Joven denunció que lo drogaron para robarlo en popular sector de Ibagué: “No sé qué me echó”

Hay preocupación en el Tolima, después de que se conociera el testimonio de un ciudadano que denunció haber sido drogado y abandonado en el parque de Los Venados, ubicado en Ibagué, lo que llamó la atención por el incremento de la inseguridad en la ciudad. Y es que en varias oportunidades se han presentado situaciones de este tipo en la región.

De acuerdo con el relato de la víctima, que fue difundido por el medio local Alerta Tolima, el ataque con esta sustancia que le hizo perder el conocimiento ocurrió a plena luz del día del domingo 31 de agosto de 2025, cuando se encontraba cerca de su vehículo en la zona de El Salado. En ese momento, un desconocido se le acercó a bordo de una motocicleta de gran cilindraje, color blanco.

El hombre, aún visiblemente afectado, explicó que el agresor le arrojó una sustancia en polvo, lo que le provocó un estado de indefensión y le impidió reaccionar. Además, cedió a sus peticiones, por lo que se estima que se trataría de escopolamina.

El afectado explicó lo siguiente: “Fui víctima de un hombre que se me acercó en una moto blanca grande, me abordó donde estaba con mi vehículo. No sé qué me echó, pero dejé mi carro y me fui con él en la moto”, según las declaraciones recogidas por el medio local.

Bajo los efectos de la sustancia, el joven siguió las órdenes del desconocido y, minutos después, fue abandonado en el parque de Los Venados, que se encuentra en cercanías al barrio donde se presentaron los hechos.

Según la información suministrada, al recuperar la conciencia, el hombre verificó que había sido despojado de todas sus pertenencias al revisar sus bolsillos. “En el momento de llegar al parque y quedarme solo, me di cuenta de que no tenía un peso en el bolsillo y que me habían robado“, dijo afectado por lo ocurrido.

Del mismo modo, aprovechó para instar a la ciudadanía a estar atenta y no confiar en los desconocidos que se acercan: “Hago el llamado para que esto no le vaya a ocurrir a otra persona”, puntualizó.

Este suceso se suma a una serie de casos recientes en los que delincuentes emplean sustancias psicoactivas para anular la voluntad de sus víctimas y facilitar el robo. Los registros de estos hechos tienen en alerta a los habitantes de Ibagué, que perciben un aumento en el uso de métodos como la escopolamina para cometer delitos.

Ante esta situación, las autoridades intensificaron sus recomendaciones a la población por lo que se aconseja extremar precauciones, evitar cualquier tipo de interacción con desconocidos en la vía pública, así como no aceptar objetos, bebidas o alimentos de personas extrañas. Además, en caso de experimentar síntomas de indisposición, se pide que soliciten ayuda de inmediato a la Policía.

La ciudadanía, por su parte, insiste en la necesidad de mantener la alerta y no descuidar las medidas de seguridad personal, debido a que la inseguridad continúa afectando a la capital tolimense.

Autoridades de Ibagué investigan caso de menor intoxicada en discoteca

Tras asistir a una fiesta privada de 15 años en una discoteca, una menor regresó a casa en condiciones que generaron alarma. De acuerdo con Mauricio Gutiérrez, director de Justicia de la ciudad, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 30 de agosto, cuando la adolescente llegó a su domicilio mostrando síntomas compatibles con el consumo de sustancias psicoactivas.

La joven fue trasladada por sus padres a un centro asistencial, donde los exámenes médicos descartaron la presencia de signos de violencia física o sexual: “Le hicieron los correspondientes exámenes para determinar que tipo de droga le habrían brindado o consumido, pero se descartó que haya sido escopolamina”, precisó Gutiérrez.