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Alejandro Eder dio detalles de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Será un evento sin precedentes”

El alcalde de Cali resaltó el valor histórico y el impacto económico que traerá a la ciudad la posesión del nuevo presidente, marcando un nuevo rumbo para la proyección regional

El alcalde de Cali Alejandro Eder impulsa a Cali con la histórica investidura presidencial fuera de Bogotá - crédito @alejoeder/X

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La ciudad de Cali se alista para convertirse en el epicentro político de Colombia con la realización de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella fuera de la ciudad de Bogotá, evento que tendrá lugar el próximo 7 de agosto de 2026 y que, según autoridades locales, marcará un hito en la historia reciente del país.

El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, destacó la magnitud del acontecimiento, al señalar que la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo y la proyección internacional de la ciudad.

Eder expresó su entusiasmo por la elección de Cali como sede: “Estamos muy contentos y emocionados de recibir la posesión presidencial, será un evento sin precedentes y una oportunidad histórica para nuestra ciudad, que traerá desarrollo, empleo y un importante impulso para la economía local”.

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El mandatario local subrayó el impacto económico y social que se espera tras la llegada de más de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios y representantes de medios globales.

Las cifras divulgadas por la administración distrital dan cuenta del alcance de la jornada: más del 85% de ocupación hotelera estimada, ingresos superiores a 10.000 millones de pesos para la región y un impulso notable a sectores como turismo y gastronomía.

Alejandro Éder celebra la llegada de la posesión presidencial y proyecta a Cali al plano internacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Alejandro Éder celebra la llegada de la posesión presidencial y proyecta a Cali al plano internacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según señaló Eder, “Cerca de $6.000 millones corresponderán al sector turístico y otros $2.000 millones impactarán directamente el sector gastronómico”.

Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia tras una campaña que enfatizó la descentralización y el reconocimiento de regiones históricamente rezagadas, envió un mensaje especial en el que agradeció la disposición de la ciudad.

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“Me llena el corazón cumplir esa promesa de campaña: soñaba con posesionarme en el suroccidente colombiano y gracias a Dios será posible eso”, aseguró el presidente electo en un video difundido por Éder.

El jefe de Estado entrante enfatizó el valor simbólico de la elección: “Esta región ha sufrido mucho y es fundamental para la construcción de la patria milagro. Sin el suroccidente del país no puede haber patria milagro, por eso hay que recuperar la seguridad y saldar la deuda histórica con esta zona”.

Eder por su parte aseguró: “Cali vuelve a estar en los ojos del mundo por una razón positiva. Nosotros estamos cansados de que el Gobierno Nacional esté de espaldas a nuestra ciudad y a nuestra región, y ese es un primer gran gesto que va a marcar una nueva forma de trabajar”.

Alejandro Éder anticipó beneficios económicos y turísticos para Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X
Alejandro Éder anticipó beneficios económicos y turísticos para Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X

Según el mandatario local, la presencia de delegaciones internacionales y medios globales permitirá reposicionar la imagen de la ciudad y atraer inversión.

En esta línea, Eder anunció la disposición de un edificio emblemático para funcionar como sede presidencial temporal: “Ponemos a disposición suya un edificio que será el Palacio Presidencial de Santiago de Cali, ahí donde queda el actual centro cultural, también conocido como el edificio de la FES”. Esta decisión busca fortalecer la institucionalidad y ofrecer condiciones logísticas acordes a la magnitud del acto.

“Yo espero por lo menos 40 o 50 mil millones, pero además vienen los medios del mundo a Cali”, sostuvo Eder durante la conversación pública con De la Espriella.

Alejandro Éder habló sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa
Alejandro Éder habló sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa

Según lo expresado por el alcalde Alejandro Eder, “cuando los grandes eventos llegan a Cali, gana toda la ciudad”. Las autoridades prevén que la visibilidad internacional de la jornada facilite nuevas inversiones y contribuya a la recuperación social y económica tras años de desafíos.

La agenda de gobierno del presidente electo de Abelardo de la Espriella incluye, además, compromisos específicos con la ciudad y la región. “Vamos a compartir 15 meses juntos, pero van a ser como si fuesen cuatro años. En el gobierno del Tigre no paramos de trabajar, resolvemos sin discursos ideológicos y le llevamos soluciones a la gente”, afirmó De la Espriella.

De la Espriella concluyó su mensaje con una promesa: “Hoy más que nunca estoy firme por el suroccidente y firme por la patria”.

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