Colombia

En tiempo récord, capturaron a criminales que robaron joyas y dinero a una pareja en importante vía de Santander

Un operativo de búsqueda permitió dar con el paradero de los implicados en este hecho de inseguridad, los señalados tenían procesos judiciales por porte ilegal de armas y otros delitos, de acuerdo con la información entregada por las autoridades

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Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La intervención coordinada entre la policía y habitantes ayudó a frustrar la huida de los señalados y recuperar pertenencias de los afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos delincuentes fueron capturados después de interceptar a una pareja y robarle más de $5 millones en la vía que conecta a Bucaramanga con el municipio de Matanza, en Santander. Los hechos ocurrieron en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026 a plena luz del día, lo que tiene en alerta a los ciudadanos que se movilizan por el importante corredor vial.

Las autoridades informaron que el juez frente al caso dictó la medida de aseguramiento en contra de los detenidos, al considerarlos un peligro para la seguridad ciudadana, mientras avanza el proceso judicial en su contra y se determina la condena que deben pagar por este acto delictivo.

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De acuerdo con la información difundida por el medio local Vanguardia, la rápida intervención de efectivos policiales permitió recuperar tres pulseras, así como $1.650.000 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales pertenecientes a las víctimas y sus hijos, que fueron los objetos que los criminales se llevaron tras amenazar a los ciudadanos.

Los voceros del Departamento de Policía Santander indicaron que los dos capturados son jóvenes, de 22 y 24 años, que cuentan con anotaciones judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas desde enero de 2026. Del mismo modo, se confirmó que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y receptación.

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El trabajo conjunto permitió capturar a los delincuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El trabajo conjunto permitió capturar a los delincuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El robo ocurrió en el kilómetro 18, vereda Jaboncillo, jurisdicción del municipio de Matanza, por lo que la comunidad que transita por esta zona pide incrementar la presencia policial para evitar nuevos ataques por parte de los criminales que pretenden afectar la tranquilidad de residentes y visitantes.

Cabe mencionar que la captura se produjo mientras los implicados intentaban huir de la zona, debido a que se llevó a cabo la implementación de un plan candado tras la denuncia y el resultado del operativo fue exitoso, según el reporte de las autoridades en diálogo con Vanguardia.

Después de que los criminales quedaran en poder de las autoridades, se conoció el pronunciamiento del comandante coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, que destacó el papel de la comunidad y la respuesta policial para recuperar los objetos perdidos.

Logramos sacar de las calles a estos dos actores criminales que venían afectando la tranquilidad de los viajeros y residentes en la vía hacia Matanza. No son primerizos en el mundo delictivo; ambos registran procesos activos por porte ilegal de armas de este mismo año”, señaló.

Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
Las autoridades trabajan por devolver la tranquilidad a la vía Bucaramanga–Matanza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por delitos en Santander

Dos hombres señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como sospechosos del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander el 29 de abril de 2026.

Según el ente judicial, Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado habrían exigido $80 millones para liberar a la víctima, que fue privada de su libertad y sometida a actos que atentaron contra su integridad física mientras se encontraba retenida.

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades trabajan por evitar nuevos hechos similares en el sector – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte de la Fiscalía indicó que el comerciante fue inicialmente retenido en una propiedad del corregimiento de Urimaco (San Cayetano), y posteriormente trasladado a una vivienda del barrio 20 de Julio en Villa del Rosario, donde permaneció cautivo bajo la vigilancia y custodia de los acusados. El rescate se realizó mediante un operativo de unidades del Gaula de la Policía Nacional, que permitió liberar al comerciante.

Como resultado de los elementos materiales probatorios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura. Tras el proceso judicial, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue aceptada por un juez penal de control de garantías.

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