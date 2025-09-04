Gero sufrió preocupante accidente en el ‘Desafío 2025′: salió sangrando en el rostro

Decepcionado y con una lesión terminó Gero el reto millonario en en 'Desafío 2025' en donde su equipo Alpha no alcanzó a completar la prueba - crédito Caracol Televisión/Youtube

La tensión marcó la jornada del Desafío 2025 cuando Gerónimo Ángel, conocido como Gero, sufrió una lesión en el rostro durante la exigente prueba del reto Millonario.

El incidente, ocurrido el 3 de septiembre en las afueras de La Ciudad de las Cajas, generó preocupación entre los espectadores y provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

A pesar del golpe y la sangre visible en su cara, el participante decidió continuar en la competencia, lo que añadió dramatismo y mantuvo la atención del público. “Me pegué en la cara”, expresó.

Gero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, debió recibir atención médica luego de finalizada la prueba millonaria en el 'Desafío 2025' que lo dejó lesionado - crédito Caracol Televisión/Youtube

La dinámica del Desafío Millonario exigía que los capitanes de cada escuadra, entre ellos Gero, caminaran sobre grandes cajas sostenidas por sus compañeros, con el objetivo de extraer balones de una cesta y regresar al punto de partida.

La suma de dinero en juego elevó la presión sobre los concursantes, quienes sabían que cualquier error podía costarles la victoria.

Durante el desarrollo de la prueba, Gero fue captado limpiándose el rostro, que presentaba una herida sangrante producto de un golpe. A pesar de la lesión, el participante no se detuvo y completó el recorrido.

Sin embargo, al regresar, sufrió una caída que no comprometió su salud, pero afectó el desempeño de la escuadra morada, ya que el equipo perdió la ventaja obtenida y debió repetir parte del circuito.

Las reacciones del público no tardaron en aparecer. En plataformas como X, los seguidores del programa expresaron su inquietud y sorpresa ante la escena.

Entre los mensajes destacados se leía: “Gero se reventó la cara horrible” y “A Gero le pasa de todo cada vez que sale a jugar”, reflejando la empatía y el seguimiento cercano que el participante genera entre la audiencia.

A pesar de la preocupación que generó el sangrado en el rostro luego de un fuerte golpe, Gero continuó adelante con la prueba millonaria del 'Desafío 2025' en la que Omega se coronó campeón - crédito Caracol Televisión/Youtube

Al finalizar la competencia y tras conocerse el resultado, Gero ofreció una breve explicación sobre lo ocurrido. Con sencillez, relató el momento en que recibió el golpe, dejando claro que el accidente fue un episodio que no pasó inadvertido para él ni para quienes presenciaron la prueba.

¿Cuánto dinero ganó Omega en el Desafío millonario en el que Deisy también salió lesionada?

El equipo Omega se consagró como ganador en el Desafío Millonario, una de las pruebas más esperadas del programa Desafío Siglo XXI, y obtuvo un premio de 40 millones de pesos tras una competencia marcada por la tensión y la solidaridad entre los participantes. La jornada, correspondiente al capítulo 44, destacó no solo por la magnitud del premio, sino también por un incidente que involucró a Deisy, una de las competidoras más reconocidas, quien sufrió una lesión durante la prueba.

Al igual que Gero, Deisy quedó lesionada en el reto millonario del 'Desafío 2025' tras golpearse el hombro - crédito Caracol Televisión/Youtube

En esta edición, los equipos Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron por segunda vez en el Desafío Millonario, con la promesa de un incentivo económico considerable y la posibilidad de modificar la composición de los equipos. Alpha estuvo representado por Eleazar, Leo, Gero, Valentina y Manuela; Gamma por Zambrano, Gio, Rata, Yudisa y Rosa; mientras que Omega compitió con Potro, Juan, Camilo, Katiuska y Miryan.

La dinámica de la prueba exigió a los participantes trasladar cubos gigantes a lo largo de la pista. Al llegar al extremo, un miembro del equipo debía subirse sobre los cubos para regresar hasta un tubo donde se encontraban varios balones. El objetivo final era completar el circuito y encestar los balones, una tarea que requirió coordinación, fuerza y rapidez de todos los integrantes.

Tras una competencia reñida, Omega logró imponerse y obtuvo el primer lugar. La emoción fue evidente entre sus miembros, quienes celebraron el triunfo y la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo con una ventaja significativa. Andrea Serna, presentadora del programa, confirmó que el equipo ganador recibiría 40 millones de pesos, una suma que generó júbilo entre los integrantes de Omega. Miryan fue la encargada de recibir el maletín con el dinero, consolidando el momento como uno de los más memorables de la jornada.

Además del premio económico, el capitán de Omega recibió un beneficio adicional: la facultad de modificar a dos participantes dentro del Desafío Siglo XXI. Esta prerrogativa otorga al equipo una ventaja estratégica para las próximas etapas de la competencia, aumentando la importancia de la victoria obtenida.

En la recta final de la prueba, Deisy, seleccionada por su equipo para trasladar las cajas gigantes, sufrió un fuerte golpe en el hombro tras quedar atrapada entre Gio y una de las estructuras que arrastraba. Eleazar, sin advertir la posición de su compañera, giró la caja, lo que provocó que Deisy cayera al suelo. Rata, integrante de Gamma, interrumpió su participación para auxiliarla, mientras Gio se disculpó por no haberle dado el espacio suficiente para reaccionar. El excapitán de los morados retrocedió para permitir que Deisy se reincorporara y recuperara la estabilidad.