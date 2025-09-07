Colombia

Comandante de las Fuerzas Militares solicitó fortalecer protocolos de seguridad tras ataque en Putumayo

Luego de la asonada que dejó heridos a tres soldados en Villagarzón, el almirante Francisco Cubides instó a reforzar la coordinación y adaptar estrategias ante escenarios de violencia vinculados a redes criminales en zonas de conflicto

El comandante de las Fuerzas
El comandante de las Fuerzas Militares pide revisar las reglas de enfrentamiento tras ataque en Putumayo - crédito Justin Ruíz

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, hizo un llamado a revisar las reglas de enfrentamiento bajo las cuales operan los uniformados en zonas de alta conflictividad, tras el ataque ocurrido en Villagarzón, Putumayo.

Cabe recordar que esa zona tres militares resultaron gravemente heridos luego de ser quemados por civiles durante una operación antidrogas. La solicitud de Cubides busca fortalecer los protocolos de seguridad y adaptarlos a escenarios con presencia de grupos vinculados al narcotráfico y elevados riesgos para la tropa.

El mensaje de Cubides llegó en un momento crítico, después de que el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya fueron rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada. En los hechos otro soldado resultó lesionado en sus manos al intentar apagar el fuego de los afectados.

El ataque ocurrió cuando los miembros del Ejército Nacional desarrollaban una operación de destrucción de un laboratorio de pasta base de coca en la vereda Siloé. Las víctimas permanecen en el Hospital Militar Central en Bogotá, y reciben atención especializada debido a la gravedad de sus quemaduras.

Dos miembros del Ejército Nacional sufrieron graves quemaduras tras ser incendiados por civiles durante una operación antidrogas en Putumayo, lo que provocó una ola de rechazo y refuerzo de la seguridad en la región - crédito @PedroSanchezCol / X

El mensaje de Cubides

En sus instrucciones a la tropa, el comandante Cubides enfatizó: “Hoy más que nunca reafirmamos que la unidad, el honor y el amor a la patria son las columnas que sostienen a nuestras Fuerzas Militares”.

Añadió que “cada soldado sabe que no está solo, que detrás de él hay una Institución que lo respalda, que lo protege y que lucha incansablemente por su bienestar”, destacó el comandante en el mensaje dirigido al personal militar.

Entre sus recomendaciones, el almirante pidió ejecutar una revisión específica de las reglas de enfrentamiento para operaciones en áreas sensibles, fortalecer la coordinación interinstitucional con autoridades locales, y analizar en profundidad las matrices de riesgo dentro del planeamiento operacional.

Ordenó también recolectar pruebas que documenten las violaciones a los Derechos Humanos en el terreno y visibilizar esos hechos ante los medios de comunicación, con el fin de evidenciar los desafíos que afronta la fuerza pública.

El almirante Cubides solicita fortalecer
El almirante Cubides solicita fortalecer protocolos de seguridad y adaptar estrategias ante riesgos del narcotráfico -crédito @COMANDANTE_FFMM / X

“La verdadera esencia de nuestras Fuerzas Militares se refleja en la unión, la disciplina y el espíritu de cuerpo”, reiteró Cubides, subrayando la respuesta institucional que requiere este tipo de agresiones.

El ataque, calificado por el Gobierno como un acto de criminalidad asociado al narcotráfico, motivó también una reacción de la cartera de Defensa. El ministro Pedro Sánchez anunció medidas para reforzar el orden público y mejorar el respaldo institucional a las operaciones militares en Putumayo.

Se ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a los responsables, que serían civiles instrumentalizados por redes de narcotráfico.

La invitación a revisar los protocolos llega en un contexto donde los ataques a la fuerza pública aumentan la presión sobre la conducción operativa y legal de las operaciones militares en regiones con alto riesgo para la tropa.

Comandante del Ejército visitó a los soldados quemados

El comandante del Ejército Nacional reafirmó su respaldo a los uniformados heridos y sus allegados durante su visita al Hospital Militar Central en Bogotá, mostrando empatía y compromiso institucional - crédito @COMANDANTE_EJC / X

En paralelo, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, realizó una visita al Hospital Militar Central en Bogotá para encontrarse con los militares afectados por el ataque.

El alto oficial destacó el compromiso de la institución: “La tarea es acompañar a mis hombres afectados y a sus familias, nunca estarán solos. Hasta su completa recuperación, estaremos con ustedes”, reafirmó Cardozo a través de su cuenta en X.

El sábado 6 de septiembre, el Hospital Militar Central publicó el informe más reciente sobre el estado de salud de los heridos, detallando que “las tres víctimas están bajo controles médicos estrictos”.

El caso más grave corresponde al subteniente Mejía Gutiérrez, que presenta quemaduras en el 75% de su cuerpo y se encuentra bajo monitoreo constante de un equipo interdisciplinario.

