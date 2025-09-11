Él es el mayor general (r) Hernando Garzón Rey, destituido por orden de Petro por supuestos nexos con el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro ordenó la salida inmediata del alto oficial tras detectarse indicios de vínculos con grupos criminales, abriendo una investigación judicial y generando conmoción en las Fuerzas Militares de Colombia - crédito @COL_EJERCITO / X

La destitución inmediata del mayor general Hernando Garzón Rey del servicio activo de las Fuerzas Militares de Colombia, ordenada el 10 de septiembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro, ha generado un fuerte impacto en el ámbito institucional del país.

La decisión presidencial se basó en la existencia de indicios de presuntos vínculos del alto oficial con grupos narcotraficantes y actividades relacionadas con el cultivo de hoja de coca, lo que ha puesto en el centro del debate la integridad y la transparencia en las filas militares.

El anuncio oficial, realizado por el mandatario a través de su cuenta en X, informó que las denuncias y los elementos probatorios recolectados fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación para la apertura de una investigación judicial.

Hasta el momento de su retiro, Garzón Rey se desempeñaba como inspector general del Comando General de las Fuerzas Militares, un cargo de alta responsabilidad en la supervisión y el control interno de la institución.

Su trayectoria profesional abarca más de treinta años de servicio en el Ejército Nacional de Colombia, donde ocupó posiciones clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Entre sus funciones más recientes destaca el mando del Comando Conjunto N.5 Noroccidente desde octubre de 2023, con jurisdicción sobre 195 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá, y la coordinación de más de 30.000 efectivos de las tres fuerzas armadas.

La salida de Hernando Garzón Rey, anunciada en X, responde a denuncias sobre supuesta relación con actividades ilícitas, mientras la Fiscalía y la inteligencia nacional investigan el caso que sacude la cúpula castrense - crédito @Ejercito_Div3 / X

A lo largo de su carrera, Garzón Rey también lideró la Brigada contra el Narcotráfico, la Fuerza de Despliegue Rápido N.3 en el Catatumbo y la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Su formación incluye una graduación en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialización en Administración de Recursos Militares y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, ambas en la Escuela Superior de Guerra, así como el curso de Comando y Estado Mayor en la misma institución.

El historial del mayor general no ha estado exento de controversias. En diciembre de 2019, cuando ostentaba el grado de coronel, la capitana Maritza Soto lo denunció por presunto acoso sexual, acoso laboral y extralimitación de funciones.

La denuncia, presentada en el Senado por el senador Iván Cepeda, recibió el respaldo de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Garzón Rey rechazó los señalamientos y afirmó haber actuado bajo principios éticos y legales. La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación en abril de 2020, al considerar inexistente el hecho denunciado y calificar la conducta como atípica.

El Senado aprobó su ascenso a general ese mismo mes, en medio de reparos de algunos sectores políticos por la presencia de oficiales con investigaciones abiertas.

El Gobierno colombiano apartó al mayor general por presunta asociación con el narcotráfico, subrayando su política de transparencia y el inicio de una pesquisa judicial que pone a prueba la integridad institucional - crédito @ComandanteBR14 / X

En el contexto de la destitución, el Gobierno reiteró que la medida responde exclusivamente a los indicios de presunta asociación con el narcotráfico y actividades ilícitas, y no a las denuncias previas, ya archivadas. No existen registros públicos de otras investigaciones o polémicas distintas a las mencionadas.

La política institucional de las Fuerzas Armadas de Colombia ha puesto énfasis en los últimos años en la transparencia y la lucha contra la corrupción. La remoción de Garzón Rey se inscribe en este marco, con el Ejecutivo resaltando la importancia de mantener la ética y la confianza pública en las instituciones de seguridad.

En el ámbito internacional, Garzón Rey desempeñó funciones de cooperación como segundo comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en San Antonio, Texas, en el marco de una misión orientada al fortalecimiento de capacidades, intercambio de inteligencia y coordinación estratégica frente a amenazas transnacionales.

En agosto de 2021, participó en conversaciones bilaterales entre los ejércitos de Estados Unidos y Chile, enfocadas en la seguridad hemisférica. Aunque no existen registros públicos detallados sobre condecoraciones específicas durante su misión en Texas, su desempeño en ese rol reforzó su perfil para asumir cargos superiores a su regreso a Colombia.

Entre los logros institucionales documentados, Garzón Rey coordinó en febrero de 2024 la repatriación de los cuerpos de cuatro militares colombianos fallecidos en un accidente aéreo en la frontera con Panamá, una operación que requirió cooperación internacional y gestión interinstitucional.

Una figura clave en la seguridad nacional enfrenta ahora una investigación judicial. El Gobierno busca enviar un mensaje contundente sobre integridad y control en tiempos de crisis - crédito Ejército Nacional de Colombia

En diciembre de 2024, lideró la ceremonia de entrega de la Medalla Fe en la Causa al gobernador de Risaralda, durante la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho, lo que evidenció su reconocimiento dentro de la estructura militar y su rol en la integración civil-militar.

El mayor general también forma parte de la Asociación Casamata, donde representa a los oficiales activos como vocal principal para el periodo 2025-2027. Su carrera, marcada por ascensos y responsabilidades de alto nivel, concluye abruptamente en medio de una investigación judicial que pone a prueba la política de integridad y control en las Fuerzas Armadas.

La decisión de apartar a Garzón Rey del servicio activo se presenta como una muestra del compromiso gubernamental con la erradicación de prácticas corruptas y la defensa de la transparencia en las instituciones militares del país.