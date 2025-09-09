Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

Continúa la búsqueda de la tunjana Yudi Alexandra Castellanos Solano - crédito @GobMeta/Redes sociales

La desaparición de Yudi Alexandra Castellanos Solano, una joven de 21 años oriunda de Tunja y egresada de la Universidad Santo Tomás, mantiene consternada a su familia y moviliza a la comunidad local del departamento del Meta.

El incidente ocurrió el domingo 7 de septiembre, cuando la corriente del río Güejar arrastró a la joven durante una excursión turística en la Sierra de la Macarena.

Ese día, Yudi y otros 29 integrantes del grupo realizaban una caminata por el sendero hacia Caño Canoas; el recorrido formaba parte de una actividad organizada por la agencia Eco Trips, contratada para guiar el trayecto dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

El impacto emocional quedó registrado en el relato de la familia, que poco antes de la tragedia había tomado fotografías y grabado videos pensando en conservar recuerdos felices del paseo.

Uno de esos videos, solicitado por la propia Yudi momentos antes del accidente, figura como el último registro de la joven con vida.