Colombia

Más de 53.800 aspirantes presentarán pruebas para ingresar al servicio público en seis departamentos el domingo 14 de septiembre

El proceso de selección para empleos públicos reúne a miles de participantes en diferentes ciudades, con horarios definidos, requisitos de ingreso y recomendaciones para garantizar transparencia

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La logística incluye 71 sitios
La logística incluye 71 sitios de aplicación y ajustes razonables para 470 aspirantes con discapacidad - crédito Cnsc

El domingo 14 de septiembre, la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) y la Fundación Universitaria del Área Andina llevarán a cabo la jornada de aplicación de pruebas escritas correspondiente al proceso de selección Territorial 11, en la que participarán 53.834 aspirantes que ya superaron la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos.

La logística de la convocatoria implica la disposición de 71 sitios de aplicación distribuidos en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cajicá, Madrid, Mosquera, Tenjo, Cúcuta, Neiva y Pitalito. Las puertas de estos lugares abrirán a las 7:15 a. m. y la prueba dará inicio oficial a las 8:00 a. m., una vez el jefe de salón dé la orden.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sesión tiene una duración total de cuatro horas, finalizando a las 12:00 p. m. Las personas que lleguen después de las 8:00 a. m. podrán ingresar durante los 30 minutos posteriores al inicio, pero en ningún caso tendrán tiempo adicional para completar la evaluación. Las puertas de ingreso se cierran estrictamente a las 8:30 a. m.

El proceso de selección Territorial
El proceso de selección Territorial 11 ofrece 1.238 vacantes en 30 entidades públicas de seis departamentos - crédito Cnsc

De acuerdo con la Cnsc, aproximadamente 470 aspirantes con discapacidad participarán en la jornada. Cada uno de ellos contará con los ajustes razonables, de acuerdo con las condiciones reportadas al momento de la inscripción. Para atender estas necesidades, habrá profesionales expertos y auxiliares logísticos en los lugares designados.

El proceso Territorial 11 oferta 1.238 vacantes para empleos tanto en las modalidades de ascenso como de ingreso, en 30 entidades públicas de los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Huila, Caldas y Norte de Santander. Las pruebas escritas son una etapa crucial para determinar la idoneidad y el potencial de los candidatos para desempeñar funciones en el servicio público.

La Cnsc recomendó a los aspirantes consultar la citación y el sitio asignado a través del aplicativo Simo disponible en www.cnsc.gov.co o directamente en https://simo.cnsc.gov.co/. Desde el aplicativo, los candidatos pueden conocer con exactitud la hora, el lugar de aplicación y otras alertas relevantes para el día del examen.

Igualmente, indicó que solo se permitirá el ingreso presentando un documento de identificación válido, que puede ser la Cédula de Ciudadanía amarilla con hologramas, Cédula Digital, Pasaporte original o, en caso de pérdida, la contraseña emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con código de barras y código QR.

Las pruebas escritas evalúan competencias
Las pruebas escritas evalúan competencias funcionales, comportamentales y antecedentes según el cargo - crédito Cnsc

Entre las recomendaciones clave, la Cnsc señaló que está prohibido el ingreso a los salones con maletines, morrales, libros, revistas, anotaciones, calculadoras, tabletas, portátiles, cámaras u otros aparatos electrónicos o mecánicos. También precisa que no se permitirá el ingreso de acompañantes bajo ninguna circunstancia y que los sitios de aplicación no ofrecerán servicio de parqueadero.

La evaluación de los aspirantes se centrará en competencias funcionales y comportamentales, así como en la valoración de antecedentes, según la naturaleza del cargo y la modalidad. Para empleos que requieren experiencia, la prueba de competencias funcionales tendrá un peso del 60%, competencias comportamentales el 20% y valoración de antecedentes otro 20%.

El puntaje mínimo aprobatorio para la prueba funcional es de 65 puntos. Para empleos que no requieren experiencia, la competencia funcional tiene un peso del 75% y la comportamental el 25%. Los empleos de conductor y conductor mecánico tendrán pruebas específicas, incluyendo una prueba de ejecución que representa el 45 % de la evaluación final.

La evaluación funcional tiene un
La evaluación funcional tiene un puntaje mínimo aprobatorio de 65 puntos y diferentes ponderaciones según el empleo - crédito Infobae

Las competencias medidas buscan establecer el nivel de dominio en saberes, aptitudes y conductas que un servidor público debe exhibir en función de las responsabilidades del empleo al que aspira. Los criterios considerados incluyen el desempeño ético, el cumplimiento de la normatividad, la capacidad de adaptación, y la disposición para el servicio.

La Guía de Orientación al Aspirante para la presentación de Pruebas Escritas está disponible en el sitio web de la Cnsc, en el enlace https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/territorial-11-cundinamarca-caldas-huila-atlantico-bolivar-y-norte-de-santander?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=1410

Temas Relacionados

Comisión Nacional del Servicio CivilPruebas escritasFundación Universitaria del Área AndinaSimoSelección de personalServicio públicoDiscapacidadRegistraduría Nacional del Estado CivilColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

El máximo accionista del conjunto Escarlata fue claro en que vendrán tiempos mejores para el cuadro vallecaucano, ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas”

Estos son los cortes de la luz del martes 9 de septiembre en Santander

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Audios y chats comprometen a miembro del equipo de David Racero por falso testimonio: se abre camino a investigación por concusión

El congresista del Pacto Histórico enfrenta tres procesos de pérdida de investidura, uno vinculado al asistente que reveló detalles de su trabajo en la UTL relacionado con tareas personales que pedía el legislador

Audios y chats comprometen a

Los menonitas acusados de arrasar 110 hectáreas de selva quieren evitar la cárcel: así va el juicio en Puerto Gaitán

El caso destapó no solo la deforestación, también la procedencia de las tierras, algunas ligadas a narcos y viejos conflictos en la región

Los menonitas acusados de arrasar

Familiares de Yudi Alexandra Castellanos exigen respuestas tras su desaparición en Caño Canoas

Equipos de rescate y voluntarios continúan con los operativos para localizar a la joven arquitecta, oriunda de Tunja

Familiares de Yudi Alexandra Castellanos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Las voces que sacuden el

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Infidelidades, rupturas, reconciliaciones y un video polémico: así fue la relación de Isabella Ladera y Beéle

Famosas colombianas víctimas de filtraciones íntimas: el largo listado que vuelve a encenderse con Isabella Ladera y Beéle

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Deportes

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali