Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Los fallecidos eran oficiales retirados del Ejército. El crimen ocurrió en el corredor entre Silvia y Totoró - crédito @militar_col / X

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En la tarde del 30 de julio de 2026, las autoridades confirmaron las identidades de los tres ciclistas que fueron asesinados a balazos en la carretera que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, en Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial de la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Cauca, las víctimas eran militares retirados del Ejército Nacional: el coronel Libardo Osorio Sánchez y los mayores Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui.

El ataque ocurrió mientras realizaban una jornada de ciclismo recreativo en una zona donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales.

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El caso quedó registrado como la masacre número 77 en Colombia durante 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El reporte indica que un grupo armado interceptó a los tres hombres en la vía y les disparó con fusiles.

Las instituciones piden celeridad en las investigaciones del caso - crédito @militar_col / X

Ante lo sucedido, se pronunció el gobernador del Cauca Octavio Guzmán, que realizó un llamado urgente al Gobierno nacional para que se priorice al departamento con acciones integrales que fortalezcan la seguridad, la inteligencia, la capacidad operativa de la fuerza pública.

“Solicitamos a las autoridades competentes el esclarecimiento de estos hechos para que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. Como Gobierno Departamental, pondremos a disposición todas las capacidades institucionales necesarias para la resolución de este crimen que enluta al departamento”, indicó el comunicado.

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Además, agregaron: “No podemos permitir que el miedo se imponga sobre la esperanza. La inmensa mayoría de los caucanos y caucanas quiere vivir en paz, con dignidad, transitar libremente por el territorio, practicar deporte y construir un proyecto de vida sin el temor permanente que pretenden imponer quienes han elegido la violencia como forma de ejercer poder”.

Comunicado oficial de la Gobernación del Cauca sobre la masacre en Silvia - crédito Gobernación del Cauca / X

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el crimen y sostuvo que los responsables serían integrantes de grupos armados ilegales. Según el pronunciamiento del Ministerio Público, el homicidio ocurrido en la mañana del jueves “ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República”.

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En el mismo mensaje expresó solidaridad con sus familiares, compañeros de armas y allegados.

“Todos los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo o en retiro, merecen total respeto de sus derechos y de su integridad. En particular, quienes ya han cumplido su ciclo institucional y hacen parte de la reserva activa de las Fuerzas Militares (...) Un ataque contra ellos es un ataque contra la memoria de servicio y sacrificio que representan”, expresó el procurador.

Finalmente, pidió a las autoridades capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este triple homicidio para evitar que quede impune: “El Ministerio Público exhorta a la Fiscalía General de la Nación, a la Fuerza Pública y a las demás autoridades competentes a adelantar las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad”.

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Hay preocupación por la nueva masacre que dejó tres víctimas en el Cauca - crédito @militar_col / X

La zona del ataque estaba bajo advertencia por disputas entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre la situación en Silvia, Cauca, donde existen riesgos para comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, además del corregimiento de Usenda.

La advertencia atribuye esa situación a las disputas por el control territorial entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el ELN. En la zona también se reporta presencia del Frente Dagoberto Ramos, del ELN y de bandas de carácter local.

Ante la gravedad del caso, las autoridades piden a la comunidad entregar cualquier tipo de información que tengan sobre los criminales detrás de la masacre.

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