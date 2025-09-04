La Segura e Ignacio Baladán no descartan la posibilidad de tener un segundo hijo: “Me sueño viéndolos jugar”

La Segura e Ignacio Baladán no descartan tener a un segudno bebé - crédito @la_segura/IG

La Segura, cuyo nombre real es Natalia Segura, se convirtió en mamá el sábado 12 de abril de 2025 con el nacimiento de su primer hijo Lucca.

La noticia la reveló la creadora de contenido a través de sus redes sociales, compartiendo la felicidad de la llegada de su bebé con sus seguidores.

Recientemente, en conversación con el programa de variedades Lo sé todo, la pareja de creadores de contenido compartió la noticia de que entre sus planes está la llegada de un segundo bebé a la familia.

Además, los planes de matrimonio tampoco se han descartado, por lo que esperan que en unos años cuando Lucca crezca, sirva de pajecito para llevar las argollas.

Uno de los primeros en confesar que estaría contento con la idea fue el uruguayo Ignacio Baladán, que dijo: “No, sí, nos encantaría. O sea, sí, nos encantaría. No, sí, nos encantaría ampliar el tema”, mientras que su pareja, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, afirmó que “No sabemos, no sabemos”; sin embargo, su opinión cambió con el transcurso de la conversación.

A lo que Natalia agregó: “No, sí, sí, sí. O sea, yo al principio decía: No, seremos papás de un solo bebé, pero ahora como que pensamos demasiado. Yo me encuentro esos videos en TikTok y de los hermanitos amándose, cuidándose, jugando juntos, y a mí me partería el alma donde mi hijo no tuviera como ese partner en la vida. Y creo que para Baladán es igual”.

Por otro lado, los influencers revelaron que por temas de salud de Natalia con los dolores por los biopolímeros y las constantes intervenciones a las que debe ser sometida en sus glúteos y la parte baja de su espalda, la caleña fue enfática en decir que “No, dos. Dos. Hasta ahí llegamos. Te digo uno, mi lindo, uno más y cerramos fábrica si algo”.

Finalmente, aseguraron que sea niño o niña, será recibido con el mismo cariño que le están dando a Lucca.

Sobre los planes de matrimonio, la pareja aseguró que antes de la llegada de Lucca tenían todo organizado, pero debido a las complicaciones del caso, el wedding planner y los demás preparativos debieron quedar pausados.

“La queremos los dos (la fiesta) – pues ya se casaron por lo civil-, no por la fiesta, sino por los religiosos también. Los dos somos religiosos, así que si la queremos tener en nuestra retina, en nuestros recuerdos, todo ese momento, compartirlo con nuestros seres queridos, con la gente que nos acompaña en todo este proceso. Ahí veremos si viene primero el otro, si primero nos casamos. Ahí vemos”, indicó Baladán al programa antes citado.

Las críticas que recibió por vacunar a su hijo

Recientemente, como cualquier madre lo haría, Natalia Segura decidió llevar al pequeño Lucca al pediatra para que le aplicaran sus primeras vacunas; sin embargo, la caleña fue duramente criticada por sus seguidores por un pequeño detalle: distrajo al pequeño con la pantalla de su celular para que no sintiera dolor.

“Que por qué hicimos que le aplicaran las tres inyecciones de una, qué animales. Porque somos los papás y porque somos nosotros quienes lo conocen del día a día y porque literal, pues eso fue idea de Nacho que dijo como, yo quiero que se la apliquen como un pinchazo de una que él sienta como si fuera un solo pinchazo para que sea como un solo dolor y se los juro que nosotros todos acá sentimos que él hoy ha estado menos peor que las veces anteriores”, explicó la exparticipante de La casa de los famosos.

Y agregó: “Nos dicen que no le pongamos pantalla para distraer, se la ponemos. Y se la vamos a poner hasta si quiero los 5 años que cumpla las vacunas de los 5 años. Si yo quiero distraer a mi hijo, si mi esposo también quiere como verlo distraído para que no sienta tanto esas inyecciones, lo vamos a hacer y punto y punto. Son 30 segundos que duraba ahí el momento aquel de la de la de la vacunación y de la de la aguja la que la acomode y todo. Mami, si tú le dices a tu hijo o a tu hija X, Y o Z, está perfecto, es tu hijo o es tu hija”.