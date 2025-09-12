Colombia

Cara Rodríguez negó ser la ex de Beéle en medio del drama por la filtración video íntimo con Isabella Ladera: “Jamás, qué vergüenza”

La ‘influencer’ colombiana negó rotundamente haber sido pareja de Beéle durante una transmisión en vivo, mientras el cantante enfrenta la filtración de un video íntimo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Durante una transmisión en vivo,
Durante una transmisión en vivo, la exesposa del cantante rechazó los rumores sobre su relación pasada y optó por enfocarse en su vida personal - crédito @caraoficial_ @beele/ Instagram

La aparición de Cara Rodríguez en una transmisión en vivo de TikTok junto a su actual pareja, Jake Castro, marcó un punto de inflexión en la conversación pública sobre su vínculo con el cantante Beéle.

En el fragmento del en vivo, que ya circula en redes sociales, se ve que Cara estaba hablando con una mujer con la que estaba haciendo una batalla en, acciones que son usuales en la red social, momento en que los comentarios empezaron a recordar el pasado amoroso de Rodríguez.

Debido a esto, la mujer sugirió que Rodríguez era la exnovia del artista, “Dicen que tú eres la ex de Beéle”, a lo que la influencer respondió de manera tajante: “Jamás, no... están confundidos, re confundidos, qué vergüenza”. Esta declaración se produjo en el contexto de la reciente filtración de un video íntimo protagonizado por Beéle e Isabella Ladera, que ha generado una intensa atención mediática.

“Con ese video cualquiera lo niega”, “peleó por él y ahora lo niega, sea seria”, “después de ver como hace ‘de todo’ cualquiera lo niega”, “pero lloró por él y no se acuerda”, fueron algunos de los comentarios.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales - crédito @dannyincon / TikTok

Cara Rodríguez guarda silencio y presume antigua foto con su pareja tras escándalo de Beéle e Isabella Ladera

Mientras el escándalo por la difusión del material privado involucra directamente a Beéle y a su exnovia Isabella Ladera, la actitud de Cara Rodríguez ha sido la de mantener distancia y evitar pronunciamientos públicos sobre el asunto.

La influencer colombiana, madre de Ethan y Paolo, los dos hijos que tuvo con el cantante, ha optado por compartir en sus redes sociales únicamente imágenes de sus hijos y de su reciente viaje a Europa junto a Jake Castro.

En una de las publicaciones, Rodríguez expresó: “Francia y Bélgica fueron increíbles, sí… Pero lo que más me marcó fue cómo me sentí estando ahí con él: en calma, vista, elegida”, acompañando sus palabras con fotografías en la Torre Eiffel y el Museo del Louvre.

La influencer mostró su paso
La influencer mostró su paso por varios países europeos mientras una nueva controversia rodea a Beéle - crédito @caraoficial_/ Instagram

En otro video publicado desde París, Cara Rodríguez dejó un mensaje motivacional: “deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos y tus acciones sean más fuertes que tus palabras”. Estas publicaciones reflejan su decisión de enfocarse en su vida personal y en su nueva relación, mientras el entorno mediático sigue de cerca los acontecimientos relacionados con su exesposo.

El trasfondo de esta situación incluye una reciente disputa legal entre Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López, y Cara Rodríguez. El cantante interpuso una demanda en diciembre de 2024, acusando a su exesposa de violencia física, psicológica y económica durante su relación.

La pareja ha presumido su
La pareja ha presumido su viaje en redes sociales - crédito @caraoficial_/ Instagram

La justicia de Medellín falló a favor de Beéle, dictando medidas de protección que garantizan sus derechos fundamentales y ordenando a Rodríguez someterse a terapia psicológica, además de facilitar la comunicación de sus hijos con su padre. “La justicia en Medellín ordenó medidas de protección para Beéle garantizando sus derechos fundamentales a la integridad, buen nombre, intimidad y seguridad personal”.

Tras la difusión pública del fallo judicial, los abogados de Cara Rodríguez emitieron un comunicado en el que criticaron a Beéle y a su equipo legal por divulgar la resolución, argumentando que “constituye una vulneración grave a la intimidad de nuestra representada y de sus hijos, generando un daño irreparable en su buen nombre y exponiéndolos a un juicio mediático que no corresponde a los cauces de la justicia”.

En respuesta a la controversia, Rodríguez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó: “Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno. Los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza. Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso, y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”.

Cara reaccionó al fallo que
Cara reaccionó al fallo que declaro a Beéle como víctima de violencia familiar - crédito @caraoficial_/Instagram

Mientras la atención pública se concentra en el video filtrado de Beéle e Isabella Ladera, y en las repercusiones legales y mediáticas, Cara Rodríguez ha optado por el silencio y por priorizar su bienestar personal, manteniéndose alejada de las polémicas y enfocada en su entorno familiar y sentimental.

