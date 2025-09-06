Colombia

Ministro de Defensa anunció aumento de pie de fuerza en Putumayo para garantizar la seguridad

Sánchez detalló que la Fuerza de Despliegue Rápido N.°6 (Fudra) será reforzada con la llegada de 200 nuevos integrantes del Ejército Nacional

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - crédito Luisa González/Reuters

El anuncio de reforzamiento militar y nuevas medidas de seguridad en el departamento de Putumayo llegó acompañado de datos que subrayan la magnitud de los desafíos en este territorio del sur de Colombia.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la región actualmente se destruyen cerca de 17 laboratorios de droga cada día, una muestra del persistente avance del narcotráfico y la necesidad de respuestas estatales ágiles.

Durante un consejo de seguridad celebrado en Villa Garzón, con presencia de la cúpula Militar, de Policía, el gobernador y los 13 alcaldes municipales del departamento, teniendo en cuenta los más recientes hechos en contra de tres soldados, que fueron quemados por la comunidad, Sánchez detalló que la Fuerza de Despliegue Rápido N.°6 (Fudra) será reforzada con la llegada de 200 nuevos integrantes del Ejército Nacional, incluyendo especialistas en operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico, minería ilegal, técnicos antiexplosivos, enfermeros de combate y expertos en asalto aéreo.

El jefe de cartera resaltó la capacidad de estos pelotones para operar con rapidez y flexibilidad: “La Fuerza de Despliegue Rápido N°6, activada para responder de manera rápida y con gran flexibilidad, se incrementará en cuatro pelotones, pero también llegarán capacidades en comunicaciones".

Pedro Sánchez anunció Aumento Pie De Fuerza En Putumayo - crédito redes sociales/X

El despliegue militar no se limitará al componente terrestre. De acuerdo con lo anunciado por el funcionario en conferencia de prensa, la Armada de Colombia enviará cuatro embarcaciones y más de 20 hombres entrenados específicamente en acciones contra el narcotráfico fluvial, fortaleciendo el control de los ríos, corredores estratégicos para las economías ilegales.

Además, en los próximos días llegarán diez nuevos vehículos blindados, destinados a facilitar el traslado seguro de tropas hacia regiones priorizadas por la incidencia de criminalidad, minería ilegal y presencia de grupos armados.

La estrategia de seguridad abarca también el ámbito social. El aumento de la violencia intrafamiliar en Putumayo llevó al Ministerio de Defensa a ordenar el refuerzo de la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional con 10 uniformados adicionales, quienes se dedicarán a la atención y prevención de estos casos:

“La Patrulla Púrpura se incrementará en 10 unidades, porque estamos viendo un incremento en la violencia intrafamiliar. De la misma manera, el Gaula de la Policía Nacional se incrementará con tecnología por 450 millones de pesos”, agregó Sánchez.

Según el ministro de Defensa, Pedro
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la región actualmente se destruyen cerca de 17 laboratorios de droga cada día, una muestra del persistente avance del narcotráfico y la necesidad de respuestas estatales ágiles - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El hombre que dirige la dependencia de Defensa hizo hincapié en la necesidad de una transformación más profunda para la región, con alternativas económicas de carácter legal para el campesinado.

Adelantó que el gobierno presentará una iniciativa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, promoviendo la transición hacia productos agrícolas legales: “Aquí el mensaje es claro, es la oportunidad de cambiar esa realidad triste que intenta afectar a este hermoso departamento del Putumayo”.

El gobierno busca consolidar no
El gobierno busca consolidar no solo la presencia militar, sino un proceso de sustitución sostenible y apoyo a la economía legal para la población local - crédito @NicolasGomezMSN/X

Sánchez subrayó la importancia de la coordinación entre distintas entidades del Estado y la sociedad civil en la lucha contra la criminalidad, invitando a los habitantes a imaginar un futuro distinto: “Hagamos de este territorio próspero y pensemos cuál es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos en las próximas décadas y cómo queremos que corran o que caminen por este hermoso paisaje del Putumayo en 15 o 20 años”.

Durante la reunión, la referencia a la erradicación y desplazamiento de los sembradíos ilegales ilustró los retos estructurales: en 2021 se erradicaron 106.000 hectáreas de coca y los cultivos aumentaron en 60.000 hectáreas, evidenciando lo que el ministro calificó como un simple traslado del problema.

Frente a este panorama, el gobierno busca consolidar no solo la presencia militar, sino un proceso de sustitución sostenible y apoyo a la economía legal para la población local.

