Jhon Alex Castaño no se quedó callado y enfrentó a locutora de radio en plena entrevista: “No estoy mal y no pelearé con una niña”

A lo largo de su carrera, el cantante Jhon Alex Castaño se ha consolidado como una de las voces más icónicas e influyentes de la música popular en Colombia, logrando cautivar audiencias con una serie de éxitos que han dejado huella en el panorama musical nacional.

El estilo directo y la personalidad desinhibida del intérprete de Que me traigan licor han contribuido a generar distintos tipos de reacciones entre quienes lo siguen y el público en general.

La combinación entre una imagen segura, espontaneidad en sus presentaciones y un repertorio que conecta con las emociones del pueblo lo han ubicado en una posición indiscutible dentro de su género.

En fechas recientes, la figura de Castaño volvió a ser centro de atención luego de participar en una entrevista con la emisora Tropicana. El encuentro, lejos de desarrollarse de manera rutinaria, estuvo marcado por un aire de tensión y sinceridad, cuando el artista compartió espacio con una locutora de la emisora, Luchy DJ, quien previamente había manifestado que una de sus experiencias más incómodas como entrevistadora la vivió con el propio cantante.

Esta confesión, registrada durante la emisión del espacio Cómo amaneció Bogotá, sirvió de preámbulo a una conversación franca, en la que ambas partes pudieron abordar las incomodidades surgidas en un pódcast anterior.

Un artista que no responde, según Luchy DJ

La comunicadora había expresado que entrevistar a Jhon Alex Castaño representaba un reto, no porque considerara al artista una mala persona, sino porque en la dinámica de la charla él esquivaba las preguntas recurriendo al humor o a respuestas indirectas, evitando profundizar en los temas planteados.

En su relato, la locutora precisó: “Para mí fue muy difícil entrevistarlo, porque cada vez que uno le va a preguntar una cosa, él sale con cualquier comentario. Es como si no quisiera responder. Entonces, ¿para qué van a una entrevista si no van a contestar?”, exponiendo así el sentimiento de frustración que vivió como profesional al intentar ahondar en aspectos más personales o controversiales del artista.

Así respondió Jhon Alex Castaño

Durante el intercambio en la cabina radial, Castaño no rehuyó el debate. Por el contrario, mostró su habitual autenticidad y aseguró que su actitud en las entrevistas era el reflejo de su propia esencia.

El artista reconoció que, siendo un hombre adulto con años de trayectoria, no consideraba necesario justificar su modo de ser ni sus estrategias para afrontar entrevistas: “No tengo nada de que arrepentirme ni qué disculparme. Esa es mi esencia, mi forma de ser, y no será la primera ni la última vez. He tenido muchas entrevistas y estoy seguro de que más de una persona habrá quedado molesta, pero al final la entrevista salió bien”.

Para el intérprete, estos encuentros forman parte natural de la exposición pública y no deben tornarse personales ni ofensivos.

Jhon Alex Castaño recalcó que su estilo no cambiaría por la incomodidad de algunos interlocutores y, sin perder la cordialidad, añadió: “Yo no estoy mal y no voy a pelear con una niña. Soy un hombre adulto, no tenía idea de que esta muchachita estaba enojada conmigo. Yo contesto así en todas las entrevistas, si las ve se dará cuenta. Si le debo una disculpa, se la ofrezco. Mil disculpas, no sabía que estaba molesta. Y si usted ve los pódcast, se dará cuenta de que no es a la primera persona a la que le contesto de esa manera o a la que no dejo hablar. Así soy yo. Entonces, perdón”, concluyó el cantante.

La locutora, lejos de adoptar una postura conflictiva, quiso dejar en claro que su comentario jamás pretendió cuestionar la calidad humana del artista, ni sugerir animadversión hacia él. Matizó sus declaraciones insistiendo en que el adjetivo “incómoda” hacía referencia a lo desafiante de la experiencia, no a un desagrado personal ni profesional hacia Castaño.

Un fragmento especialmente comentado de la discusión giró en torno al episodio en que el artista, en tono de broma, hizo comentarios sobre la muerte de la presentadora, a lo cual ella respondió con humor: “Él dijo que yo me moría y que no sé qué… pero yo no me muero por ti”.