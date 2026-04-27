Paloma, Cepeda y Abelardo, esta es la intención de voto de los candidatos presidenciales según las tres últimas encuestas: expertos analizaron los resultados para Infobae

Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se reúnen en la Plaza de Armas de Bogotá, observando una urna de votación transparente frente al Palacio de Nariño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A falta de un mes para las elecciones presidenciales en Colombia, se conocieron los resultados de las principales encuestadoras sobre la intención de voto por parte de los colombianos.

Inicialmente se conoció el sondeo de la firma Invamer revelado por Noticias Caracol, que ubicó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en el primer lugar con 44,3%, seguido de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria con 21,5%, mientras que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, registra un 19,8%.

Posteriormente, apareció el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), cuyo sondeo muestra también a Cepeda como el favorito, con un 41,9% de intención de voto.

- crédito Celag Data

Paloma Valencia figura en el segundo puesto con 20,3%, seguido por Abelardo de la Espriella, que alcanza el 19,8%. Los candidatos de centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, suman 1,6% y 1,1%, respectivamente.

Finalmente, la medición de GAD3 para Noticias RCN también sitúa a Iván Cepeda en la primera posición con el 36% de la intención de voto. Abelardo de la Espriella figura con 21% y Paloma Valencia con 13%. Más atrás figuran Claudia López con 3% y Sergio Fajardo con 2%.

Ante estos resultados, Infobae Colombia consultó con expertos en política sobre los aspectos que tienen cada una de las encuestas, así como la estrategia que deberían optar las candidaturas presidenciales frente a la coyuntura nacional.

- crédito Captura de Pantalla Gad3 Noticias RCN

Panorama político definido

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, señaló que las tres encuestas reveladas a la opinión pública dejó claro los tres contendientes que buscarán ser el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, dejando relegado a los candidatos que se consideran de centro.

“Las tres encuestas coinciden en las tres personas que lideran la intención de voto en Colombia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Entonces, definitivamente en el mapa electoral colombiano está claramente definido quiénes son los que realmente tienen una verdadera posibilidad de dar una pelea importante en primera vuelta, en contraposición a los que ya están debajo, como Claudia López y Sergio Fajardo y los que van hacia atrás. Esas personas sí, definitivamente, no solo no tienen posibilidad, sino que denota que ya es una constante de que no gozan con el favor de la gente, digamos, para la intención de voto”, recalcó a este medio de comunicación.

Por su parte, Patricia Muñoz, docente e Investigadora en temas de participación política y magister en Ciencia Política de la pontificia Universidad Javeriana, aseguró que, con el panorama político actual, el candidato del Pacto Histórico cuenta con una ventaja que lo podría llevar a la Presidencia, sea en la primera o en segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

“Las tres encuestas coinciden en que si las elecciones presidenciales fueran hoy, el candidato que obtendría el mayor porcentaje de votos sería Iván Cepeda en los tres casos. Y en segundo y en tercer lugar estarían Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con porcentajes muy cercanos entre ellos, pero indudablemente distantes del porcentaje de votos que obtendría Iván Cepeda”, explicó a Infobae Colombia.

Entre tanto, Diego Baquero, politólogo y fundador de la consultora de asuntos públicos Cauce, afirmó a Infobae Colombia que, pese a que Iván Cepeda cuenta con una ventaja considerable, aún le falta para llegar a ser vencedor en la contienda del 31 de mayo.

“La posición de Iván Cepeda se consolida pues en el liderazgo de lo que va a ser la primera vuelta. Sin embargo, se ve todavía un poco complicado que lleguen a la mitad más una necesaria para ganar en la primera vuelta, motivo por el cual, pues se vuelve mucho más interesante el cabeza a cabeza que están teniendo Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por ese segundo lugar y esto todavía es una incógnita (...) esta disputa yo creo que se va a mantener hasta la última semana de mayo”, mencionó.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact (Pacto Historico) speaks at a campaign event announcing a political alliance with the Green Alliance party (Alianza Verde), in Bogota, Colombia, April 27, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Iván Cepeda

Los tres analistas coinciden en que el aspirante del progresismo colombiano no tiene ninguna afectación sobre los recientes escándalos del Gobierno de Gustavo Petro.

Para Falkonerth, el hecho de que Cepeda solo haya participado en la consulta interna de octubre, así como las recientes disputas entre los dos candidatos de la derecha, ha generado un efecto a su favor.

“El Pacto Histórico se han mantenido organizados y han estado desde ese momento apoyando irrestrictamente a Iván Cepeda. Lo que pasa con los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia es que entre ellos se están peleando, están coincidiendo con algunas audiencias a las que ambos partidos o ambos proyectos políticos le están hablando y lo que están haciendo es que eso hace que dividan fuerzas y ahí eso mantenga a Iván Cepeda liderando”, enfatizó.

No obstante, recalcó que independientemente del candidato con quien se enfrente, se reducirán las diferencias expuestas en las encuestas.

“En una eventual segunda vuelta donde esté el candidato Abelardo de la Espriella o donde esté Paloma Valencia compitiendo con el candidato del oficialismo, la brecha se va a reducir muchísimo y es posible que ambos proyectos políticos tengan casi que las mismas posibilidades de ganar en una segunda vuelta”.

Por su parte, Muñoz considera que “el proceso comunicativo de Cepeda contra sus rivales se ha fortalecido”, recordando que las polémicas en el Ejecutivo ocurrieron en un lapso de tiempo posterior al tiempo de recolección de los datos.

De igual manera, Baquero indicó que “lo que sí le puede costar es que no pueda obtener más apoyos que eventualmente le hagan ganar la Presidencia, bien sea en primera o en segunda vuelta, porque pues sus niveles cercanos al 40 por ciento son los que siempre ha tenido, pero su capacidad para atraer votantes, en este caso de centro o centroizquierda, sí se podría ver dificultada”.

FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla mientras visita la Registraduría Nacional para inscribir su candidatura, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Paloma Valencia

En cuanto a la candidata del Centro Democrático, Juan Falkonerth aseveró que la llegada de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial le ayudó a posicionarse en los sondeos.

“El centro, al analizar las encuestas, está representado en la opción de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, porque de ahí para abajo Claudia López y Sergio Fajardo, quienes se habían autodenominado los dueños del centro, evidentemente no lo son, no tienen esa fuerza electoral y el centro parece sentirse más cómodo y representado con Valencia y Oviedo”.

Del mismo modo, Patricia Muñoz sostuvo que, a pesar del aumento de apoyo para Paloma Valencia con Oviedo, hay otros candidatos en la contienda que también captan el voto centrista, generando cierta fragmentación de esta base.

“El hecho de que todos los llamados votantes de centro no se hayan desplazado necesariamente a brindar su apoyo a la fórmula Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo puede obedecer a que hay otras candidaturas en el tarjetón presidencial que pueden representar esta opción y que hoy pueden estar capturando a este votante de centro. Otra cosa será en la segunda vuelta presidencial”, mencionó.

Incluso, Diego Baquero detalló que la jugada de Valencia resultó favorablemente, aunque resalta que cuenta con dificultades. “Llama la atención que ya transcurridos casi dos meses después de las consultas, no se haya consolidado Paloma en el segundo lugar y creo que pues eso es un tema de preocupación al interior de la campaña (...) pero tendrán un mes para consolidarse”.

FOTO DE ARCHIVO. Abelardo De La Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de la derecha, gesticula durante una entrevista con Reuters, en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

Abelardo de la Espriella

Por último, los analistas coincidieron en que el candidato del movimiento Defensores de la Patria podría llegar a ocurrirle el mismo caso que Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022, ya que su candidatura aún no se consolida y podría perder su lugar en la segunda vuelta con Paloma Valencia.

“Sin duda alguna creo que también va a empezar a jugar mucho eso que muchos analistas llaman el voto útil. Y es que si tú te fijas en las encuestas, de cara a lo que sería la segunda vuelta, Paloma Valencia es la que le hace un poquito más de fuerza a Iván Cepeda en esa eventual segunda vuelta y puede que eso haga que Abelardo pues pierda adeptos para la primera vuelta”, complementó Baquero.

Entre tanto, Juan Falkonerth advirtió que una de las debilidades que tendría De la Espriella para consolidarse en la segunda vuelta presidencial es su postura radical ante varios aspectos del orden nacional.

“Él maneja un discurso un poco más radical, ha rechazado el apoyo de partidos tradicionales e incluso hay fuego amigo entre la campaña de Abelardo de la Espriella y la campaña de Paloma Valencia, pero Abelardo se percibe mucho más radical, mientras que Paloma se percibe mucho más abierta a las posibilidades, lo que ha generado que tenga más opciones de derrotar a Cepeda en la segunda vuelta”, puntualizó.