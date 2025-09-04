Colombia

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

La imagen de Marcela Muñoz también está asociada a su familia, pues es hermana de Sandra Muñoz, conocida por su participación en ‘La casa de los famosos’

David Garzón

Por David Garzón

El renovado interés en la figura de Moreno ha impulsado lo que muchos llaman la "Dairomanía"

El reciente llamado de Dayro Moreno a la selección Colombia por decisión del entrenador Néstor Lorenzo ha encendido todo tipo de reacciones tanto en el ambiente deportivo como en redes sociales.

El retorno del experimentado delantero no solo ha reactivado el debate sobre su carrera futbolística, sino que ha llevado nuevamente al centro de las conversaciones aspectos de su vida personal, especialmente los relacionados con su expareja Marcela Muñoz.

El renovado interés en la figura de Moreno ha impulsado lo que muchos llaman la “Dairomanía”, fenómeno marcado por el seguimiento minucioso a sus logros, relaciones y entorno más cercano.

A pesar de que su situación sentimental se mantiene en la reserva, se conoce que estuvo vinculado hasta 2018 con Marcela Muñoz. Esta relación, más allá de sus momentos de notoriedad pública, se consolidó por lazos familiares, ya que comparten una hija llamada Shantal, nacida en 2014. Desde entonces, ambos han procurado mantener una comunicación constante, enfocándose en el bienestar de la infante, a pesar de su separación.

Una gran empresaria

La joven es reconocida por haber sido reina de belleza

Marcela Muñoz es actualmente una figura destacada en el entorno empresarial y artístico, pues su perfil público trasciende el ámbito sentimental. Además de haber sido Miss Colombia, Muñoz incursionó con éxito en el negocio de la música urbana, demostrando habilidades tanto en la gestión artística como en la promoción de eventos y conciertos. Hace tres años, celebró su matrimonio con Kelvyn Leonel Pereyra, paso que marcó una nueva etapa personal y profesional.

El emprendimiento ha sido otro rasgo característico de Marcela. Es la propietaria de Golden Sun By Soal, un establecimiento especializado en técnicas de bronceado ubicado en la exclusiva zona de El Poblado, Medellín.

El local se ha consolidado como referencia en los servicios de cuidado y estética corporal, ofreciendo una alternativa para quienes buscan mantener su piel con tonos naturales y saludables. Además, la actividad empresarial de Muñoz incluye la administración de una promotora dedicada tanto a la organización de eventos como al desarrollo de espectáculos musicales en todo el país.

Dayro Moreno fue el segundo jugador en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla

La imagen de Marcela Muñoz también está asociada a su familia, pues es hermana de Sandra Muñoz, conocida por su participación en el reality La Casa de los Famosos. Este dato familiar ha reforzado aún más la visibilidad de Marcela, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales, perfilándola como una personalidad polifacética que ha sabido diversificar su campo de acción entre la farándula, los negocios y la vida pública.

Nueva oportunidad para Dayro Moreno

Por su parte, Dayro Moreno sigue siendo objeto de análisis por su desempeño en el campo, no solo por lo conseguido a nivel de clubes sino también por la posibilidad de aportar experiencia a la selección nacional tras un periodo en el que no había sido convocado.

La cantidad de goles anotados y su recorrido internacional validan el interés mediático y justifican la atención que hoy recibe. No obstante, el aspecto humano del futbolista se refleja también en su permanente vínculo parental, evidenciando su interés por mantenerse presente en la formación y acompañamiento de sus hijos en distintos momentos de su vida.

El retorno del experimentado delantero no solo ha reactivado el debate sobre su carrera futbolística, sino que ha llevado nuevamente al centro de las conversaciones aspectos de su vida personal

La movilización que ha generado la “Dairomanía” demuestra cómo el regreso de un deportista a las figuras centrales del fútbol nacional tiene impacto más allá del ámbito deportivo. Con cada paso y decisión, tanto en el césped como fuera de él, Dayro Moreno mantiene su nombre en el centro del debate público, mientras que quienes han formado parte de su vida personal y profesional, como Marcela Muñoz, adquieren un renovado protagonismo que se alimenta de la interacción entre deporte, farándula y emprendimiento empresarial.

La convergencia entre los caminos de ambos personajes pone de manifiesto la posibilidad de sostener vínculos cordiales tras relaciones sentimentales pasadas, en función del cumplimiento de responsabilidades compartidas.

