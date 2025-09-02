Malas noticias para los conductores de Bogotá: Secretaría de Movilidad planea instalar 60 nuevas cámaras de fotomultas

La entrada en funcionamiento de las nuevas cámaras está proyectada para el segundo semestre de 2025, pendiente de autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - Colprensa

El concejal Julián Forero advirtió a la ciudadanía sobre la posible entrada en funcionamiento de 60 nuevos dispositivos de fotodetección —entre cámaras automáticas y semiautomáticas—, junto con la modernización tecnológica de 20 equipos ya existentes en Bogotá.

Según la información presentada por el cabildante durante una sesión en el Concejo Distrital, la Secretaría Distrital de Movilidad destinó cerca de 20.000 millones de pesos mediante el Contrato No. 2024-3644, suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para la implementación, puesta en marcha y operación de estos sistemas.

Forero advirtió que, pese a que la secretaría aún no ha confirmado la fecha exacta de entrada en operación de las nuevas cámaras, el proceso está proyectado para el segundo semestre de 2025 y que esta ejecución depende de la autorización final de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

La Secretaría de Movilidad destinó cerca de 20.000 millones de pesos para implementar y operar los nuevos sistemas de control de tránsito - crédito Alcaldía de Bogotá

“¿Por qué en lugar de perseguir a los conductores con más cámaras, no invierten ese dinero en campañas reales y efectivas de seguridad vial? Galán les da la espalda a los conductores, priorizando el recaudo antes que la seguridad”, expresó Forero al cuestionar la política de la administración de Carlos Fernando Galán.

Ubicación de los nuevos dispositivos de foto detección

Los estudios previos asociados al contrato señalan que los corredores priorizados para la instalación de los nuevos equipos abarcan importantes vías de la ciudad cómo:

Avenida Guayacanes

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Villavicencio

Calle 13

Calle 26

Avenida 68

Calle 72

Avenida Boyacá

Estos tramos, según Forero, se caracterizan por su alta densidad vehicular y frecuente registro de infracciones de tránsito, lo que, para el cabildante, obedece más a fines recaudatorios que preventivos.

Los nuevos dispositivos se ubicarán en corredores viales estratégicos de Bogotá, como la avenida Guayacanes, Ciudad de Cali y Boyacá - crédito Secretaría de Movilidad

Infracciones y vigilancia tecnológica

De acuerdo con el informe presentado por el concejal, los nuevos dispositivos automatizados están programados para detectar conductas como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, los giros indebidos y la circulación en contravía. Además, supervisarán la vigencia de documentos obligatorios como el Soat, la revisión técnico-mecánica y el control de emisiones, así como el cumplimiento de restricciones de movilidad y la vigilancia de entornos escolares, peatonales y ciclistas.

El listado de las diez cámaras con mayor número de sanciones entre 2020 y 2024 evidencia una concentración de dispositivos en corredores estratégicos. Entre estas destacan la autopista Norte con calle 95, donde se han impuesto 119.879 comparendos, seguida de la avenida Boyacá con calle 63 D con 105.665 comparendos, y la avenida Américas con carrera 78 que suma 98.863 sanciones.

Críticas a la política de fotomultas en Bogotá

Forero cuestionó que el actual alcalde Carlos Fernando Galán “siga la misma línea de gobiernos anteriores”, como los de Enrique Peñalosa y Claudia López, quienes también promovieron la instalación masiva de cámaras de fotomulta. "A Galán se le cayó la máscara. No le bastan los más de 2 millones de comparendos ni el recaudo que supera el medio billón de pesos. Su propósito es seguir exprimiendo el bolsillo de los bogotanos", afirmó el concejal.

Datos compartidos por Forero confirman que las cámaras de control electrónico han generado más de dos millones de comparendos y un recaudo de aproximadamente 523.000 millones de pesos desde su implementación. Según el vocero de los conductores del Concejo, estas cifras “no representan una política efectiva de seguridad vial”, sino un mecanismo de recaudación masiva que prioriza el ingreso económico sobre la prevención y la educación.

Forero exigió la renuncia de la secretaria de Movilidad y pide redirigir recursos a campañas pedagógicas y reparación de vías - crédito Concejo de Bogotá

El análisis presentado sostiene que los lugares seleccionados para las cámaras responden a una lógica de maximización de multas, en lugar de criterios técnicos enfocados en la disminución de siniestralidad vial. Forero insistió en que la estrategia “no salva vidas”, sino que afecta económicamente a los conductores, y agregó: “Las cámaras están ubicadas en corredores principales para multar masivamente, sin una política seria de prevención ni educación vial”.

Demandas por cambios en la Secretaría de Movilidad

El concejal Julián Forero extendió su crítica al exigir la “renuncia inmediata” de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y a solicitar un redireccionamiento de los recursos hacia campañas pedagógicas y la reparación de las vías. Forero cuestionó: “El mensaje es claro: las fotomultas están diseñadas para recaudar, no para prevenir ni salvar vidas. ¿Dónde están los resultados en reducción de accidentes? ¿Por qué no hay inversión visible en seguridad vial?”. Incluso, sugirió la existencia de eventuales intereses particulares asociados a la Secretaría Distrital de Movilidad en torno a estos esquemas de control.

El cabildante convocó a los conductores bogotanos a exigir el cumplimiento de las promesas de campaña del alcalde Carlos Fernando Galán. “Es hora de alzar la voz. Los conductores de Bogotá debemos unirnos en una sola causa y exigir al alcalde que deje de perseguir y estigmatizar a los conductores, y que gobierne para la gente y no para unos pocos”.