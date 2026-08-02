Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Las autoridades verifican el balance de víctimas en la zona rural de Briceño, donde los reportes ubican los enfrentamientos en la vereda Cucaracho - crédito Gobernación de Antioquía/Sitio web

Guardar

Hay pánico y zozobra en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control territorial de la región colombiana.

Según los reportes preliminares de las autoridades, los combates entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc, han dejado al menos tres muertos, el desplazamiento masivo de decenas de familias y daños en viviendas.

Igualmente, la fuerza pública también reportaron artefactos explosivos lanzados desde drones; no obstante, persiste la verificación del impacto y las cifras de familias afectadas difieren entre reportes.

PUBLICIDAD

Imagen de referencia - La disputa armada en Briceño enfrenta al Clan del Golfo con los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc por el control territorial y corredores de drogas y armas - crédito Colprensa

Según información recopilada por El Tiempo, los combates se registraron en la vereda Cucaracho, zona rural del municipio de Briceño (Antioquia, Colombia). Entre los primeros reportes, se contempla que uno de los fallecidos sería integrante del Clan del Golfo y los otros dos pertenecerían a las disidencias vinculadas a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, máximo líder de las disidencias de las Farc.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, 34 familias se vieron obligadas a desplazarse hacia el casco urbano de Briceño, por lo que se implementó una hoja de ruta para la atención de las familias víctimas del conflicto armado.

PUBLICIDAD

Según la entidad, hay un registro preliminar de 54 personas desplazadas desde la vereda El Roblal y 24 desde la subregión de Travesías, por lo que serán ubicadas en auto albergues mientras avanza la atención humanitaria.

“El municipio ha activado los planes de contingencia para atender a la población desplazada. Reiteramos la importancia de garantizar una respuesta oportuna, coordinada e integral para atender las necesidades humanitarias”, mencionó la Defensoría en un comunicado.

La Defensoría del Pueblo exhortó a los grupos armados a que frenen sus hostilidades en el municipio antioqueño - crédito Defensoría del Pueblo

De acuerdo con reportes de las comunidades, recopilados por El País Cali, las explosiones habrían sido causadas por artefactos explosivos lanzados desde drones, lo que ocasionaron daños graves en viviendas de la zona rural.

PUBLICIDAD

Preliminarmente, se menciona que más de 100 explosivos han sido activados en esta zona del país. Hasta el momento, las autoridades sostienen que no existe reportes de civiles heridos o muertos y que varias de las viviendas afectadas estaban desocupadas.

Por el momento, el censo oficial de familias desplazadas se realizará el lunes 3 de agosto de 2026, por lo que la cifra de afectados todavía puede aumentar.

Reportes preliminares señalan que el enfrentamiento se debió a una posible caza contra alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia - crédito Archivo Colprensa/Ejército Nacional de Colombia

La disputa armada

Según información de inteligencia militar citada por El Tiempo, el municipio de Briceño es considerado como una zona donde operan los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc.

PUBLICIDAD

Estas facciones son lideradas por Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, considerado como cabecilla en el área y uno de los aliados de aalias Calarcá.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, esos grupos se enfrentan al Clan del Golfo por corredores de drogas y armas, y también chocan con un debilitado frente 18 del que surgieron las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos.

Sobre el motivo inmediato de la ofensiva, las autoridades mencionaron que los últimos combates estarían dirigidos a cazar al líder guerrillero; incluso, se habló de una avanzada del EGC para obtener mayor control territorial en una zona bajo influencia de ese jefe armado.

PUBLICIDAD

El desplazamiento forzado en Briceño afecta al menos a 34 familias, según la Defensoría del Pueblo - crédito X

Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, dijo a Blu Radio que la Gobernación de Antioquia pidió apoyo del Ejército Nacional para recuperar el orden.

“Desde la Gobernación de Antioquia ya hemos solicitado al Ejército Nacional que despliegue todas sus capacidades con el fin de restablecer el orden, para cesar las confrontaciones y garantizar la seguridad y la protección a la población civil”, afirmó.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a ambas organizaciones armadas para que cesen sus hostilidades en el municipio de Briceño y evitar que sus acciones perjudiquen a la población civil.

PUBLICIDAD

“A las autoridades departamentales y nacionales, para que fortalezcan las acciones de protección, prevención y asistencia humanitaria, y mantengan un monitoreo permanente de la situación de seguridad y de los riesgos que enfrentan las comunidades rurales de Briceño”, añadió la entidad nacional.

La Gobernación de Antioquia pidió apoyo del Ejército Nacional para restablecer el orden en Briceño, donde la fuerza pública y los organismos de atención asisten a los desplazados - crédito Colprensa

Esta no es la primera vez que se presenta este tipo de hechos en el municipio antioqueño. Durante la Semana Santa de 2026, ya se habían documentado una cadena de hechos violentos en Briceño, entre ellos ataques contra una misión médica y la Policía Nacional.

Así mismo, se reportó el asesinato de un joven de 24 años que era trasladado herido en una ambulancia y sobre la explosión de una moto bomba cerca de la estación policial.

PUBLICIDAD