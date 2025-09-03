Colombia

Claudia Palacios dejó el programa 'Mujeres sin filtro' y aclaró si saldrá de RCN: "Ya cumplí mi objetivo"

La periodista caleña anunció que asumirá nuevo proyecto al que le dedicará todo su tiempo, razón por la que ya no estará ni como presentadora ni como cabeza del magacín de las tardes

Claudia Palacios compartió emotivas palabras de despedida tras su salida de 'Mujeres sin filtro' del Canal RCN - crédito @mujeressinfiltrorcn/Instagram

Claudia Palacios, una de las periodistas más reconocidas de Colombia, anunció su salida de la dirección y presentación de Mujeres sin filtro tras cinco meses al frente del programa en el Canal RCN.

La comunicadora explicó que su decisión responde a la necesidad de priorizar otros proyectos profesionales y personales, cerrando así una etapa en la que lideró más de cien emisiones dedicadas al debate y al empoderamiento femenino.

En su mensaje de despedida, Palacios expresó que su objetivo en el programa ya se había cumplido y manifestó sentirse orgullosa del trabajo realizado.

“Me voy orgullosa de lo que hicimos y tranquila, porque Mujeres sin filtro queda en muy buenas manos. No fue simple tomar la decisión de dejar el programa, pero definitivamente debo priorizar otras ocupaciones profesionales y personales que requieren toda mi energía”, afirmó.

Claudia Palacios se despidió del magazín de la tarde del Canal RCN 'Mujeres sin filtro' del que ya no hará ni como directora ni como panelista - crédito @mujeressinfiltrorcn/Instagram

Palacio agradeció al Canal RCN por la oportunidad de aportar su experiencia periodística a un formato de entretenimiento y extendió su gratitud al equipo técnico, a sus compañeras y a la audiencia.

La reacción del equipo de Mujeres sin filtro fue inmediata. Desde la cuenta oficial del programa, el grupo dedicó palabras de reconocimiento a Palacios: “Gracias por tu profesionalismo, tu pasión y todo lo que aportaste al programa. Te queremos y te deseamos muchos éxitos”. Entre las compañeras, Kika Nieto destacó el liderazgo y la calidad humana de la periodista, señalando:

“Fuchi las despedidas! Pero sin duda esta es una que vale la pena marcar para resaltar lo agradecida que estoy por haberte tenido como jefe, por lo mucho que disfruté y agradecí tu liderazgo. Gracias por cuidar nuestra individualidad, por abrazar nuestras diferencias, por proteger nuestras opiniones y por ser esa jefe humana y brillante que brinda seguridad y estabilidad”. Nieto concluyó su mensaje deseando bendiciones y éxitos a Palacios en sus nuevos caminos.

Así concluyó Claudia Palacios sus cinco meses frente al programa 'Mujeres sin filtro' del Canal RCN - crédito @mujeressinfiltrorcn/Instagram

La audiencia también se sumó a las muestras de apoyo y reconocimiento a través de las redes sociales. Tras la publicación de la última foto del equipo, los seguidores del programa expresaron su tristeza por la partida de Palacios y le desearon éxito en sus próximos retos. Entre los comentarios se leía:

“Dios te bendiga, Claudia, te vamos a extrañar”; “Qué lamentable que, una mujer tan proyectada salga de un programa que hace tiempo no se tenía (...) éxitos para una periodista tan maravillosa. La calidad siempre triunfará” y “Qué triste, no va a ser lo mismo después de que alguna se vaya, pero muchas felicidades por el nuevo reto”.

Mujeres sin filtro, estrenado en marzo por el Canal RCN, se consolidó como un espacio donde cinco figuras de la televisión, el cine y las redes sociales abordan temas de actualidad y reflexionan sobre el papel de la mujer en la sociedad. El formato se caracteriza por la diversidad de opiniones y la invitación a la audiencia a cuestionar y debatir los cambios sociales que afectan a las mujeres.

Esta es la trayectoria de Claudia Palacios en la televisión colombiana

Con más de veinte años de experiencia, Claudia Palacios ha construido una carrera sólida en los medios de comunicación. Inició su trayectoria en Telepacífico y luego se integró a Caracol Televisión, donde trabajó en el área de noticias.

Claudia Palacios recibió emotiva despedida de sus compañeras de 'Mujeres sin filtro' donde trabajó con Kika Nieto, María Cecilia Botero, Flavia Dos Santos y Natalia Sanint - crédito Canal RCN

Su proyección internacional llegó con CNN en Español, donde se desempeñó como presentadora y corresponsal en distintos países, consolidándose como una voz relevante en la cobertura de noticias globales. De regreso en Colombia, Palacios asumió roles de liderazgo en Citytv y El Tiempo, combinando la presentación con la dirección de espacios de análisis y opinión, y enfocándose en temas sociales, políticos y de género.

En cuanto a sus próximos pasos, Palacios adelantó que continuará con su columna en El Tiempo, mantendrá la producción de contenidos en su canal de YouTube y seguirá participando como moderadora, conferencista y tallerista en foros y paneles. La periodista subrayó que estos proyectos requieren su dedicación y le generan gran ilusión.

Al despedirse de Mujeres sin filtro, Palacios dejó claro que la voz femenina debe ocupar un lugar visible y activo en el debate público, reafirmando su compromiso con la participación de las mujeres en la sociedad.

