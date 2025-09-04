Colombia

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, se defendió de los comentarios en los que difaman de su actuar en la empresa

La joven, que está al frente de las publicaciones y promociones del negocio de su pareja, lamentó que algunos seguidores se burlen de la ‘influencer’ por estar en la cárcel

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La pareja de Daneidy Barrera
La pareja de Daneidy Barrera lanzó un duro cuestionamiento a aquellos que la critican porque la empresaria está en la cárcel - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

Karol Samantha quedó al frente del funcionamiento de la empresaria de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y que bajo este mismo nombre se encarga de distribuir productos para el alisado y cuidado del cabello con keratinas.

En medio del ambiente adverso que rodea el presente legal de Epa Colombia, Karol Samantha, pareja sentimental de la empresaria y quien administra sus redes sociales, decidió pronunciarse públicamente ante los comentarios hostiles y difamaciones recibidas en los últimos días.

Karol Samantha se pronunció sobre
Karol Samantha se pronunció sobre las críticas que ha recibido en las redes sociales - crédito @epa_kera100/IG

A través de una imagen publicada en la cuenta empresarial de Instagram, que acumula más de dos millones de seguidores, la pareja sentimental de Barrera Rojas expuso la perspectiva del equipo frente a la adversidad, enfatizando en la fortaleza con la que afrontan este difícil momento.

Y es que ya van más de seis meses al frente del funcionamiento de Epa Keratinas.

En palabras de Karol Samantha, “mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos. Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de todo Colombia. De eso no hay la menor duda”.

Karol Samantha Barbosa reveló que
Karol Samantha Barbosa reveló que pudo ver a Epa Colombia en El Buen Pastor el Día de las Madres - crédito captura de pantalla de ‘Buen día Colombia’

Así, la joven que también está al cuidado de su pequeña hija Daphne Samara y de los padres de la empresaria bogotana, destacó el liderazgo de su pareja y la inspiración que, según ella, representa para el grupo de trabajo, además de externar su gratitud hacia Epa Colombia por su actitud resiliente para seguir impulsando el negocio y generando empleo bajo circunstancias adversas.

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación de Karol generó miles de respuestas de apoyo y cariño por parte de los internautas, quienes aprovecharon para manifestar esperanza en una pronta liberación de la empresaria: “Queremos ver a Epa libre, no es justo la condena que está pagando”; “libertad para Epa Colombia o que la envíen a pagar su condena en la casa”, entre otros.

