Capturaron en Colombia a Georg Riess, prófugo alemán buscado por ataque escolar en el que hirió 47 personas

El operativo internacional permitió localizar al fugitivo en Piedecuesta, Santander, tras su huida de una clínica psiquiátrica en Alemania en agosto

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El fugitivo alemán, buscado por un ataque armado que dejó decenas de heridos en 2009, fue arrestado en Piedecuesta gracias a la colaboración entre Colombia, Alemania y organismos internacionales de seguridad - crédito: @DirectorPolicia / X

La reciente captura en Colombia de Georg Riess, ciudadano alemán prófugo y condenado por un ataque escolar en Alemania en 2009, ha puesto de manifiesto la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

Riess, quien escapó de una clínica psiquiátrica en su país en agosto de este año, fue localizado y detenido en Piedecuesta, Santander, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional de Colombia, Interpol y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA).

El caso ha generado atención por la gravedad de los hechos que lo llevaron a convertirse en uno de los fugitivos más buscados de Europa y por el despliegue de recursos internacionales para su localización.

El operativo que permitió la detención de Riess se desarrolló en el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito en Colombia.

La acción se ejecutó gracias a una Notificación Roja de Interpol, que alertaba sobre la presencia del prófugo en territorio colombiano.

Las autoridades colombianas, en coordinación con sus homólogos alemanes y la Interpol, lograron ubicar a Riess en el área metropolitana de Bucaramanga, donde intentaba pasar desapercibido tras su huida de Europa.

El proceso de extradición avanza
El proceso de extradición avanza tras la captura del ciudadano alemán, quien escapó de una clínica psiquiátrica y fue hallado en Bucaramanga, reafirmando la cooperación global contra el crimen transnacional - crédito captura de pantalla / X

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, destacó que la captura de Riess representa un avance en la estrategia de cooperación internacional contra el crimen y reiteró el compromiso de Colombia de no convertirse en refugio para prófugos de la justicia.

“Este individuo fue acusado de perpetrar, el 17 de septiembre de 2009, un ataque armado contra el Carolinum-Gymnasium en Ansbach (Baviera), utilizando bombas molotov, un hacha, cuchillos, martillos y otros elementos contundentes, que dejó al menos 47 personas heridas, 12 de ellas de gravedad, entre las cuales se encontraban menores de edad”, afirmó el general Triana en su cuenta oficial de X.

Antecedentes de Georg Riess y el ataque escolar en Alemania

Georg Riess, de nacionalidad alemana, fue condenado en 2010 por un tribunal de su país a nueve años bajo régimen juvenil y a un internamiento psiquiátrico indefinido, tras ser hallado responsable de un ataque armado en el Carolinum-Gymnasium de Ansbach, Baviera, el 17 de septiembre de 2009.

Durante ese episodio, Riess ingresó al colegio armado con bombas molotov, un hacha, cuchillos, martillos y otros objetos contundentes, con los que hirió a 47 personas, doce de ellas de gravedad, entre las que se encontraban varios menores de edad.

El ataque conmocionó a la sociedad alemana y europea por su brutalidad y el elevado número de víctimas.

El proceso de extradición avanza
El proceso de extradición avanza tras la captura del ciudadano alemán, quien escapó de una clínica psiquiátrica y fue hallado en Bucaramanga, reafirmando la cooperación global contra el crimen transnacional - crédito captura de pantalla @DirectorPólicia / X

La investigación posterior al atentado reveló que Riess había planificado el ataque con antelación. Entre las pruebas halladas por las autoridades se encontraron cartas y un “testamento” fechado el 11 de septiembre de 2009, en el que resumía su motivación con la frase: “La escuela debe pagar”.

El general Triana subrayó que estos documentos evidenciaron la premeditación y el trasfondo personal del agresor, quien fue diagnosticado con un trastorno mental grave, motivo por el cual la justicia alemana dispuso su internamiento psiquiátrico indefinido además de la condena penal.

Fuga, captura y proceso de extradición

La fuga de Riess de la clínica psiquiátrica en Alemania se produjo en agosto de este año. Tras escapar, el prófugo viajó primero a Brasil y, posteriormente, ingresó a Colombia, donde se estableció en Bucaramanga. Las autoridades colombianas, alertadas por la Notificación Roja de Interpol y en coordinación con la BKA, rastrearon sus movimientos y procedieron a su detención en Piedecuesta, Santander.

El despliegue operativo incluyó la colaboración de diferentes agencias policiales y migratorias, lo que permitió cerrar el cerco sobre Riess y evitar que continuara eludiendo la acción de la justicia.

Actualmente, Riess permanece a disposición de Interpol mientras avanza el proceso de extradición a Alemania, país que lo reclama para que continúe cumpliendo la medida de internamiento psiquiátrico impuesta por la justicia.

Las autoridades colombianas han reiterado que el procedimiento de extradición se encuentra en curso y que la cooperación con las instituciones alemanas y la Interpol ha sido fundamental para garantizar que el prófugo no utilice el territorio nacional como refugio. “La captura de este individuo ratifica el compromiso de Colombia con la seguridad global y demuestra la efectividad del trabajo conjunto entre Interpol y las autoridades de Alemania”, afirmó el general Triana.

