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‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 3 de agosto de 2026: los jurados tienen el oído más afinado que nunca

Los participantes tienen que demostrar que tienen todo el potencial para convertirse en el doble exacto; si no, serán descartados de inmediato por los jueces

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Los desacuerdos entre los jurados son evidentes - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los desacuerdos entre los jurados son evidentes - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El capítulo de Yo me llamo emitido en la noche del lunes 3 de agosto de 2026 pondrá a bailar a más de uno, aunque también provocará sorpresa por aquellos participantes que consideran ser el doble exacto de sus artistas favoritos, pero por decisión unánime del jurado no lograrán avanzar.

Entre tanto, algunos de los imitadores pondrán a dudar a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que en la temporada número 11 del famoso concurso de talento están atentos a cada uno de los detalles de las audiciones, con el fin de que los que pasen a la siguiente fase puedan perfilarse como el gran ganador de la competencia.

01:27 hsHoy

Feid llegó al escenario de Yo me llamo para sorprender con su outfit, aunque no solo eso alcanza para ganarse un cupo en la competencia, por lo que tuvo que cantar a capela.

La caracterización era idéntica - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La caracterización era idéntica - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:24 hsHoy

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

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Las presentadoras construyeron una amistad fuera del set y eso lo revelaron en 'La sala de Laura Acuña' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Las presentadoras construyeron una amistad fuera del set y eso lo revelaron en 'La sala de Laura Acuña' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Melina Ramírez es una de las presentadoras del programa de televisión Yo me llamo. Junto a Laura Acuña, conduce cada noche el concurso de talento en Caracol Televisión.

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01:15 hsHoy

Jean Carlos Centeno llegó con mucha alegría, pero los jurados no encontraron el color de voz característico del artista original, por lo que todos consideraron que no se llamaba. Aunque Elder Dayán le dio su voto por apoyar el género.

El participante no llegó al tono - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante no llegó al tono - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:11 hsHoy

Héctor Lavoe salió al escenario con un aspecto que emocionó a los jurados, pero después de que lo escucharon cantar todo cambió y no pudo avanzar a la siguiente ronda.

Su insistencia no fue suficiente - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Su insistencia no fue suficiente - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:09 hsHoy

Después del doble del bumangués se presentó Paola Jara, que tenía un look impecable, aunque no logró convencer a los jurados, teniendo en cuenta que le faltaba mucha fuerza en la voz para llegar a ser considerada como una imitadora para el concurso.

La participante tenía un outfit muy popular, pero no le alcanzó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La participante tenía un outfit muy popular, pero no le alcanzó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:01 hsHoy

Jessi Uribe llegó a dedicarle su presentación a Amparo Grisales, por lo que logró erizarla. Los demás jurados consideraron que tenía una buena voz y un aspecto no tan alejado del original, por lo que lo dejaron avanzar en la competencia. Sin embargo, Aurelio se mostró celoso y fue el único que no le brindó su apoyo al imitador.

El artista sorprendió con su dedicatoria - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista sorprendió con su dedicatoria - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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