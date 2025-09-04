Colombia

La Segura e Ignacio Baladán no descartan la posibilidad de tener un segundo hijo: “Me sueño viéndolos jugar”

Los creadores de contenidos compartieron su opinión sobre la llegada de un segundo integrante a la familia, pero que cerrarían la “fábrica” después de un nuevo bebé

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La Segura e Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán no descartan tener a un segudno bebé - crédito @la_segura/IG

La Segura, cuyo nombre real es Natalia Segura, se convirtió en mamá el sábado 12 de abril de 2025 con el nacimiento de su primer hijo Lucca.

La noticia la reveló la creadora de contenido a través de sus redes sociales, compartiendo la felicidad de la llegada de su bebé con sus seguidores.

Recientemente, en conversación con el programa de variedades Lo sé todo, la pareja de creadores de contenido compartió la noticia de que entre sus planes está la llegada de un segundo bebé a la familia.

Además, los planes de matrimonio tampoco se han descartado, por lo que esperan que en unos años cuando Lucca crezca, sirva de pajecito para llevar las argollas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Segura e Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán en sus primeros días como padres - crédito @la_segura/IG

Uno de los primeros en confesar que estaría contento con la idea fue el uruguayo Ignacio Baladán, que dijo: “No, sí, nos encantaría. O sea, sí, nos encantaría. No, sí, nos encantaría ampliar el tema”, mientras que su pareja, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, afirmó que “No sabemos, no sabemos”; sin embargo, su opinión cambió con el transcurso de la conversación.

A lo que Natalia agregó: “No, sí, sí, sí. O sea, yo al principio decía: No, seremos papás de un solo bebé, pero ahora como que pensamos demasiado. Yo me encuentro esos videos en TikTok y de los hermanitos amándose, cuidándose, jugando juntos, y a mí me partería el alma donde mi hijo no tuviera como ese partner en la vida. Y creo que para Baladán es igual”.

La Segura e Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán se casaron por lo civil, pero no descartaron que se casen por la iglesia - crédito ignaciobaladan/IG

Por otro lado, los influencers revelaron que por temas de salud de Natalia con los dolores por los biopolímeros y las constantes intervenciones a las que debe ser sometida en sus glúteos y la parte baja de su espalda, la caleña fue enfática en decir que “No, dos. Dos. Hasta ahí llegamos. Te digo uno, mi lindo, uno más y cerramos fábrica si algo”.

Finalmente, aseguraron que sea niño o niña, será recibido con el mismo cariño que le están dando a Lucca.

Sobre los planes de matrimonio, la pareja aseguró que antes de la llegada de Lucca tenían todo organizado, pero debido a las complicaciones del caso, el wedding planner y los demás preparativos debieron quedar pausados.

La pareja La Segura e
La pareja La Segura e Ignacio Baladán muestra unión en la crianza de su hijo - crédito la_segura / IG

“La queremos los dos (la fiesta) – pues ya se casaron por lo civil-, no por la fiesta, sino por los religiosos también. Los dos somos religiosos, así que si la queremos tener en nuestra retina, en nuestros recuerdos, todo ese momento, compartirlo con nuestros seres queridos, con la gente que nos acompaña en todo este proceso. Ahí veremos si viene primero el otro, si primero nos casamos. Ahí vemos”, indicó Baladán al programa antes citado.

Las críticas que recibió por vacunar a su hijo

Recientemente, como cualquier madre lo haría, Natalia Segura decidió llevar al pequeño Lucca al pediatra para que le aplicaran sus primeras vacunas; sin embargo, la caleña fue duramente criticada por sus seguidores por un pequeño detalle: distrajo al pequeño con la pantalla de su celular para que no sintiera dolor.

La Segura pidió a sus fanáticos no opinar tanto sobre la crianza de su hijo, ya que no tendrá en cuenta lo que piensen los demás - crédito @la_segura/Instagram

“Que por qué hicimos que le aplicaran las tres inyecciones de una, qué animales. Porque somos los papás y porque somos nosotros quienes lo conocen del día a día y porque literal, pues eso fue idea de Nacho que dijo como, yo quiero que se la apliquen como un pinchazo de una que él sienta como si fuera un solo pinchazo para que sea como un solo dolor y se los juro que nosotros todos acá sentimos que él hoy ha estado menos peor que las veces anteriores”, explicó la exparticipante de La casa de los famosos.

Y agregó: “Nos dicen que no le pongamos pantalla para distraer, se la ponemos. Y se la vamos a poner hasta si quiero los 5 años que cumpla las vacunas de los 5 años. Si yo quiero distraer a mi hijo, si mi esposo también quiere como verlo distraído para que no sienta tanto esas inyecciones, lo vamos a hacer y punto y punto. Son 30 segundos que duraba ahí el momento aquel de la de la de la vacunación y de la de la aguja la que la acomode y todo. Mami, si tú le dices a tu hijo o a tu hija X, Y o Z, está perfecto, es tu hijo o es tu hija”.

Temas Relacionados

La SeguraIgnacio BaladánLuccaHijo de La Segura e Ignacio BaladánColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

“Asqueroso lo que está haciendo”: Paloma Valencia tras reacción de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

La senadora del Centro Democrático denunció prácticas irregulares en la asignación de puestos estatales, y cuestionó la transparencia y el manejo de intereses políticos tras la elección en la Corte Constitucional

“Asqueroso lo que está haciendo”:

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias

Hasta la Juventus se sumó a la llegada de septiembre con un video que hizo alusión al famoso jingle radial colombiano: “De seguro fue Cuadrado”

Con un video en su cuenta de Tiktok, el club italiano se sumó al ‘streamer’ español Auronplay, que también compartió el video con el famoso anuncio que ya se escucha en la radio colombiana

Hasta la Juventus se sumó

Resultados Chontico Día en Colombia hoy sorteo 4 de septiembre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Resultados Chontico Día en Colombia

Estos alimentos son los principales causantes de hinchazón abdominal, según expertos de Harvard

Las recomendaciones de la Escuela de Medicina incluyen identificar los grupos más problemáticos y adoptar hábitos sencillos para mejorar la digestión y reducir el malestar diario

Estos alimentos son los principales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

En medio de pelea entre

En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista cuando se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

Gabriela Tafur habló de su nuevo proyecto de ‘streaming’: “Quiero ser Netflix”

Yina Calderón reveló las imágenes de un reportaje en una revista internacional: “Mi primera portada”

Valentina Taguado recibirá castigo en ‘Masterchef Celebrity: por qué faltó a uno de los retos que presentó Jorge Rausch

Dayro Moreno compartió anécdota de cuando conoció a Natalia París: “Estaban en hilo dental”

Deportes

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial

Hasta la Juventus se sumó a la llegada de septiembre con un video que hizo alusión al famoso jingle radial colombiano: “De seguro fue Cuadrado”

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia si la selección Colombia clasifica al Mundial: “Ni se les ocurra”

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje