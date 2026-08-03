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Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

La cantante vivió un momento cargado de emoción en su concierto de Washington, donde se mostró vulnerable ante miles de seguidores y agradeció el apoyo recibido en medio de recientes polémicas en redes sociales

La cantante agradeció el respaldo de sus seguidores en la gira que realiza - crédito @dicelolizyoficial/IG

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Las lágrimas de Karol G marcaron uno de los momentos más emotivos de su reciente concierto en Washington, durante la gira Viajando por el mundo - Tropitour.

En redes sociales se hicieron virales las imágenes en las que se puede ver a la artista visiblemente emocionada tras interpretar Coleccionando heridas frente a miles de asistentes que se reunieron en el recinto para corear a todo pulmón sus canciones.

Como ha sido habitual en las presentaciones de la Bichota, los seguidores la ovacionaron por su muestra en escena y es en medio de esa ovación que la cantante se detuvo para expresar su agradecimiento, conmocionando tanto al público presente como a quienes siguen su carrera a través de redes sociales desde sus inicios.

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Karol G preocupó a sus seguidores al compartir una foto en lágrimas - crédito @karolg/Instagram
Karol G preocupó a sus seguidores al compartir una foto en lágrimas - crédito @karolg/Instagram

Con la voz quebrada por el llanto y la emoción, Karol G compartió con sus fanáticos: “Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan”.

Este mensaje fue percibido por muchos como una reacción directa frente a las críticas y señalamientos que ha enfrentado en los últimos días en plataformas digitales por la poca asistencia a sus shows, como ocurrió en Toronto.

En las redes sociales, la artista ha sido objeto de controversias que van desde cuestionamientos sobre la calidad de su espectáculo, hasta acusaciones de plagio relacionadas con el anuncio de su nuevo álbum, recibiendo comparaciones con Britney Spears por el color y la fotografía de la portada del trabajo discográfico.

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No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

Además, las opiniones sobre su vida personal, como su postura política y la reciente ruptura con el cantante Feid, han alimentado debates entre sus seguidores y detractores.

Pese a los comentarios negativos, numerosos admiradores han salido en defensa de la intérprete, reiterando su apoyo y cariño. Las muestras de afecto y los mensajes positivos han inundado los espacios digitales, contrarrestando el ambiente hostil que se generó alrededor de la figura de la cantante.

Así avanza su gira ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

Actualmente, Karol G continúa su recorrido por diferentes ciudades y concentra sus energías en el próximo lanzamiento de su disco “No me arrepiento de sentir tanto”, programado para el 7 de agosto.

Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok
Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok

Este estreno ha generado expectativas no solo por el contenido musical, sino también por la coincidencia de la fecha con el periodo en que finalizó su relación con Feid, lo cual ha llevado a especulaciones sobre el destinatario de varias canciones.

Las próximas ciudades que recibirán a la paisa en su gira a partir del 3 de agosto muestran la magnitud de su éxito internacional. La artista colombiana continuará con una serie de conciertos en grandes estadios de Estados Unidos y Latinoamérica.

Los siguientes destinos confirmados incluyen Las Vegas (Allegiant Stadium, 7 de agosto), Inglewood en California (SoFi Stadium, 14, 15 y 16 de agosto), Santa Clara (Levi’s Stadium, 21 y 22 de agosto), y Seattle (Lumen Field, 26 de agosto).

Karol G dará inicio a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ el 24 de julio en Chicago, marcando el comienzo de una serie de conciertos en escenarios internacionales - crédito @karolg / Instagram
Karol G dará inicio a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ el 24 de julio en Chicago, marcando el comienzo de una serie de conciertos en escenarios internacionales - crédito @karolg / Instagram

La gira de Karol G en agosto de 2026 también llegará a Glendale (State Farm Stadium, 29 de agosto), seguida por presentaciones en San Antonio, El Paso, Foxborough, East Rutherford, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Arlington en los meses posteriores.

Cada ciudad acogerá el tour, que mantiene una alta demanda de entradas, teniendo en cuenta el éxito que fue en Europa en Mañana será bonito, donde cerró con cuatro fechas en Madrid con invitados de lujo.

Para quienes preguntan dónde se presentará Karol G después del 3 de agosto, el calendario oficial confirma paradas inmediatas en Las Vegas, Inglewood, Santa Clara y Seattle. El recorrido continuará en septiembre y octubre por otras ciudades clave de Estados Unidos, antes de cruzar a México, Colombia y Costa Rica en noviembre.

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