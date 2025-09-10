Colombia

Diego Cadavid y su amor por la plata: “No quería volver a dormir en colchón prestado”

El actor, fotógrafo y músico habló sobre los factores de su vida que lo convirtieron en adicto al trabajo

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Cadavid habló de las dificultades
Cadavid habló de las dificultades que tuvo su familia cuando era niño - crédito Colprensa / Los hombres sí lloran

Durante más de 20 años, Diego Cadavid se ha mantenido como uno de los actores colombianos más consagrados; al unísono, el antioqueño de 46 años también se ha desempeñado como fotógrafo y baterista de la banda de rock The Mills.

Sin embargo, no todo ha sido positivo durante su carrera, ya que en el pódcast Los hombres sí lloran, Cadavid reconoció que fue diagnosticado con depresión leve, algo que identificó después de reconocer que era adicto al trabajo.

En la conversación con su colega Juan Pablo Raba, Diego Cadavid recordó que se crio en Medellín con su abuela, años más tarde llegó a Bogotá para vivir en el centro de la ciudad, en donde fue testigo de la crisis financiera que padeció su familia. Sin saberlo, esos momentos lo marcaron por completo, puesto que le despertó un “amor” por el dinero, que en ese momento, representaba no tener necesidades.

“Estaba estudiando música, mi hermano le decía a mi mamá que tenía talento, que en el colegio tocaba todo el tiempo la batería, pero me entra el miedo, porque soy paisa, me gusta el dinero y no me veia como baterista en Colombia. No quiero volver a dormir en colchón prestado”.

El actor reveló que fue
El actor reveló que fue diagnosticado con depresión leve - crédito Los hombres sí lloran

Para entender esa última expresión, Cadavid recordó que cuando se mudo a Bogotá, una tarde llegó a la vivienda, en la que residian en arriendo, y encontró que ya no tenian muebles.

“Compartiamos apartamento, dormía con mi mamá, pero en un momento se trastean las señoras y se llevan el colchón, nos tocó dormir con cobijas sobre las tablas. Me escondían las cosas, pero me daba cuenta que estabamos jodidos”.

Dejando de lado su miedo financiero, Diego Cadavid decidió convertirse en actor, aunque eso le representó perder el apoyo económico de sus padres.

“Llegue a la casa, a mi mamá le dio muy duro, mi papá me dijo que me apoyaba, pero que no me iban a pagar la carrera. Me toco trabajar en bares, era mesero, tocaba con bandas y también toque en discotecas y bares, muchos años”.

Diego Cadavid compartió aspectos inéditos
Diego Cadavid compartió aspectos inéditos de su vida - crédito @cadaviddiego/Instagram

Rapidamente, su carrera fue subiendo; a la par, intentó tener emprendimientos y comenzó a trabajar como fotógrafo, lo que aumentó el tiempo que trabajaba al día.

“Me dedique a la actuación, compre un carro, llego la fama, pero me estrelle con que con un proyecto malo uno se va para el piso... Cometí el error típico de los actores, bares, discotecas y con todo me fue mal, ahí comence con la fotógrafia”.

Sin darse cuenta, Cadavid comenzó a tener jornadas extensas, que en un principio tomó como muestra del éxito de su proceso, pero años más tarde desencadeno en la depresión, por la que en más una ocasión pensó en suicidarse.

“Agarro un trabajo como fotógrafo, una vaina seria. Aparece la banda para audicionar y comienzan los conciertos y la disciplina. Dure unos 12 años haciendo las tres cosas, había días en las que hacía las tres cosas... Llegue a conciertos en el que arrancaban por mí, todo el día con sueño, pero mi cabeza me decía que iba dos pasos adelante, mentira, nadie me dijo que me iba a enloquecer”.

Cadavid reconoció que pensó suicidarse
Cadavid reconoció que pensó suicidarse en más de una ocasion - crédito @cadaviddiego/Instagram

Por último, Cadavid reconoció que permaneció varios meses medicado para alejar los pensamientos suicidas, además, cambió por completo su rutina para dejar de estar colapsado.

Llegó el momento en el que estoy mamado, a la banda ahora solo puedo ensayos y conciertos, ya en la fotógrafia no hice campañas y le dije a mi manager que no aceptara proyectos de más de seis meses en actuación. No tuve un momento, sentía que ya no había pasión”.

