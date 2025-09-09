Colombia

Nuevo comunicado de Andrés Carne de Res tras accidente que dejó nueve heridos, autoridades ya realizaron una inspección

El restaurante anunció el retiro inmediato del equipo defectuoso luego del incidente con quemaduras, mientras autoridades verificaron el cumplimiento de normas de seguridad

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El restaurante Andrés DC publicó un nuevo comunicado tras el reciente accidente con una máquina de humo que dejó nueve personas heridas por quemaduras leves.

En el documento, emitido el 8 de septiembre de 2025, la empresa informó que el equipo defectuoso ya fue retirado de circulación, implementando esa medida apenas ocurrieron los hechos, y aseguró que durante la inspección oficial se comprobó el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

La comunicación de Andrés DC subraya la apertura y colaboración que la compañía ha mantenido ante las autoridades, señalando que funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá — Gestión del Riesgo y la Policía Nacional inspeccionaron sus instalaciones.

De acuerdo con el restaurante, se verificó que las normas y disposiciones vigentes estaban en regla al momento de la visita, y se emitieron recomendaciones adicionales que serán adoptadas por la organización.

De manera puntual, la empresa confirmó que retiró del inventario la máquina que causó el incidente y que mantiene suspendido el uso de equipos similares mientras se realiza una revisión técnica completa.

En el texto, Andrés DC indicó: “Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento riguroso de la ley, la transparencia en cada una de nuestras operaciones y, sobre todo, con la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen parte de nuestra experiencia: tanto quienes nos visitan como quienes integran nuestro equipo de trabajo”.

¿Cómo fue el incidente?

El accidente ocurrió la noche del viernes 5 de septiembre en la sede de la calle 82 en Bogotá, donde una máquina de humo, integrada en el sistema de ambientación, expulsó chispas incandescentes que alcanzaron a varios comensales.

Los perjudicados reportaron quemaduras en rostro, brazos y espalda, así como daños materiales en la vestimenta y el cabello. Aunque el reporte oficial contabiliza nueve lesionados, testigos y afectados insisten en que hubo más personas perjudicadas que no recibieron atención, ya que abandonaron el lugar tras el incidente y no figuran en el parte inicial.

Algunos clientes afectados, en una entrevista en La W Radio, describieron que la evacuación fue compleja y la atención médica, insuficiente. “Había gente con el cabello quemado, ropa dañada y mucha preocupación por la demora y poca logística. Muchos se fueron indignados y sin ser atendidos”.

El comentario de que el primer ofrecimiento del restaurante fue pagar la ropa afectada, antes de evaluar la gravedad de los hechos, generó molestia entre los testigos.

Otros escándalos de Andrés DC

Este incidente se suma a otros dos registrados en sedes de la cadena en los últimos meses. El caso más grave ocurrió en agosto de 2024, cuando la bailarina Laura Villamil sufrió graves quemaduras durante un espectáculo de fuego en la sede de Chía.

En otro episodio más reciente, el influenciador Josué Rodríguez resultó lesionado tras la caída de un ladrillo en una sucursal bogotana. Estos antecedentes renovaron el debate sobre la preparación de los bares y restaurantes de entretenimiento para enfrentar emergencias y la aplicación estricta de protocolos de seguridad y evacuación.

Frente al último accidente, las autoridades intensificaron las acciones de inspección. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó una visita inmediata de verificación y control en la sede de Andrés Carne de Res: “La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, declaró Sanguino a través de X, exigiendo estándares estrictos de seguridad laboral.

Como respuesta, Andrés DC comunicó la suspensión temporal de todas las máquinas similares a la involucrada, afirmando que solo serán reactivadas tras una auditoría técnica que garantice su inocuidad para clientes y empleados.

Además, la empresa destacó haber ofrecido su máxima colaboración durante la inspección oficial y asumió el compromiso de implementar las sugerencias hechas por las entidades de control y emergencia.

En medio de esos esfuerzos, varias de las víctimas evalúan iniciar acciones legales contra el restaurante, en busca de garantías preventivas y responsabilidades frente a los daños sufridos. A la par, voces de clientes y observadores llamaron la atención sobre la necesidad de fortalecer las rutas de evacuación y los planes de contingencia dentro del establecimiento.

