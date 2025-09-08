Comunidad en El Tambo, Cauca, secuestró a 72 militares en medio de un operativo

Secuestro de 72 militares en Cauca involucra a disidencias de las FARC y población civil - crédito X

En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, departamento del Cauca, fueron secuestrados 72 militares en medio de operaciones militares.

Según información confirmada por las autoridades, los responsables de la retención serían integrantes de la población civil, presuntamente instrumentalizados por la estructura criminal Carlos Patiño, facción de las disidencias de las Farc bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco.

Entre los uniformados retenidos se cuentan tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados. La retención masiva se produjo mientras las tropas adelantaban procedimientos operativos en esta zona rural, caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

La retención masiva ocurrió durante operaciones militares en la vereda Los Tigres, zona afectada por grupos armados ilegales - crédito X

Noticia en desarrollo...