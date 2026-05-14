Dicen qué debe hacer el próximo Gobierno colombiano para que miles de familias compren vivienda nueva: qué pasará con Mi Casa Ya

Para 2025, 25.000 familias colombianas desistieron de comprar vivienda neuva debido a problemas económicos - crédito Colprensa

Colombia se encuentra en una encrucijada decisiva para definir el desarrollo de sus ciudades en las próximas décadas. El futuro de la vivienda formal y la transformación urbana sostenible fueron el eje del Congreso Camacol Verde 2026, donde el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, advirtió que “las decisiones de hoy definirán el modelo de ciudad de las próximas dos décadas”.

Los principales retos del sector vivienda en Colombia pasan por el acceso a vivienda formal, la reducción de desigualdades regionales, la promoción de la construcción sostenible y la necesidad de frenar la actual desaceleración del sector. El análisis territorial por el gremio destaca profundas desigualdades entre regiones colombianas. Según evidencia del Banco Mundial y el Dane, “Colombia es un país de realidades profundamente distintas, donde el lugar de nacimiento aún determina demasiado las oportunidades de vida. Esta divergencia regional no es inevitable. Es una convocatoria a la acción”.

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Para el gremio, la vivienda formal es fundamental. Herrera aseguró que “la vivienda formal no es un tema sectorial: es uno de los instrumentos más poderosos de política pública para cerrar brechas, generar movilidad social y orientar el crecimiento de las ciudades hacia la formalidad y la sostenibilidad”. El fortalecimiento de este sector permite avanzar hacia una mayor equidad territorial y enfrentar los efectos de la informalidad urbana.

Sostenibilidad en la construcción: metas alcanzadas y nuevos retos

Uno de los logros destacados por el sector es la certificación de sostenibilidad obtenida por el 50% de las viviendas entregadas en 2025, meta originalmente proyectada para 2030 y anticipada cinco años. El avance evidencia un compromiso relevante del gremio con las buenas prácticas ambientales.

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Guillermo Herrera es el presidente de Camacol - crédito Camacol

Desde Camacol se afirmó que “es la prueba de que cuando el sector se compromete con una visión de largo plazo, la ejecuta”. Camacol insiste en que la sostenibilidad debe convertirse en el estándar general del sector y no ser la excepción, con el objetivo de que este logro sea el punto de partida para una transformación profunda.

VIS 5.0: cinco ejes para transformar la vivienda en Colombia

Durante el Congreso se presentó VIS 5.0 – Vivienda Integral Sostenible, la nueva hoja de ruta estratégica para el sector. La propuesta amplía la visión tradicional al plantear ciudades integradas y sostenibles, con énfasis en la resiliencia climática y la equidad territorial.

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VIS 5.0 se estructura en cinco ejes fundamentales:

Descarbonización: reducción de la huella de carbono en toda la cadena constructiva. Resiliencia: adaptación frente al cambio climático y gestión del riesgo. Regeneración: recuperación de ecosistemas urbanos y generación de valor ambiental. Equidad territorial: vivienda bien ubicada, cercana a empleo, transporte y servicios. Habitabilidad: bienestar, confort y calidad del entorno como derechos fundamentales.

Herrera remarcó que “VIS 5.0 busca que la vivienda no solo signifique eficiencia, sino que sea el motor de territorios sostenibles, conectados y resilientes”.

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El Gobierno Petro suspendió Mi Casa Ya ante la falta de presupuesto - crédito Gobernación de Cundinamarca

Desaceleración y desafíos del sector vivienda 2026

A pesar de los avances en sostenibilidad, el sector enfrenta dificultades notables. El gremio reportó que 2025 cerró con un crecimiento de 12% en la comercialización de viviendas, pero los primeros meses de 2026 reflejaron una caída del 5,9% en ventas entre enero y abril.

Dicho retroceso ocurre en un contexto de diez trimestres consecutivos de contracción en la generación de valor agregado por la actividad edilicia. Factores como el aumento del salario mínimo y la imposición de aranceles a insumos estratégicos, como el acero, elevaron los costos de construcción. La inestabilidad regulatoria también complica la planeación a largo plazo en el sector vivienda.

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Guillermo Herrera advirtió que las decisiones políticas y económicas del próximo gobierno, especialmente en vivienda, suelo, movilidad y planificación territorial, serán determinantes para revertir la tendencia y definir el modelo de ciudad que Colombia necesita en el futuro.

Propuestas para la reactivación y la inclusión en la vivienda

Ante este panorama, Camacol anunció un paquete de propuestas que será presentado el 20 de mayo en Bogotá, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El primer punto es facilitar el acceso a vivienda nueva para hogares de menores ingresos mediante la recuperación del programa Mi Casa Ya. Según Herrera, “fue un programa que siempre había funcionado muy bien y que permitió que más de 360.000 familias en Colombia pudieran comprar vivienda o pagar una cuota incluso menor a lo que pagaban por un arriendo”.

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El aumento del salario mínimo complicó el acceso a la vivienda - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Sobre la nueva versión de Mi Casa Ya, Herrera explicó a Valora Analitik que “esta va a ser una versión mucho más barata para el Gobierno Nacional, manteniendo las condiciones de focalización en los hogares más pobres”.

Otra línea de acción busca facilitar el acceso a crédito hipotecario, con foco en jóvenes y familias de clase media. El dirigente gremial señaló la importancia de restablecer el atractivo del ahorro para la compra de vivienda, a través de las cuentas AFC (Ahorro para el Fomento a la Construcción). “Desafortunadamente, hoy ya no son atractivas para que los colombianos ahorren para comprar vivienda”, lamentó Herrera.

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Adicionalmente, se incentiva la creación de esquemas alternativos de vivienda y de negocio inmobiliario, que incluyan opciones tanto de compra como de arrendamiento para los hogares. Asimismo, se plantea aprovechar el ingreso de remesas: “Ya con la evidencia que tenemos de que por lo menos el 10% de las viviendas que se venden en el país las están comprando colombianos que viven por fuera, o extranjeros que no residen en Colombia”.