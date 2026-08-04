‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: los jurados tienen el oído más afinado que nunca

Los desacuerdos entre los jurados son evidentes - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El capítulo de Yo me llamo emitido en la noche del lunes 3 de agosto de 2026 pondrá a bailar a más de uno, aunque también provocará sorpresa por aquellos participantes que consideran ser el doble exacto de sus artistas favoritos, pero por decisión unánime del jurado no lograrán avanzar.

Entre tanto, algunos de los imitadores pondrán a dudar a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que en la temporada número 11 del famoso concurso de talento están atentos a cada uno de los detalles de las audiciones, con el fin de que los que pasen a la siguiente fase puedan perfilarse como el gran ganador de la competencia.