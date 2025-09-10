Colombia

Falleció Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, a los 95 años

De acuerdo con su equipo de trabajo, el artista y su familia atravesarán el duelo de forma privada

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

El fallecimiento ocurrió en Medellín,
El fallecimiento ocurrió en Medellín, ciudad donde ella residió gran parte de su vida - crédito Equipo de trabajo de Juanes/X

El equipo de trabajo del cantautor Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido artísticamente como Juanes, confirmó que el lunes 8 de septiembre falleció su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad. La familia informó que la muerte ocurrió en Medellín, ciudad en la que residió gran parte de su vida.

El artista y sus seres queridos atravesarán este momento en privado, según señalaron sus representantes, por lo que hasta el momento, ni Juanes ni otros miembros de la familia han dado declaraciones públicas sobre la pérdida.

Una figura central en la vida del cantante

Alicia Vásquez desempeñó un papel fundamental en la vida y trayectoria musical de su hijo. Desde sus primeros pasos en la música, Juanes reconoció en diversas entrevistas la importancia de su madre como apoyo constante. La mujer es mencionada en varias de sus canciones y el artista lleva un tatuaje con su rostro en el brazo derecho, símbolo del vínculo que compartían.

En 2019, durante la ceremonia en la que Juanes fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, se le vio acompañado de su madre en una de las imágenes más recordadas de aquel evento.

El vínculo entre madre e hijo

Juanes destacó la fortaleza y
Juanes destacó la fortaleza y sabiduría de su madre: “Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia” - crédito @juanes/Instagram

Juanes expresó en varias ocasiones la profunda conexión que mantenía con su madre. En 2021, compartió un mensaje junto con una imagen en la que reflejaba su amor por ambos padres: “Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente”. Ese mismo año, luego de estar separados por la pandemia, el artista publicó otro mensaje dirigido a su madre: “Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuanto la amo”, señalando que cumpliría 91 años.

En sus palabras, Juanes destacó la fortaleza y la sabiduría de su madre: “Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia”.

Alicia Vásquez también fue fuente de inspiración para la música de su hijo. Una de sus frases más recordadas, “La vida es un ratico”, motivó al artista a titular así uno de los mayores éxitos de su cuarto álbum. Según relató doña Alicia, solía recordarle a Juanes que disfrutara la vida pese al ritmo acelerado de su carrera: “Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico... Y así es. Hace unos días me llama y me dice: ‘Mami, así le voy a poner el disco’. A mí me gustó mucho ese nombre”.

Alicia Vásquez inspiró la canción
Alicia Vásquez inspiró la canción La vida es un ratico, frase que dio título a uno de los mayores éxitos del cuarto álbum de Juanes - crédito @juanes/Instagram

En una entrevista con El Colombiano en 2007, Alicia Vásquez resaltó el orgullo que sentía por sus seis hijos: “Con los hijos no hay proporciones, para mí todos son iguales y ellos lo saben. Lo que cada uno hace es un orgullo”. La madre del cantante también comentaba sobre la influencia que tenía en las decisiones de Juanes, escuchando todas sus canciones y expresando su opinión sobre ellas: “Juan me hace escuchar todas sus canciones y yo le digo lo que pienso: todas me gustan”.

Además, Alicia compartió con su hijo consejos que marcaron su vida y trayectoria: “Que aproveche la vida, que sea positivo, que se calme, que tenga fe y le repito mucho algo que siempre nos decía el papá: la vida sigue y hay que seguir adelante”. Este vínculo cercano y la influencia de doña Alicia en la vida personal y artística de Juanes subrayan la importancia de su figura en la trayectoria del cantante, consolidando la conexión entre su familia y su obra musical.

