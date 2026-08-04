‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: los jurados tienen el oído más afinado que nunca

El capítulo de Yo me llamo emitido en la noche del lunes 3 de agosto de 2026 pondrá a bailar a más de uno, aunque también provocará sorpresa por aquellos participantes que consideran ser el doble exacto de sus artistas favoritos, pero por decisión unánime del jurado no lograrán avanzar.
Entre tanto, algunos de los imitadores pondrán a dudar a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que en la temporada número 11 del famoso concurso de talento están atentos a cada uno de los detalles de las audiciones, con el fin de que los que pasen a la siguiente fase puedan perfilarse como el gran ganador de la competencia.
Feid llegó al escenario de Yo me llamo para sorprender con su outfit, aunque no solo eso alcanza para ganarse un cupo en la competencia, por lo que tuvo que cantar a capela.
Melina Ramírez es una de las presentadoras del programa de televisión Yo me llamo. Junto a Laura Acuña, conduce cada noche el concurso de talento en Caracol Televisión.
Jean Carlos Centeno llegó con mucha alegría, pero los jurados no encontraron el color de voz característico del artista original, por lo que todos consideraron que no se llamaba. Aunque Elder Dayán le dio su voto por apoyar el género.
Héctor Lavoe salió al escenario con un aspecto que emocionó a los jurados, pero después de que lo escucharon cantar todo cambió y no pudo avanzar a la siguiente ronda.
Después del doble del bumangués se presentó Paola Jara, que tenía un look impecable, aunque no logró convencer a los jurados, teniendo en cuenta que le faltaba mucha fuerza en la voz para llegar a ser considerada como una imitadora para el concurso.
Jessi Uribe llegó a dedicarle su presentación a Amparo Grisales, por lo que logró erizarla. Los demás jurados consideraron que tenía una buena voz y un aspecto no tan alejado del original, por lo que lo dejaron avanzar en la competencia. Sin embargo, Aurelio se mostró celoso y fue el único que no le brindó su apoyo al imitador.