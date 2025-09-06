Luis Carlos Reyes se postularía a la presidencia en 2026: asegura que tiene masivo apoyo tras una encuesta

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, confirmó que se lanzaría a la presidencia en 2026 - crédito Presidencia de la República

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, conocido como “Mr. Taxes”, confirmó a Blu Radio que se postulará a la presidencia de Colombia en 2026, destacando que no enfrenta ningún impedimento legal o administrativo para aspirar al cargo.

Reyes explicó al medio citado que su decisión responde principalmente a la presión y solicitud de sus seguidores y ciudadanos, quienes le han pedido evaluar esta posibilidad.

“He decidido escuchar a esas personas y considerar esa decisión. En este momento las opciones están abiertas, pero una de las preguntas que se hacen en la encuesta es si la gente estaría dispuesta a apoyarme en un proceso de recolección de firmas”, señaló.

Para medir el respaldo ciudadano, Reyes habilitó una encuesta en su página web www.mistertaxes.co, con el fin de cuantificar de manera concreta cuántos ciudadanos estarían dispuestos a apoyarlo más allá de los comentarios en redes sociales.

“No son solo las redes, no son solo los comentarios: necesito ver la voluntad de ustedes en algo tan sencillo como una encuesta”, explicó.

El exfuncionario resaltó que su trayectoria en el sector público se ha guiado por principios de honestidad y búsqueda del bienestar de todos los colombianos, lo que, según él, ha motivado el interés de la ciudadanía en que considere una candidatura presidencial.

Reyes también aclaró que aún se encuentra en una fase de análisis y que no ha formalizado su inscripción, pero deja abierta la posibilidad de una campaña impulsada por la ciudadanía a través de firmas, sin descartar ninguna otra alternativa para su eventual postulación.

Noticia en desarrollo...