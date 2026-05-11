Colombia

Miguel Uribe Londoño se desbordó en elogios a Abelardo de la Espriella, al que vería con buenos ojos: “Es un hombre decente y honorable”

El padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, a su vez, reiteró su distancia con el Centro Democrático y enfatizó que ha sido el único candidato que no recurrió a ataques personales contra el abogado de ultraderecha, a diferencia de los provenientes de los sectores afines a Paloma Valencia

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El veterano político no descartó poderse unir en una segunda vuelta al abogado de ultraderecha, que es a la fecha el principal rival del oficialista Iván Cepeda - crédito Colprensa
El veterano político no descartó poderse unir en una segunda vuelta al abogado de ultraderecha, que es a la fecha el principal rival del oficialista Iván Cepeda - crédito Colprensa

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, que en la actualidad es candidato presidencial, afirmó ser “el único” aspirante en la contienda de 2026 que no ha dirigido ataques contra el abogado Abelardo de la Espriella, al que le dedicó una serie de elogios en medio de la puja de ambos por convertirse en opción de cara a la jornada del domingo 31 de mayo, cuando se efectuará la primera vuelta.

Las declaraciones a Semana se conocieron tras el anuncio de María Claudia Tarazona, viuda de su hijo, que decidió respaldar a Paloma Valencia y no a su suegro de cara a las próximas elecciones. Esta noticia también ameritó una contundente respuesta del veterano político, que aprovechó este diálogo para esbozar su respeto al candidato de ultraderecha, que en la actualidad es el principal rival del senador oficialista Iván Cepeda.

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Miguel Uribe Londoño siguió con su aspiración presidencial pese a ser expulsado del proceso del Centro Democrático y recibió el aval del partido Demócrata en su intención - crédito Europa Press
Miguel Uribe Londoño siguió con su aspiración presidencial pese a ser expulsado del proceso del Centro Democrático y recibió el aval del partido Demócrata en su intención - crédito Europa Press

“Hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, apoyar a Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de Miguel”, fue la afirmación de Tarazona, entregadas a Noticias Caracol, en relación con su respaldo a la senadora del Centro Democrático. Frente a esto, además de lanzar duros dardos a Valencia, a la que acusó de “instrumentalizar” el dolor de su familia por la muerte de Uribe Turbay, elogió al ‘Tigre’.

¿Qué dijo Miguel Uribe Londoño de Abelardo de la Espriella?

En sus afirmaciones, Uribe Londoño defendió su trato hacia De la Espriella desde el inicio de la campaña. “Soy el único candidato en esta contienda, desde el día uno hasta ahora, que no ha tenido una mala expresión ni se ha referido mal a Abelardo, ni lo ha atacado, porque recuerda que en la consulta del 8 de marzo de los nueve candidatos todos estaban contra Abelardo", afirmó el aspirante del partido Demócrata Colombiano.

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Y recordó que de su boca “no ha salido nada”, pues su postura proviene de un estándar ético: “No hay derecho de cómo lo han atacado; él es un buen abogado, un hombre decente y honorable; yo no comparto eso. No se puede, por conseguir votos y hacer campaña política, simplemente atacar a las personas, personalmente, con unas cosas que no están probadas, o que son gaseosas”, agregó Uribe Londoño.

Abelardo de la Espriella, según diferentes mediciones, sería el rival de Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella, según diferentes mediciones, sería el rival de Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial - crédito Luisa González/REUTERS

En sus declaraciones, el político indicó, además, que a diferencia de su posición hacia Paloma Valencia, a la que no está dispuesta a apoyar así avance a la segunda vuelta, su relación con De la Espriella siempre ha estado marcada por el respeto personal. Por ello, esta diferenciación entre ambos rivales ilustraría la estrategia de Uribe Londoño de marcar distancia del clima de confrontación prevalente en la carrera electoral.

Es válido destacar que la salida de Miguel Uribe Londoño del proceso de selección del aspirante del Centro Democrático y, posteriormente, del partido de derecha, se dio por la presunta intención del político antioqueño de renunciar a su candidatura y convertirse en la fórmula vicepresidencial de De la Espriella; afirmaciones que el abogado le habría trasladado al expresidente Uribe, que optó por expulsarlo.

El precandidato presidencial entregó sus primeras declaraciones tras el pleito protagonizado por su nuera, María Claudia Tarazona, y su contrincante de partido María Fernanda Cabal - crédito Prensa Miguel Uribe/María Fernanda Cabal/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia
Miguel Uribe Londoño no ha perdido oportunidad para lanzar duras críticas al Centro Democrático por la forma en que fue tratado no solo él, sino su hijo, Miguel Uribe Turbay - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Ante esto, en su momento Uribe Londoño no arremetió contra el ‘Tigre’, sino que enfiló sus baterías contra Uribe Vélez y las demás precandidatas del Centro Democrático, como las senadoras Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, a las que acusó de fraguar un plan para dejarlo al margen de esta selección. Es válido acotar que su presencia se dio por invitación del expresidente, que por lo visto después se retractó.

En lo que respecta a Tarazona, su determinación parece haber expuesto una ruptura con Uribe Londoño, aunque sobre este asunto la mujer reiteró la intención de respetar la candidatura de su suegro: más allá de que su respaldo sea a la candidata que, justamente, le ganó el pulso al interior del Centro Democrático. Por su parte, el político de 73 años no vería con malos ojos apoyar a De la Espriella, tras la contienda del 31 de mayo.

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