5 películas para niños en Netflix Colombia para entretenerse el fin de semana

Desde aventuras animadas hasta misterios adolescentes, las mejores opciones infantiles están en el catálogo colombiano

Por Alexcander Ortiz

(Captura del tráiler de Plankton: The Movie)

El catálogo de Netflix en ofrece una amplia selección de producciones dirigidas al público infantil y juvenil. Desde historias educativas para los más pequeños hasta relatos de aventura y fantasía que atrapan a los adolescentes, la plataforma se ha convertido en un espacio donde las familias encuentran contenidos para todas las edades. Estas series no solo entretienen, sino que también transmiten valores y enseñanzas adaptadas a cada etapa de crecimiento.

El interés por las producciones animadas y familiares ha crecido en los últimos años, con títulos que ya forman parte del día a día de miles de hogares. La plataforma ha apostado por incluir clásicos reconocidos internacionalmente, junto con series contemporáneas que reflejan nuevas formas de contar historias para la niñez. En este sentido, el top de contenidos infantiles en Colombia reúne propuestas variadas que abarcan desde lo educativo hasta lo fantástico.

Estas son 5 recomendaciones de la inteligencia artificial sobre producciones que incluyen aventuras mágicas, investigaciones misteriosas y aprendizajes significativos. Cada título destaca por su capacidad de enganchar al público joven con narrativas accesibles y personajes entrañables, al tiempo que fomenta la imaginación, la creatividad y el espíritu de descubrimiento.

A continuación, la lista de producciones que lideran la preferencia de los espectadores.

Cinco películas para niños en Netflix

Plankton, la película

Una divertida película basada en el universo de Bob Esponja, donde Plankton planea conquistar el mundo pero su esposa Karen lo traiciona con un plan para destruir la Tierra. Plankton debe unir fuerzas con Bob Esponja para evitar el desastre global. Ideal para fans de la serie animada y para todas las edades.

Matilda

Una adaptación totalmente nueva del musical ganador de los premios Tony y Olivier, que cuenta la historia de una niña extraordinaria con una imaginación vívida que se atreve a cambiar su destino. (Netflix)

Adaptación musical moderna del clásico cuento de Roald Dahl. Matilda es una niña brillante con poderes telequinésicos que debe enfrentarse a una directora escolar temible. Llena de humor y momentos entrañables, es perfecta para ver en familia.

Ultraman, el ascenso

Cuando crecientes ataques de monstruos amenazan a Tokio, Ken Sato, una estrella del béisbol, vuelve de mala gana a su ciudad natal para convertirse en Ultraman. Pero pronto se ve en aprietos cuando lo obligan a adoptar a un enorme kaiju bebé que escupe fuego. Ahora, Sato debe dejar de lado su ego para equilibrar el trabajo con la paternidad y proteger al «pequeño» de las oscuras fuerzas que buscan aprovecharse de él.

Historia de un joven jugador de béisbol que asume la responsabilidad de criar a un monstruo kaiju enemigo. La película combina acción y aventura con un mensaje sobre crecer y aceptar responsabilidades.

Futbolín

Amadeo, un apasionado jugador de futbolín, enfrenta la amenaza del regreso de un rival que quiere destruir su pueblo. Los jugadores de futbolín cobran vida para defender su hogar, creando una aventura llena de emoción y humor para niños futboleros.

Familia revuelta

Comedia familiar sobre un matrimonio cuyos hijos adolescentes despiertan un día con los cuerpos intercambiados. Una historia divertida y conmovedora que muestra la importancia de la unión familiar y la comprensión mutua.

Estas películas destacan por su variedad de géneros, desde la animación y el humor hasta la aventura y los musicales, resultando entre las favoritas para el público infantil en la plataforma de straming.

Netflix en la guerra por el streaming

Merlina Temporada 2. (Netflix)

El servicio de streaming más popular a nivel mundial se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes, transformando la manera en que las personas disfrutan de series y películas.

Su éxito impulsó a que otras compañías lanzaran sus propios espacios digitales, como Disney+ y HBO Max; sin embargo, estos no han alcanzado el mismo nivel de suscriptores ni un catálogo tan amplio.

La empresa comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo, pero en 2011 expandió su alcance al ofrecer transmisión en línea en América Latina y el Caribe. Posteriormente llegó a Europa y Asia, marcando un crecimiento sostenido en el mercado internacional.

Ese mismo año, Netflix también inició la producción de contenido original, con la serie House of Cards, lo que motivó la creación de su propio estudio en 2016. Para 2018 ya se definía como una cadena global de televisión por internet.

Dentro de su catálogo se incluyen películas galardonadas con premios de la Academia, series virales y multipremiadas como Squid Game, además de producciones en español como La casa de papel. En 2014 recibió por primera vez una nominación al Óscar gracias al documental The Square.

Cabe señalar que la disponibilidad de títulos varía según la región y el tiempo, por lo que no todos los contenidos están accesibles en todos los países.

El servicio puede disfrutarse en televisores inteligentes, consolas de videojuegos, computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Además, ofrece distintos planes de suscripción que determinan la calidad de reproducción (HD, FHD o UHD) y la cantidad de pantallas que pueden usarse de manera simultánea.

