Un vehículo fue arrastrado por una quebrada en Santander dejando cuatro muertos y uno desaparecido

Las intensas lluvias registradas la tarde del sábado 6 de septiembre en Santander desencadenaron una creciente súbita en la quebrada La Oroco, en la frontera entre los municipios de Galán y Palmar, provocando que la corriente arrastrara un vehículo que transportaba a cinco personas.

En el saldo inmediato de la tragedia, cuatro ocupantes perdieron la vida, incluidos un niño de ocho años y tres adultos, mientras que un quinto pasajero, un hombre de 47 años, sigue desaparecido.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Orfidia León, de 46 años; James Afanador, de 8 años; Clemencia Reyes, de 47 años, y Pastora Olarte, de 42 años. El único sobreviviente no ha sido localizado, dada la complejidad de las labores de búsqueda en la zona.

Los rescatistas continúan con el operativo para dar con el paradero de Arnulfo Torres, de 47 años, aunque las condiciones peligrosas de la quebrada han dificultado los avances.

Sofía Medina, alcaldesa de Galán, ofreció detalles sobre el siniestro, confirmando la magnitud del evento y la afectación sobre las familias involucradas. “Ya encontramos cuatro cuerpos, entre los que hay un menor de edad. Un hombre sigue desaparecido por la dificultad que hay en la ribera de la quebrada”, declaró la funcionaria.

Medina también señaló que “los ocupantes del vehículo se trasladaban desde el municipio de Socorro a Galán. Es lamentable las pérdidas de estas familias que sufrieron este grave accidente en la quebrada La Oroco, en el municipio Palmar”.

La alcaldesa recordó que con anterioridad se había solicitado acompañamiento institucional en la región, debido a los riesgos persistentes de avalanchas y crecientes súbitas en este tramo, que constituye la principal vía de acceso para la zona.

Las labores de extracción y rescate se han extendido debido a la geografía y el caudal del afluente, que complica la intervención de los equipos de socorro.

Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgos y Desastres, contó: " hoy lamentablemente nos encontramos con este evento natural, con este hecho que sucedió en horas de la tarde del día de ayer, en el cuerpo hídrico de una quebrada en la jurisdicción del Palmar, la quebrada de Oroco. Desafortunadamente, se desplazaba un número de cinco personas, tres mujeres, un menor de edad y el conductor que venían del municipio de Palmar hacia el municipio de Galán, se encuentran con esta creciente súbita y desafortunadamente, fallecen estas personas".

Además, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz afirmó en sus redes sociales que: “Estamos en el territorio, no solo con palabras de aliento, sino con acciones concretas de apoyo, orientación y respuesta humanitaria. En estos momentos de dolor, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de cada santandereano. Hoy más que nunca, estar al lado de nuestra gente es un deber institucional y un acto de humanidad”.

Creciente súbita en el río Salazar, en Norte de Santander, dejó a cinco personas muertas y dos desaparecidas

Al finalizar la tarde del sábado, una repentina crecida del río en Salazar de las Palmas generó una tragedia que dejó tres víctimas mortales y dos personas desaparecidas, según confirmaron fuentes locales citadas por el periodista Jhon Jácome para La Opinión.

Las víctimas incluyeron a una mujer identificada inicialmente con 35 años de edad, su hija de 10 años y un menor adicional, aunque posteriormente las autoridades precisaron los nombres y edades de las personas afectadas.

En medio de la emergencia, residentes y uniformados que se encontraban cerca del afluente actuaron rápidamente para socorrer a quienes estaban siendo arrastrados por la corriente.

En total, tres personas fueron rescatadas con vida y trasladadas para recibir atención médica inmediata, mientras los familiares de los desaparecidos esperaban el inicio de las operaciones formales de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

Testigos que hablaron con La Opinión relataron que una de las fallecidas, una mujer de 35 años, permanecía sentada sobre una roca cuando la súbita crecida la sorprendió, provocando que la corriente la arrastrara junto a los menores.

Posteriormente, al ceder el nivel del agua, los cuerpos fueron hallados y movilizados hasta el hospital Nuestra Señora de Belén, donde se les practicaron las necropsias y posteriormente fueron entregados a sus familiares.

Un miembro de la fuerza pública detalló ante la prensa que los cuerpos identificados corresponden a Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, Mariela Cristancho, Esperanza Gauta, así como a los menores Blanca Isabela Velandia Cristancho y Danny Stewar Burbano Gauta.