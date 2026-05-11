Colombia

Esta fue la razón por la que Germán Vargas Lleras fue reconocido como víctima: una carta de ‘Timochenko’ fue la confirmación

Ser víctima implicó para el exvicepresidente una condición jurídica que le permitió acceder a la verdad, participar en el proceso judicial y aportar a la reconstrucción de lo ocurrido durante el conflicto armado

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- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Tras la muerte de Germán Vargas Lleras, se revivió su proceso en la JEP cuando fue reconocido como víctima del conflicto armado - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Con la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras el 8 de mayo de 2026, a los 64 años, tras enfrentar un cáncer cerebral, volvió a instalarse en la conversación pública un capítulo de su vida que fue reconocido oficialmente, pero que con su muerte recobró una dimensión distinta dentro de la memoria del conflicto armado colombiano: su condición de víctima de atentados atribuidos a las extintas Farc-EP.

Su historia en ese sentido no se entiende como un hecho aislado, sino como una secuencia de episodios que atravesaron su carrera política en los años más tensos del país.

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Durante décadas, Vargas Lleras fue una de las voces más visibles del Congreso y luego del Ejecutivo, y en ese tránsito terminó expuesto a dos ataques que lo marcaron de forma irreversible.

Dos atentados que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras y su estatus como víctima

El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando ejercía como senador y se encontraba en su despacho revisando correspondencia; entre los documentos habituales que recibía, abrió un sobre que parecía un regalo más; no obstante, dentro había un artefacto explosivo que detonó de inmediato.

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A pesar de la gravedad del atentado, regresó a sus funciones políticas, en un contexto en el que el conflicto armado aún se mantenía en niveles altos de violencia urbana y rural, pero el riesgo no desapareció en su totalidad.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
En 2002, Germán Vargas Lleras recibió un artefacto explosivo oculto en un sobre que detonó al ser abierto en su despacho legislativo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El 10 de octubre de 2005 sufrió un segundo atentado, esta vez mediante una explosión que afectó la ruta por la que se desplazaba en vehículo; el estallido lo impactó tanto a él como a su esquema de seguridad, cuyos integrantes resultaron heridos.

Este atentado ocurrió en la Calle 71 con Carrera 9, en el norte de Bogotá, cuando el entonces senador salía de los estudios de Caracol Radio, que en ese momento funcionaban en esa zona. En ese punto de la ciudad, su caravana se desplazaba con normalidad cuando explotó; aunque tuvo lesiones, no hubo muertos.

A pesar de los hechos que lo marcaron, continuó ejerciendo sus funciones legislativas hasta 2008 y, desde su curul, siguió impulsando propuestas orientadas a una salida hacia la paz, incluso después de haber sobrevivido a estos dos atentados de gran impacto.

Imagen de archivo del 11 de octubre de 2005 que muestra cómo quedó el vehículo del esquema de seguridad del entonces senador Germán Vargas Lleras, tras un atentado con coche bomba - crédito EFE
Imagen de archivo del 11 de octubre de 2005 que muestra cómo quedó el vehículo del esquema de seguridad del entonces senador Germán Vargas Lleras, tras un atentado con coche bomba - crédito EFE

Con el paso del tiempo, estos hechos dejaron de ser solo parte de su historia personal y comenzaron a incorporarse en los procesos institucionales de verdad y justicia.

Reconocimiento como víctima ante la JEP

Durante el avance del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP, el caso de Vargas Lleras fue incluido dentro de los expedientes revisados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para esclarecer responsabilidades del conflicto armado.

Cabe destacar que Vargas Lleras también tuvo un papel dentro del proceso de paz, ya que ocupó la Vicepresidencia durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017, un periodo clave en el que se desarrollaron las negociaciones que culminaron con la firma del acuerdo en 2016.

JEP
La JEP acreditó a Germán Vargas Lleras formalmente como víctima el 16 de mayo de 2024, tras analizar pruebas, testimonios y documentación relacionada con los ataques atribuidos a ese grupo armado - crédito JEP

Tras el atentado contra el líder político, apareció una carta de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como alias Timochenko, dirigente de las Farc-EP, dirigida al entonces presidente Juan Manuel Santos. En ese documento, él reconoció la responsabilidad del grupo en distintos hechos violentos y mencionó de manera explícita los ataques contra el exvicepresidente.

La carta, que data de 2020, señalaba: “(...) Asimismo reconoceremos ante las instancias de verdad, los dos atentados que las FARC-EP planearon y ejecutaron contra su Vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también le pediremos perdón con humildad (sic)”.

“Estamos reconociendo responsabilidades conforme a la palabra empeñada. Falta le hace al país que los otros actores del conflicto también aporten verdad al sistema. Nosotros también tenemos una deuda con usted y su gobierno (...)”, se lee en la misiva que compartió el excomandante de las Farc.

- crédito Colprensa
Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, reconoció en una carta la responsabilidad de las Farc-EP en los atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras - crédito Colprensa

El 16 de mayo de 2024, la JEP lo reconoció formalmente como víctima del conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad lo incluyó dentro de la investigación por crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP, tras analizar la información entregada por el propio Vargas Lleras y los insumos recopilados por la magistrada Marcela Giraldo Muñoz.

Y es que ser víctima ante la JEP no es una etiqueta simbólica ni un reconocimiento meramente administrativo, sino una condición jurídica que el Estado colombiano otorga a quienes sufrieron daños directos debido al conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 (fecha en la que se firma el acuerdo).

Más allá del reconocimiento, lo que se busca es que la víctima, en este caso como fue Germán Vargas Lleras, deje de ser un testigo pasivo y pase a ocupar un lugar central en el esclarecimiento de lo ocurrido, con la posibilidad de aportar información, participar en audiencias y exigir explicaciones sobre los hechos.

- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Este reconocimiento le permitió a Germán Vargas Lleras participar dentro del proceso como víctima acreditada, con derecho a intervenir en audiencias y aportar información sobre los hechos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Con su fallecimiento, ese reconocimiento volvió a ocupar un lugar en el debate público, no como un hecho nuevo, sino como parte de la reconstrucción de su trayectoria. Su historia como víctima quedó así incorporada de manera definitiva en el archivo institucional del país y en la memoria del conflicto armado colombiano.

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