Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera

El Dj Jake Castro, con quien la madre de los hijos del artista barranquillero comparte su vida, aprovechó la polémica para lanzarle una indirecta: “Prometí nunca fallarles”

En medio de la controversia
En medio de la controversia por los videos filtrados en los que salen Isabella Ladera y Beéle teniendo intimidad, Jake Castro, novio de Cara Rodríguez lanzó pullas al cantante - crédito @araoficial_/Instagram

Jake Castro, actual pareja de Cara Rodríguez, publicó un video junto a Ethan Kai y Paolo Kai, los hijos que la influencer tuvo durante su relación con Beéle.

La publicación se produce en medio de la disputa legal por la custodia de los menores y las recientes polémicas que rodean al cantante barranquillero.

En el video, Castro aparece compartiendo momentos con los hijos de Rodríguez y Beéle.

El material audiovisual fue acompañado por un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida al artista.

“Ella me presentó a sus hijos y yo prometí nunca fallarles”. Esta frase se convirtió rápidamente en tema de debate y alimentó las especulaciones sobre el trasfondo de la publicación.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Algunos seguidores expresaron admiración por la promesa de Castro hacia los hijos de su pareja, mientras que otros consideraron que el mensaje tenía como destinatario a Beéle, en el contexto de las recientes controversias que involucran al cantante.

El comentario dividió opiniones: para un sector del público, se trató de un gesto de compromiso y cariño; para otros, fue una clara alusión a la situación personal y legal que enfrenta el artista.

Novio de Cara Rodríguez envió indirecta a Beéle en medio de la controversia que enfrenta por la filtración de sus videos íntimos junto a su ex Isabella Ladera - crédito @letengoelchisme/Instagram

La relación entre Cara Rodríguez y Beéle ha estado marcada por una ruptura que acaparó titulares y por la posterior batalla legal por la custodia de los menores. Tras la separación, Rodríguez inició una relación con Jake Castro, reconocido DJ y productor musical que ha colaborado con figuras como Feid y Karol G. Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales diversos momentos familiares, mientras la disputa por la custodia de Ethan Kai y Paolo Kai continúa siendo motivo de atención pública.

Las controversias en torno a Beéle no se limitan al ámbito familiar. En fechas recientes, el cantante se ha visto envuelto en escándalos derivados de la filtración de videos íntimos junto a su exnovia Isabella Ladera, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su vida privada. Además, la relación entre Beéle y Ladera, iniciada poco después de la ruptura con Rodríguez, sumó un nuevo capítulo a la serie de polémicas que rodean al artista.

En el plano legal, la disputa por la custodia de los hijos ha tenido un desenlace provisional favorable a Beéle, quien fue declarado víctima de violencia intrafamiliar en el proceso judicial. Este resultado, aunque temporal, ha influido en la dinámica entre las partes y mantiene el caso abierto a futuras resoluciones.

Cara relató cómo solo tras
Cara relató cómo solo tras aprender a valorarse fue capaz de abrirse al amor nuevamente junto a Jake Castro, desde París - crédito @caraoficial_/Instagram

Se filtró segunda parte del video íntimo de Beéle con Isabella Ladera

Un video íntimo protagonizado por la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle se viralizó el 10 de septiembre en redes sociales, según reportes de medios locales. El material, de cinco minutos, corresponde a la segunda parte de una grabación previa que ya había generado controversia el 7 de septiembre.

Filtran nuevo video íntimo de
Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera

En un comunicado difundido tras la filtración, Ladera manifestó: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo (…) No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

El video fue grabado en el mismo lugar que el anterior, cuando Beéle esperaba su segundo hijo con la modelo y actriz Cara Rodríguez. Antes de pronunciarse oficialmente, Ladera había publicado en Threads mensajes como “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente” y “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, además de compartir imágenes junto a su hija.

La influencer aseguró que no se apartará de la vida pública y continuará con sus actividades profesionales, subrayando que su dignidad y valor personal no dependen de un video.

