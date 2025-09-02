Paso a paso para consultar el total de ingresos y gastos que ha tenido en Nequi durante 2025

Nequi habilitó un resumen financiero temporal en el que se detallan entradas, salidas, consumos y patrones de uso de la aplicación en 2025. - crédito Nequi

La plataforma digital Nequi ha implementado una nueva herramienta en 2025 que facilita la consulta de los ingresos y gastos acumulados durante el año, una función clave ante el inicio del periodo para presentar la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este mecanismo responde al creciente número de colombianos que utilizan billeteras digitales y requieren un balance preciso de sus movimientos financieros para cumplir con sus obligaciones tributarias.

El proceso de declaración de renta en Colombia exige que los contribuyentes consignen todos los ingresos, egresos, patrimonios e inversiones del periodo fiscal anterior, con el fin de determinar la obligación y el monto del pago correspondiente.

La DIAN ha subrayado que las transacciones en cuentas digitales como Nequi y Daviplata deben considerarse al momento de declarar renta, pues no están exentas de tributación.

La herramienta digital de Nequi ofrece a los usuarios un panorama detallado de sus movimientos financieros - crédito Nequi

Consulta de ingresos y gastos: así funciona la herramienta de Nequi

Desde 2025, Nequi habilitó una función que permite conocer al detalle el manejo del dinero durante el año. El paso a paso es el siguiente:

1. Acceder a la plataforma de Nequi con usuario y clave.

2. En la sección de ‘Sugeridos Nequi’, buscar la opción ‘Tu plata en 2025’.

3. Al ingresar, aparece el mensaje: “Tu plata tiene algo que contarte”.

4. Seleccionar “Empezar aquí” para visualizar una gráfica con el ritmo del dinero mes a mes.

5. En la parte inferior de esa gráfica, se encuentra una flecha rosada, al oprimirla se puede ver el total de dinero gastado en 2025.

6. La plataforma permite comparar los movimientos financieros de 2025 frente a los de 2024.

7. Pulsando en cada barra de la gráfica, se obtiene el detalle mensual de ingresos, egresos y servicios más utilizados.

La herramienta ‘Tu plata en 2025’ de Nequi muestra un balance de ingresos, gastos y comparaciones con los movimientos del 2024. - crédito captura de pantalla

Esta función fue lanzada por tiempo limitado y proporciona cifras a corte del 31 de julio de 2025. El informe también clasifica los tipos de usuarios según su comportamiento: Silencioso (mínimo uso), Explorador (prueba de diferentes funciones), Pro (manejo básico con posibilidad de expandir el uso) y Leyenda (aprovechamiento total de herramientas y organización financiera).

El objetivo de Nequi con esta herramienta es generar conciencia sobre patrones de consumo y facilitar la organización, aunque no sustituye el extracto bancario y no tiene validez tributaria oficial.

¿Qué movimientos obligan a declarar renta este año?

Según lo dispuesto por la DIAN, deben declarar renta quienes cumplan al menos uno de estos requisitos al cierre de 2024:

Haber tenido ingresos brutos mensuales de 1.400 UVT, equivalentes a $69.718.600 COP.

Poseer un patrimonio bruto igual o mayor a $224.095.500 COP (al 31 de diciembre de 2024).

Haber realizado compras o consumos anuales superiores a 1.400 UVT ($69.718.600 COP).

Tener movimientos financieros (consignaciones, depósitos o inversiones) por más de 1.400 UVT ($69.718.600 COP).

Haber registrado consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($69.718.600 COP) en el año.

Asimismo, toda consignación, transferencia o depósito a nombre propio, incluso entre cuentas propias o billeteras digitales como Nequi o Daviplata, computa como ingreso para efectos de la evaluación tributaria.

Cómo descargar el certificado de Nequi

Para obtener un certificado de movimientos desde la aplicación de Nequi en el celular:

1. Ingresar con el número y clave personal.

2. Dar clic en el icono de usuario ubicado en la parte superior izquierda.

3. Encontrar la opción “Documentos y certificados” y luego “Certificados”.

4. La aplicación direcciona a la web de Nequi, donde se completa el acceso con número de celular y doble clave.

5. Ingresar a la sección “Certificados” y luego a “Certificación bancaria”.

6. El certificado llegará al correo electrónico registrado.

Cómo descargar el certificado de Nequi - crédito Pixabay

Fechas de la declaración de renta en septiembre de 2025

El cronograma establece diferentes fechas según los dos últimos dígitos del NIT:

01 de septiembre: dígitos 27 y 28

02 de septiembre: dígitos 29 y 30

03 de septiembre: dígitos 31 y 32

04 de septiembre: dígitos 33 y 34

05 de septiembre: dígitos 35 y 36

08 de septiembre: dígitos 37 y 38

09 de septiembre: dígitos 39 y 40

10 de septiembre: dígitos 41 y 42

11 de septiembre: dígitos 43 y 44

12 de septiembre: dígitos 45 y 46

15 de septiembre: dígitos 47 y 48

16 de septiembre: dígitos 49 y 50

17 de septiembre: dígitos 51 y 52

18 de septiembre: dígitos 53 y 54

19 de septiembre: dígitos 55 y 56

22 de septiembre: dígitos 57 y 58

23 de septiembre: dígitos 59 y 60

24 de septiembre: dígitos 61 y 62

25 de septiembre: dígitos 63 y 64

26 de septiembre: dígitos 65 y 66

¿Trasladar el salario a Nequi afecta la obligación tributaria?

La DIAN advierte que el traslado de fondos entre cuentas propias, incluyendo billeteras digitales como Nequi o Daviplata, suma dentro del cálculo de movimientos para declarar renta. Si el total de operaciones supera los $65.891.000 COP en 2024, se debe realizar la declaración.

De esta forma, la función “Tu plata en 2025” facilita la visualización de la información necesaria para cumplir con los requisitos de la DIAN durante este periodo tributario.