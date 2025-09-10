Ministro Antonio Sanguino ordenó el cierre temporal de la cocina de Andrés D.C. en Bogotá: “Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y garantizando condiciones laborales dignas”

Por orden del ministerio del trabajo, se paralizó toda labor y cocina en Andrés D.C. - crédito Antonio Sanguino

La cocina del reconocido restaurante Andrés D.C., ubicado en la calle 82 de Bogotá, permanecerá cerrada al menos una semana tras la orden de paralización parcial emitida por el Ministerio de Trabajo de Colombia.

La medida, resultado de una exhaustiva inspección laboral, responde a un incidente reciente que dejó nueve heridos y a la acumulación de más de 26 denuncias sobre condiciones laborales en la cadena.

La decisión ministerial afecta específicamente la zona de preparación de alimentos del establecimiento, donde se detectaron graves deficiencias en materia de seguridad y salud ocupacional.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, dispuso el cese de actividades en la cocina luego de una inspección realizada el 9 de septiembre, que se extendió durante más de siete horas.

El cierre temporal, que se mantendrá por al menos una semana, busca dar tiempo al restaurante para implementar las mejoras necesarias y garantizar la protección de sus trabajadores.

El origen de la intervención fue un incidente ocurrido la noche del viernes 5 de septiembre en el quinto piso del restaurante, donde una máquina de humo utilizada para ambientar el local presentó una falla técnica.

El desperfecto provocó una ráfaga de chispas y la emisión de una sustancia corrosiva, lo que ocasionó quemaduras de primer y segundo grado a nueve personas, además de lesiones oculares y daños en la ropa de los afectados.

Este suceso, sumado a las denuncias previas, motivó la actuación inmediata del Ministerio, detalló Blu Radio.

Durante la inspección, los funcionarios identificaron riesgos eléctricos y térmicos en el área de cocina, condiciones que ponían en peligro la integridad física de los empleados.

Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, explicó que el sello de paralización se colocó tras constatar estas anomalías.

“Acabamos de poner un sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos”, afirmó.

Muñoz subrayó que la inspección se realizó en el marco de las funciones de vigilancia y control del Ministerio, y que la investigación sobre las condiciones laborales continuará en curso.

El restaurante Andrés D.C. se comprometió a iniciar un plan de mejora para subsanar las deficiencias detectadas.

La duración de la paralización responde a una solicitud del propio establecimiento, que pidió al menos una semana para implementar las acciones correctivas necesarias.

Las autoridades advirtieron que, de ser necesario, la medida podría extenderse a otras sedes de la cadena, ya que el Ministerio de Trabajo ha ordenado inspecciones adicionales a nivel nacional.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el ministro Antonio Sanguino enfatizó la responsabilidad del Estado en la protección de los trabajadores: “Con la vida y la seguridad no se juega. Como Ministerio del Trabajo nos corresponde proteger a trabajadores y ciudadanos”.

Por su parte, la viceministra Muñoz expresó a El Tiempo la expectativa de que el restaurante adopte todas las medidas requeridas para salvaguardar la salud y la seguridad de su personal.

El Ministerio de Trabajo reiteró que la protección de la vida y la dignidad de los trabajadores es un principio fundamental que orienta todas sus acciones de inspección y control en el país.