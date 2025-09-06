La pista que dejó en la escena del crimen un colombiano detenido por el homicidio de una compatriota en España: era una trabajadora sexual

El caso pone de nuevo en el tablero del país ibérico la situación que atraviesan las mujeres por cuenta de los actos de violencia machista, en los que varias de las víctimas durante lo corrido de 2025 fueron colombianas - crédito Álex Cámara/Europa Press

La investigación del crimen de una mujer de nacionalidad colombiana en una vivienda de uso turístico situada en el sector de Lloret de Mar (Girona) avanza tras el arresto de un hombre que, según fuentes policiales consultadas por el diario El País de España, fue identificado gracias a que dejó una pista clave en el lugar donde se perpetró el homicidio, y por el que algunos colectivos feministas y organizaciones sociales han pedido que se investigue como un feminicidio.

El arresto del hombre, también colombiano, se dio en parte porque dejó su cartera con documentación y tarjetas a su nombre en el domicilio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima cuyo nombre no se ha difundido de manera oficial por parte de las autoridades, fue encontrada sin vida en un apartamento de la calle de Sant Bartomeu, a pocos metros del Ayuntamiento, y presentaba signos de violencia.

De acuerdo con la información recabada por el mismo medio en el país ibérico, el principal sospechoso tiene 35 años, y cuenta con la nacionalidad española, además se confirmó que su lugar de residencia está ubicado también Lloret de Mar.

Tras conocerse el caso la madrugada del 4 de septiembre, al día siguiente se realizó un acto de rechazo por los sucedido - crédito EFE

Colombiano capturado por violar y asesinar a una compatriota en historia ya tenía denuncias por violencia sexual

Fuentes próximas a la investigación indicaron que ya contaba con antecedentes y denuncias previas por violencia sexual.

Tras ser localizado poco después del hallazgo del cadáver, el hombre fue detenido sin oponer resistencia. Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona confiscaron varias prendas de vestir y calzado con manchas de sangre durante el registro realizado en el domicilio del sospechoso, así como otros indicios encontrados en el apartamento.

Sumado a todo lo anterior, detalla que el descubrimiento del cuerpo lo realizó la persona encargada de gestionar la vivienda turística.

La fallecida de 37 años había llegado a Lloret de Mar desde Murcia hacía pocos días. Su cadáver apareció desnudo, acostado sobre la cama, con el rostro cubierto por una toalla.

Asimismo, la víctima presentaba hematomas en la zona facial y lesiones incisas en brazos.

El caso se conoció el 4 de septiembre y ha sido seguido de cerca por los principales medios de comunicación en España por los detalles que se han conocido tras las pesquisas y la detención del colombiano - crédito @mossos/X

El arrestado sólo reconoció ante los Mossos d’Esquadra haber estado en el mismo lugar con la mujer la noche de los hechos. Los agentes no localizaron durante el registro la documentación personal ni el teléfono de la víctima.

En sus declaraciones recogidas en el sumario, el implicado afirmó que “el piso lo había alquilado ella y que ejercía la prostitución”, aseguraron fuentes del caso.

Según datos publicados por el mismo medio local, el Gobierno español contabiliza desde 2022 los asesinatos por violencia de género también fuera del marco legal que comprende a la pareja o expareja.

En caso de confirmarse la hipótesis inicial, el crimen de Lloret de Mar se sumaría a los 72 casos registrados fuera del ámbito de la pareja hasta 2024. La investigación permanece abierta y los Mossos d’Esquadra consideran el caso como un presunto homicidio enmarcado en la violencia machista.

Durante todo el día, la actividad policial se centró en la recopilación de pruebas y en la reconstrucción de los hechos, para lo que el detenido fue conducido nuevamente al inmueble.

Varias organizaciones sociales y colectivos feministas han pedido que el caso se investigue como un feminicidio - crédito archivo Diego Radamés / Europa Press

Además de la cartera algunas prendas manchadas están siendo examinadas para esclarecer la secuencia de los acontecimientos.

Aunque el principal sospechoso alternó entre afirmar que no recordaba lo sucedido y acogerse a su derecho a no declarar, la responsabilidad penal que enfrenta se incrementa por sus antecedentes de violencia sexual.

Por todo lo anterior, el mediodía del viernes 5 de septiembre de 2025 la ciudadanía de Lloret de Mar participó en un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, en señal de rechazo por el crimen.

Está previsto que el detenido pase en los próximos días a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Blanes.

Líneas para denunciar casos de violencia machista en España

Las líneas de atención a víctimas de violencia machista, como el teléfono 016, funcionan todos los días, durante 24 horas, sin dejar rastro en la factura telefónica. El servicio está disponible en 53 idiomas.

Además, existen recursos alternativos, como el correo 016-online@igualdad.gob.es, WhatsApp al 600 000 016, y la Fundación ANAR (900 20 20 10) para menores.

El hoy detenido no opuso resistencia al ser arrestado, tras ser sorprendido por los agentes en Lloret de Mar - crédito @mossos

En situaciones de emergencia, el 112 y las líneas de la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecen respuesta inmediata.

A través de la aplicación ALERTCOPS, también es posible pedir ayuda sin necesidad de realizar una llamada directa y aportando la geolocalización del usuario.

Qué se conoció luego de la audiencia del colombiano detenido en España

La mañana del sábado 6 de septiembre la magistrada de la plaza 5 del tribunal de instancia de Blanes ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Alexander B. V., el hombre de 35 años, vecino de Lloret de Mar, y que presuntamente golpeó, agredió sexualmente, robó y asesinó a la mujer de 37 años la madrugada del jueves 4 de septiembre en un apartamento turístico.

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, la víctima falleció por asfixia después de recibir varios golpes en la cabeza, reportó El País.

La investigación apunta a que Alexander B. habría contratado los servicios de la víctima, quien se dedicaba a la prostitución, alrededor de la 1:30 de la madrugada. Ambos ingresaron juntos al piso de uso turístico situado en el número 16 de la calle de Sant Bartomeu.

En principio, el arrestado declaró que la mujer había alquilado el lugar, pero la policía estableció que él trabajaba como limpiador de viviendas vacacionales y disponía del código de acceso al apartamento, cuyo uso ese día estaba garantizado por la ausencia de huéspedes.

El mismo medio local agregó que tras el presunto crimen, el sospechoso robó el teléfono móvil y la cartera de la víctima, en un intento por dificultar su identificación y desvincularse del caso. Sin embargo, en su apuro olvidó su propia cartera en la escena, elemento que resultó clave para su incriminación.

Además, los agentes hallaron una huella de zapato ensangrentada que, tras la inspección en la vivienda del sospechoso en la urbanización el Molí, se correspondía con uno de sus zapatos manchados de sangre.

El colombiano fue enviado a la cárcel sin posibilidad de fianza - crédito Pexels

También recuperaron ropa utilizada el día de los hechos, con restos hemáticos, y observaron en el nudillo del detenido la marca de los dos incisivos de la víctima.

A pesar de las declaraciones del sospechoso, las pruebas e indicios recogidos por los Mossos d’Esquadra sirvieron al fiscal Enrique Barata para solicitar la prisión preventiva, petición que fue aceptada por la magistrada.

La causa en curso incluye delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia. Por ende, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó que el caso seguirá su tramitación en un juzgado de instrucción, al considerar que jurídicamente no se trata de un episodio de violencia sobre la mujer encuadrado en la Ley Orgánica 1/2004.