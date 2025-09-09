Diego Guauque confirmó que el cadáver Fredy Calvache será repatriado y reveló la fecha: “Se tiene organizada una caravana”

El cuerpo del periodista colombiano será repatriado desde Suiza, permitiendo a su familia y amigos despedirse en su ciudad natal luego de un proceso marcado por dificultades y apoyo de entidades privadas - crédito @frecabu8 @diego_reportero/Instagram

El periodista de Séptimo día Diego Guauque anunció la repatriación del cuerpo de Fredy Calvache, corresponsal colombiano fallecido en Zúrich, Suiza, el 30 de agosto, tras varios intentos fallidos de traerlo de regreso debido a su delicado estado de salud.

La familia podrá despedirse de él en Colombia, después de que se activaran distintos protocolos de acompañamiento.

Fredy Calvache, originario del Valle del Cauca, fue diagnosticado con cáncer gástrico avanzado durante su mudanza a Suiza. El rápido avance de la enfermedad complicó todas las gestiones para su traslado y, según informes médicos, su condición crítica hizo imposible autorizar el viaje, lo que impidió a sus familiares acompañarlo en sus últimos momentos.

La muerte del periodista motivó la intervención del Gobierno y la Cancillería, que facilitaron tiquetes aéreos para la familia, aunque no pudo llegar a tiempo. El proceso de repatriación contó con el esfuerzo de Diego Guauque, quien promovió diversas alternativas, incluso, contemplando el uso de un avión ambulancia, opción que no se concretó por el alto costo.

“La repatriación del cadáver de Freddy Calvache es o será un hecho. El próximo miércoles (10 de septiembre) su cadáver llegará a Popayán aproximadamente a las cinco de la tarde. Su familia ha preparado una caravana de acompañamiento y para que esta última voluntad de Freddy, que expresó minutos antes de fallecer, sea realidad”, detalló Guauque.

Diego Guauque compartió en redes sociales su agradecimiento a quienes hicieron posible la repatriación de Fredy Calvache - crédito @diego_reportero/ Instagram

La aerolínea Avianca asumió los gastos del transporte funerario, y la embajada de Colombia en Suiza cubrió los costos relacionados con los servicios funerarios y la adquisición del ataúd. El cuerpo será trasladado mediante la ruta Zúrich-París, París-Bogotá y, finalmente, a Popayán.

“La Embajada no solamente estuvo muy pendiente de Freddy en sus últimos días de vida y lo acompañó bastante, sino que también cubrió los gastos funerarios, es decir, la preparación del cuerpo y la compra o consecución del ataúd. Las exequias serán este jueves 11 de septiembre en Popayán, en el Campo Santo Jardines de Paz”, añadió el periodista.

El cadáver de Fredy Calvache llegará a Popayán el miércoles 11 de septiembre a las 5:00 pm y las exequias se llevarán a cabo en el Campo Santo, Jardines de Paz, ese mismo día.

“Gracias Diego por tanto apoyo, Dios te Bendiga. Descansa en paz Fredy valiente guerrero”, “Y Caracol brilló por su ausencia”, “Gracias por tu gestión Diego, Dios te bendiga 💐”, “Gracias Diego por tu ayuda en este proceso y en la visibilización del caso”, “Bendito sea Dios 🙏🏻. Q.E.P.D. el alma de Fredy con esto que nos cuentas. Dios te ayude infinitamente por tu gran bondad y gestión”, “Gracias a Avianca y al Señor embajador y embajada de Colombia por su acto humanitario y de brindar dignidad después de la muerte”, fueron varias de las reacciones de los internautas.

Así transcurrieron los últimos días de Calvache

La muerte de Fredy Calvache en Zúrich, Suiza, desencadenó una movilización de familiares y colegas para cumplir su última voluntad: que sus restos regresen a Popayán, su ciudad natal.

La familia afirmó que, si no podía volver con vida, quería ser sepultado en Colombia. Guauque recibió la noticia del fallecimiento de Calvache por parte del embajador de Colombia en Suiza, Francisco Echeverri, poco antes de la medianoche.

Los últimos días de Fredy Calvache transcurrieron en familia, en un pequeño pueblo suizo, acompañado por su hija, su hermano y una nieta - crédito redes sociales

Los últimos días de Calvache transcurrieron en compañía de su hija, su hermano y una nieta, en Arauu, un pequeño pueblo cercano a Zúrich. La familia intentó que los padres de Calvache viajaran desde Popayán, pero la falta de pasaportes retrasó el proceso y solo recibieron los documentos cuando ya era tarde.

Antes de fallecer, Fredy Calvache fue trasladado a un centro de cuidados paliativos. Según relató Guauque, el periodista manifestó su deseo de no recibir más intervenciones para prolongar su vida, afectado por dolores fuertes que la medicina ya no lograba controlar. En ese momento pidió no ser sometido a maniobras de reanimación.

La familia solicitó el apoyo de las autoridades colombianas para la repatriación y expresó su agradecimiento a quienes contribuyeron con mensajes de apoyo y ayuda económica. Guauque señaló que cada gesto recibido fue valorado por Calvache y su entorno cercano.

Fredy Calvache falleció el 29 de agosto de 2025, a los 55 años, después de luchar contra un cáncer gástrico detectado en 2024. Su salida de Colombia ocurrió por amenazas relacionadas con su trabajo periodístico en el Cauca. En abril de 2025 obtuvo asilo político en Suiza, pero el avance de la enfermedad imposibilitó cualquier regreso.

El periodista tuvo que abandonar Colombia por amenazas derivadas de su labor informativa en el Cauca y pasó sus últimos meses en Suiza - crédito @frecabu8/ Instagram

En declaraciones públicas, Calvache denunció la falta de respaldo tras la cancelación de su contrato con Noticias Caracol y la ausencia de mensajes de apoyo de la cadena. Sus últimos meses dependieron de la asistencia humanitaria suiza.