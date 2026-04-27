Colombia

Menor acusado de cometer 15 homicidios, incluido el de su exnovia, se fugó de correccional en Bogotá: estaba próximo a ser trasladado

Según las autoridades, el joven de 17 años estaría planeando regresar a su ciudad de origen, Bucaramanga, para retomar las riendas de la banda criminal que presuntamente lideraría

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Alias Julito, acusado de más de quince homicidios y líder de ‘Los del Sur’, escapó durante un traslado médico bajo custodia del Icbf - crédito Policía Bucaramanga
Alias Julito, acusado de más de quince homicidios y líder de ‘Los del Sur’, escapó durante un traslado médico bajo custodia del Icbf - crédito Policía Bucaramanga

Hay preocupación en Bogotá y Bucaramanga después de que se confirmara la fuga de un peligroso sicario de tan solo 17 años mientras era trasladado a una cita médica en la capital del país.

Se trata de alias Julito, un joven conocido por su historial delictivo, pues se le atribuye más de una decena de asesinatos, incluido el homicidio de su entonces pareja sentimental.

La evasión se produjo durante un traslado a un centro asistencial en Bogotá, bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero, confirmó que el joven escapó acompañado de otro individuo. Desde ese momento, se activó de inmediato un operativo de búsqueda y se elevó la alerta en todo el área metropolitana.

“Lo que sabemos en el tema de la fuga de este delincuente Julito es que estaba recluido en Bogotá, donde lo llevaron, supuestamente, a una cita médica, acompañado de funcionarios del ICBF. Se va en compañía de otro delincuente también. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la fuga de este menor de edad, sujeto peligroso que ha afectado la vida y la integridad de muchas personas, se encendió una alerta grande para la Policía”, comentó el alto oficial.

El procedimiento policial se desarrolló tras un intento de agresión a una persona en condición de calle en Bucaramanga - crédito Policía Bucaramanga
La Policía Metropolitana activó un operativo de búsqueda tras la huida de alias Julito y elevó la alerta en toda Bucaramanga - crédito Policía Bucaramanga

Alias Julito es considerado el objetivo de mayor valor para la Policía Metropolitana, acusado por su presunta participación en al menos quince homicidios. Entre los crímenes que se le atribuyen figura el asesinato de Cynthia Valeria Espitia Argüello, su exnovia, hecho que desató una ola de violencia y venganzas entre bandas rivales en la ciudad.

“Este sujeto tiene algunas vendettas con otro grupo delincuencial acá de Bucaramanga. Sabemos del último hecho criminal cuando fue capturado, tras cometer el homicidio de su exnovia y dejar lesionadas a otras personas. A raíz de eso también se generaron otros homicidios en la ciudad”, indicó Quintero.

Las autoridades sospechan que el joven podría regresar a Bucaramanga y reactivar disputas con otros grupos delictivos, lo que incrementa la preocupación por una posible escalada de violencia.

La Policía y la Alcaldía de Bucaramanga han solicitado la colaboración ciudadana para lograr su recaptura. Se han ofrecido recompensas que suman hasta 40 millones de pesos a quienes proporcionen información veraz sobre su paradero.

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa
Autoridades ofrecen recompensas superiores a 40 millones de pesos por información que conduzca a la recaptura de alias Julito - crédito Colprensa

“Hablamos con el alcalde de Bucaramanga y estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita su recaptura”, indicó el comandante.

Los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123 para reportar cualquier pista relevante, ya que el joven es considerado una amenaza directa para la vida de muchas personas.

El impacto de la fuga de alias ‘Julito’ radica en su historial y en la capacidad de convocatoria que ha demostrado dentro de la organización ‘Los del Sur’, una de las estructuras más activas delictivamente en la región.

Las investigaciones señalan que, antes de su última detención, ya era investigado por múltiples homicidios cometidos durante 2025, incluyendo una masacre en Villa Esperanza y dos asesinatos en Floridablanca atribuidos a ajustes de cuentas.

crédito Pexels | Policía Metropolitana de Bucaramanga
‘Julito’, el sicario que desde los 10 años comenzó a delinquir y es calificado como uno de los más “mortíferos” en Bucaramanga - crédito crédito Pexels | Policía Metropolitana de Bucaramanga

La presión sobre las autoridades aumenta porque el joven está próximo a cumplir la mayoría de edad. Según explicó el comandante Quintero, aunque los delitos cometidos hasta ahora serán juzgados conforme al sistema penal para menores, existe el temor de que, una vez alcance los 18 años, pueda incrementar su actividad criminal o modificar su estatus dentro de la red delictiva. La Fiscalía trabaja en la imputación de nuevos cargos para fortalecer las acciones judiciales en su contra.

“Ese joven en un mes cumple los 18 años, pero por ahora todos los delitos que ha cometido serán juzgados como menor, como lo establece el sistema penal de nuestro país. Estamos trabajando con la Fiscalía para imputarle otros homicidios esta misma semana”, advirtió el comandante.

Por su parte, la Gobernación de Santander también se ha sumado a la búsqueda del peligroso joven, ofreciendo una millonaria suma en caso de tener información que conduzca a su captura.

Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, subrayó el daño causado por alias ‘Julito’ en la región y la necesidad de redoblar la vigilancia hasta lograr su recaptura.

“Hay una recompensa de hasta $30 millones para quien nos entregue información sobre la posible ubicación de este individuo, quien ha generado mucho daño”, señaló el funcionario.

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