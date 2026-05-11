Cómo protegerse del hantavirus: experto reveló las claves para evitar contagios

Especialistas recomiendan prácticas de limpieza para minimizar el riesgo de contagio y proteger a la población frente a enfermedades zoonóticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó seis casos de contagio por hantavirus, una enfermedad zoonótica causada por más de 20 especies de virus del género Orthohantavirus. Pese a la gravedad del panorama, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que el riesgo para la salud pública es bajo; sin embargo, advirtió que podrían notificarse más casos debido al periodo de incubación del virus.

Ante la preocupación masiva ante la posibilidad de que el mundo tenga que enfrentarse a una nueva pandemia que requiera de confinamiento, Mancel Martínez, director del Posgrado de Epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, compartió una “Guía Técnica para la Divulgación Científica sobre el Hantavirus”.

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Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus se transmite a través de animales vertebrados a humanos y es causado por virus, bacterias, parásitos u hongos.

Cabe mencionar que existen decenas de genotipos y especies de virus, cada una asociada a un roedor específico:

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En América predominan el virus Sin Nombre o VSN (Norteamérica) y el virus Andes (Sudamérica), causantes del síndrome pulmonar.

En Europa y Asia: Los virus Hantaan, Puumala, Seoul y Dobrava-Belgrade son los más comunes, causando afectación renal.

Mancel Martínez aclaró que la principal vía de transmisión es “la inhalación de aerosoles cargados con el virus, provenientes de las excretas (orina y heces) y de la saliva de roedores infectados”, por lo que es indispensable disminuir el contagio con áreas limpias para evitar la presencia de estos animales.

Del mismo modo, explicó que existen otras vías de infección menos frecuentes como:

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Contacto directo a través de heridas o mucosas con material contaminado, incluso por vía oral.

Por mordeduras de roedores, poco frecuentes pero posibles.

Transmisión entre humanos: es excepcional, pero es posible, como ocurre con el virus andes en brotes en el Cono Sur de América, entre personas que comparten sus espacios de forma muy estrecha.

Distinguir los síntomas, actuar ante señales tempranas y reforzar la limpieza doméstica son acciones que pueden marcar la diferencia en la prevención y el manejo de la infección - crédito Hannah McKay/REUTERS

Síntomas del hantavirus

Las personas contagiadas pueden presentar señales como:

Fase prodrómica (Días 1-6): presenta fiebre, escalofríos, fatiga y, sobre todo, mialgias intensas (dolores musculares en muslos, espalda y hombros). También puede haber dolor abdominal, náuseas y vómitos.

El factor de confusión: en esta etapa, el paciente suele creer que tiene una gripe o un resfriado común. Sin embargo, a diferencia del resfriado, el hantavirus rara vez presenta congestión nasal, estornudos o dolor de garganta.

Fase crítica: tras unos días de aparente resfriado, la enfermedad progresa súbitamente hacia el compromiso respiratorio (disnea) o falla renal, dependiendo de la variante.

El experto aclaró que el diagnóstico temprano es complejo porque los síntomas iniciales no son específicos y pueden confundirse con un resfriado común. Aunque se refirió a la importancia de poner atención al hantavirus por su elevada tasa de letalidad.

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Hasta el momento, no existe un tratamiento antiviral específico ni vacunas aprobadas internacionalmente que estén ampliamente disponibles, lo que convierte al manejo clínico de soporte, a los cuidados intensivos y a la detección temprana en las principales herramientas de supervivencia.

Las autoridades apuntan a la prevención para evitar una cuarentena por hantavirus - crédito Hannah McKay/REUTERS

Cómo prevenir el hantavirus

“La prevención se basa en el control ambiental y la barrera sanitaria. Es fundamental entender que, al protegernos del hantavirus, también estamos interrumpiendo el ciclo de transmisión de otras enfermedades graves causadas por roedores, como la leptospirosis, el tifus murino, la salmonelosis y la peste bubónica”, precisó el director del Posgrado de Epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Por ello, recomendó algunas medidas clave que no hay que perder de vista:

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Higiene del hogar: sellar grietas en paredes y cimientos para evitar el ingreso de roedores.

Manejo de residuos: almacenar alimentos (incluyendo el de mascotas) y basura en recipientes herméticos.

Mejorar la disposición de basuras en áreas tanto urbanas como rurales.

Ventilación y desinfección: antes de entrar a lugares cerrados por mucho tiempo (bodegas, cabañas), ventilar al menos 30 minutos.

No se debe barrer en seco si hay rastros de roedores, se recomienda rociar primero con una solución de cloro para inactivar los patógenos y evitar la formación de aerosoles.

Protección personal: lavado de manos y uso de mascarillas y guantes en tareas de limpieza de áreas rurales o espacios con alta probabilidad de infestación.

Aunque el riesgo de crisis sanitaria global es bajo, es indispensable evitar que los alimentos y superficies de uso común tengan contacto con roedores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, el hantavirus no es considerado una pandemia que implique medidas como la cuarentena, pero sí se convirtió en una advertencia para que los ciudadanos prevengan enfermedades como las transmitidas por roedores.