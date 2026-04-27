Colombia

Gobierno anunció cambios en los trámites para obtener la licencia de conducción en Colombia: esto es lo que tiene que hacer

Las autoridades introducen un sistema de pruebas más exigente y separado de la formación, que incluye exámenes prácticos en dos etapas y un teórico integral, bajo estricta vigilancia estatal para prevenir irregularidades y elevar los estándares viales

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Licencia de conducción - Colombia
Las nuevas exigencias para obtener la licencia en Colombia buscan reducir la accidentalidad y fortalecer la seguridad vial en todo el territorio nacional - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades introducen un sistema de pruebas más exigente y separado de la formación, que incluye exámenes prácticos en dos etapas y un teórico integral, bajo estricta vigilancia estatal para prevenir irregularidades y elevar los estándares viales.

A partir de 2026, los aspirantes a la licencia de conducción en Colombia deberán someterse a un proceso de evaluación completamente reformulado, que busca elevar el nivel de exigencia y transparencia en la formación de nuevos conductores.

El sistema separa por primera vez la enseñanza de la evaluación, asignando funciones específicas a dos tipos de entidades.

El Gobierno nacional dispuso la creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), que serán los únicos habilitados para examinar a quienes deseen conducir en el país. Hasta ahora, los mismos Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) se encargaban tanto de la formación como de la prueba, lo que concentraba responsabilidades y podía dar lugar a conflictos de interés.

Las licencias de conducción deben ser renovadas luego de realizar un nuevo examen
La reforma prevé que, desde 2026, ninguna institución de formación (CEA) podrá evaluar a sus propios alumnos para obtener la licencia de conducción - crédito Jesús Aviles / Infobae

La nueva estructura establece que los CEA mantendrán el rol exclusivo de formación, mientras que los CALE decidirán si el aspirante cumple con los estándares requeridos para obtener el permiso de conducir.

Examen teórico: comprensión y aplicación de normas

El examen teórico también experimenta una transformación de fondo. Ya no consiste solo en responder cuestionarios con respuestas predecibles. Ahora exige demostrar comprensión de la normativa vigente, lectura e interpretación adecuada de la señalización, y el entendimiento de los principios de convivencia y seguridad vial. Entre los temas centrales que se deberán dominar destacan los cambios recientes en regulación, la integración de distintos modos de movilidad, y estrategias orientadas a la disminución de accidentes.

En respuesta directa a la pregunta sobre el alcance de la reforma: El Gobierno nacional de Colombia estableció que, desde 2026, los nuevos conductores deberán superar una evaluación independiente y más exigente en dos etapas prácticas y una prueba teórica profunda, bajo la supervisión exclusiva de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, organismos distintos a los lugares de formación, con el fin de asegurar transparencia y elevar la preparación efectiva de quienes obtienen la licencia.

Evaluación práctica en dos etapas

El examen práctico también experimenta cambios radicales. Ya no será una única prueba, sino un proceso dividido en dos fases obligatorias y sucesivas.

Licencia de conducción-Colombia-5-01-2021
El nuevo proceso de evaluación incluye auditorías estatales constantes y criterios claros para una expedición legítima de licencias de conducción en Colombia - crédito Ministerio de Transporte

La primera fase se realiza en una pista cerrada, donde los aspirantes deben demostrar maniobras técnicas básicas: arranque, frenado de precisión, uso correcto de direccionales, parqueo en distintos ángulos y control general del vehículo. Solo quienes superen esta etapa podrán avanzar a la siguiente.

La segunda fase se lleva a cabo en la vía pública, en condiciones reales de tráfico. Aquí, el candidato será evaluado por un examinador acreditado del CALE, quien observará su capacidad de reacción ante imprevistos, el respeto efectivo a las señales y la interacción segura con otros usuarios de la vía.

Este proceso escalonado busca asegurar que los nuevos conductores no solo tengan destrezas técnicas, sino que sean capaces de responder de manera segura y responsable en el entorno real.

La implementación de estos cambios estará bajo la observación directa de la Superintendencia de Transporte, que tendrá la misión de auditar el funcionamiento de los CALE y garantizar que cada etapa del proceso se lleve a cabo sin irregularidades. Esta supervisión busca blindar la expedición de las licencias y asegurar que todo candidato haya sido evaluado con criterios claros e independientes.

La Alcaldía de Bogotá anunció el cierre total de la calle 100. Tiene como objetivo avanzar en una serie de obras relacionadas con redes de servicios públicos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) separa la evaluación de los conductores de la formación que ofrecen los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Con este rediseño integral del proceso, las autoridades colombianas esperan no solo mejorar la seguridad en las vías, sino disminuir los índices de accidentalidad y promover una cultura vial basada en la corresponsabilidad y el conocimiento efectivo de las normas de tránsito en las diferentes vías del país.

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