán objetivo militar. “No vamos a permitir que vengan con ideologías raras a dañar la moral de nuestras familias. Lideresas que insistan en sus agendas feministas serán consideradas enemigas del orden social y serán limpiadas”, indicaron.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazaron a candidatos de partidos políticos, reclamantes de tierras, integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos - crédito @alfredosaadev/X

Indicaron, además, que se prohíbe cualquier reunión de carácter político o social que no haya sido sometida a discusión del grupo armado, que decidirá si otorga o no los permisos para el desarrollo de las concentraciones. “La información se controla desde aquí. Quien hable de más, desaparece. Última advertencia: quien no se alinee con el orden de las AGC, será declarado objetivo militar y ajusticiado”, añadió.

El Polo Democrático emitió un comunicado alertando sobre las amenazas y rechazando las intimidaciones contra candidatos del Pacto Histórico, movimientos sociales y organizaciones defensoras derechos humanos. La colectividad insistió en que la política debe poder ejercerse sin miedo, por lo que exigió que se excluya la violencia política del panorama, puesto que, además de romper tejidos, dificulta e impide la participación de la ciudadanía.

En Montes de María, las comunidades han sostenido una trayectoria de organización y lucha por la vida digna, la tierra y la paz. Esa experiencia y sus expresiones políticas no pueden ser interrumpidas por la intimidación, ni reducidas al silencio por la amenaza de ningún actor armado”, expresó el partido.

El Polo Democrático rechazó amenazas
El Polo Democrático rechazó amenazas contra candidatos del Pacto Histórico - crédito @PoloDemocratico/X

Desde Sisma Mujer también emitieron un comunicado informando sobre el panfleto amenazante que recibieron en la noche del 10 de septiembre. La organización aseguró que, ante el peligro que corren las mujeres en el territorio, se debe garantizar su seguridad.

“No queremos darle publicidad a quién o quienes nos agreden, pero sí queremos invitarte a reflexionar sobre los riesgos que enfrentamos las mujeres que trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres, y por qué es necesario contar con medidas de protección e investigación efectiva”, aclaró.

Sisma Mujer advirtió sobre las
Sisma Mujer advirtió sobre las amenazas que recibieron las mujeres de la organización por parte de las AGC - crédito @sismamujer/IG

Temas Relacionados

Autodefensas Gaitanistas de ColombiaAmenazasCandidatos del Pacto HistóricoOrganizaciones socialesMontes de MaríaColombia-Noticias

Más Noticias

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

La ausencia de aficionados en el clásico contra Deportivo Cali y que seguiría durante el segundo semestre, provocaría una dura decisión por parte de los directivos rojos

Crisis en América de Cali:

Esta es la empresa que llevó hasta Bogotá los primeros vagones del metro: goza de reconocimiento nacional e internacional

Con una trayectoria de más de 70 años, la compañía ha transportado cargas que, como el metro de la capital, son objeto de desarrollo para el país

Esta es la empresa que

Francia Márquez confirmó ‘reconciliación’ con Gustavo Petro, pese a que dijo que había sido utilizada por el presidente: así se les vio en Cauca

La vicepresidenta de la República, que señaló al jefe de Estado de haberla instrumentalizado para sus intereses, compartió con el mandatario durante su visita a Timbío, en donde se firmó el Pacto Territorial por el Cauca, con inversión social de $27,6 billones

Francia Márquez confirmó ‘reconciliación’ con

Así fue la última descertificación de EE. UU. a Colombia, se perdió un ‘platal’ en apoyos antidrogas

El retiro de la certificación llegó en medio de un escándalo político y le costó al país recursos clave para la lucha contra el narcotráfico

Así fue la última descertificación

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 12 de septiembre

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Deportes

Tulio Gómez habría detenido proyecto

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica