La Liendra se llevó tremendo susto en Nueva York: “Lo dejé tirado”

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, experimentó un momento de tensión en las calles de Nueva York tras olvidar su canguro con objetos personales en un espacio público.

El incidente ocurrió mientras paseaba por la ciudad estadounidense y luego fue relatando paso a paso a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde mantiene una comunidad con millones de seguidores, La Liendra explicó que, por un descuido, dejó su canguro olvidado en una acera. El bolso contenía objetos de gran valor para él, entre ellos, su pasaporte. Al poco tiempo, se percató del olvido y decidió regresar al lugar para intentar recuperarlo.

“No, no, jueputa, acuérdense que yo venía con un canguro y lo dejé tirado y no de sí todavía está porque ya llevaba caminando rato”, dijo el creador de contenido mientras se acercaba al lugar donde había dejado sus pertenencias.

En el trayecto, el exintegrante de La casa de los famosos Colombia 2025 compartió con sus seguidores la incertidumbre y la ansiedad del momento.

“Uy, ahí está, gracias Nueva York, ahí tengo las pilas, tengo el pasaporte, tengo todo”, expresó con visible alivio, mostrando el instante exacto en que comprobó que sus objetos seguían intactos. El propio Gómez repitió su agradecimiento y sorpresa mientras grababa la experiencia.

Finalizado el sobresalto, el generador digital reconoció la imprudencia de dejar el canguro en ese sitio. “Yo también muy inteligente porque vea donde lo puse, gracias, Dios”, manifestó mientras enseñaba que lo había dejado “amarrado” en un bolardo de la calle.

“Parce, ahí me hubiera dañado el viaje, me hubiera tocado hacer muchas cosas, eso no podía pasar, gracias Dios, por ustedes esto se nos dio”, añadió notablemente alegre.

Aunque varios de sus seguidores celebraron que pudo encontrar de nuevo sus pertenencias, otros internautas aseguraron que todo estaba planeado para grabar contenido. “Puro cuento, jaja lo dejo a propósito para crear contenido”, “Tratando de parecerse a Luisito comunica y sale con estas bobadas”, “En vez de ir a buscarlo se pone a grabar como si nosotros le pusiéramos ayudar desde acá”, “Iba bien hasta comenzó a querer llamar la atención, no se lo cree ni la mamá”, fueron algunas de las reacciones.

La Liendra aclara el motivo de su retiro temporal de redes sociales y descarta rumores de promoción de su documental

La Liendra, abordó los rumores sobre su reciente ausencia de las redes sociales y negó que esta decisión hubiera formado parte de una estrategia de promoción para su documental. En un diálogo revelado el 2 de septiembre, el creador de contenido definió su breve retiro como parte de un ejercicio personal: “Es un equilibrio”, afirmó al explicar los motivos de su desconexión.

Durante semanas, la presencia de La Liendra en plataformas digitales disminuyó, lo que llevó a sus seguidores e internautas a especular sobre las razones y a sugerir que podía tratarse de una campaña para promocionar el estreno de su más reciente proyecto audiovisual. Ante la insistencia de la audiencia, Gómez fue firme al afirmar: “Yo no necesito abandonar las redes para promocionar algo. Si tengo que anunciar un documental, lo hago de frente y nunca dejaría de comunicarme por motivos comerciales”.

El creador insistió en la importancia de gestionar la exposición digital y expuso que la necesidad de una pausa surgió por asuntos de bienestar personal, no por intereses comerciales. “Era un tiempo que necesitaba para mí mismo. Las redes sociales son exigentes y a veces uno debe encontrar maneras de equilibrar la vida y la carrera”, comentó.

La Liendra detalló que tomar distancia de las redes le permitió reconectarse con otros aspectos de su vida y retomar su presencia pública con más energía. “No fue una estrategia publicitaria. Fue por salud mental y para dedicar tiempo a otras cosas que me llenan”, relató.

Por último, el colombiano alentó a sus seguidores a valorar la importancia de desconectarse ocasionalmente del entorno virtual para preservar la salud mental. “A mí también me hace bien retirarme un rato. No puedo estar cien por ciento conectado todo el tiempo. La autenticidad es lo más importante para mí”, concluyó.